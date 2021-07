Que faire ? Un jeune belge m’écrit. « Bonjour monsieur Bonnal »… Je tente de lui donner une brève réponse. Essayez de faire de même, lecteurs. Ceux qui auront des idées sauveront des vies. Extrait de ma réponse ! « Commencez à affoler les crétins (Chili, Grèce, Angleterre) faites comme le système. N’accusez personne (théorie du complot, etc.). Remplacez leur peur par notre peur (j’y reviendrai)… »

Je suis Vincent et j’ai 25 ans. Je contemple le monde depuis la Belgique, situation identique à la France, peut-être en pire au niveau de l’abrutissement des gens (64% de la population vaccinée, 80% d’adultes presque, leader européen…), mais légèrement moins pire au niveau de l’autoritarisme politique (pour l’instant).

Je vous ai découvert grâce à Gilbert Dawed, que je connais grâce à Gabriele Adinolfi.

Il est clair que nous allons avoir besoin de beaucoup de force mentale, et aussi d’imagination pour nous créer des espaces de liberté à l’avenir proche. J’ai également la chance d’avoir à mes côtés 2 amis fidèles, nous partageons tous les 3 une vie de marginal et nous sommes parvenus à nous créer un début d’ indépendance financière grâce à des investissements financiers divers. J’avoue devenir de plus en plus misanthrope, moi qui avait encore une étincelle de respect pour les gens en général, je me surprends à avoir un rictus sur les lèvres à m’imaginer un monde sans eux…

Une question me traverse néanmoins l’esprit. Il est évident que ça va devenir de plus en plus compliqué pour des gens comme nous, on va nous emmerder pour tout et n’importe quoi. Mais, comment réagiriez-vous face à certaines « offensives » de ce système ? Un exemple; un employé de votre commune (mairie) vous demande si vous êtes vacciné, ou quelconque chien de garde du système. Parce que vis à vis de mon cercle proche et moins proche, je suis honnête, mais je me demande si dans certains cas il vaudra pas mieux mentir ou faire semblant. Même si, je vous avoue que j’en ai aucune envie, et que j’ai vraiment du mal à mentir à ce niveau et que j’aurai juste envie de renverser toute la table de ce système… le désir de rébellion de la jeunesse quoi, et que hélas très très peu de jeunes portent en eux. Moi je vous dis, à 20-30 ans, les gens se comportent comme de vieux aujourd’hui, séries netflix bidons et petits restaurants entre couples, quel désir d’aventure et de liberté franchement, d’ailleurs le mot liberté a disparu, sauf parfois quand il s’agit de la mendier au système, en échange de soumission évidemment.

Enfin bref, je voulais avoir quelques conseils de votre part sur l’attitude à adopter à l’avenir.

Réponse

Je passe votre lettre vous êtes jeune et rare

Je demande aux lecteurs de vous répondre

pas de smartphone d’abord

évitez les contacts administratifs et même humains

dites que vous êtes vacciné au cas où faites des stocks entourez-vous bien

Commencez à affoler les crétins (Chili, Grèce, Angleterre) faites comme le système. N’accusez personne (théorie du complot, etc.). Remplacez leur peur par notre peur (j’y reviendrai).

préparez vous à partir pas forcément loin la maison de campagne investissement idéal débarrassez vous du smartphone