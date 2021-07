D’éminents experts affirment que les symptômes du « variant Delta » de COVID-19 sont identiques à ceux du « rhume » et du rhume des foins.

Des experts scientifiques ont comparé le COVID-19 « Variant Delta » au rhume de cerveau et au rhume des foins. C’est dans ce contexte que des personnalités comme Anthony Fauci, Boris Johnson et l’OMS prônent une distanciation sociale accrue, des mesures de confinement, des masques obligatoires et des vaccinations.

Ces chercheurs britanniques ont comparé les symptômes du « Variant Delta » à ceux du rhume des foins et du rhume ordinaire. Le New York Post rapporte que la nouvelle souche serait à l’origine de 99% de tous les nouveaux cas de COVID-19 au Royaume-Uni. « Les principaux symptômes du COVID-19 semblent avoir changé, les maux de tête et de gorge étant désormais plus fréquents que la fièvre et la toux ».

Dans le journal the Mirror, le Dr Connor Bryant, cofondateur de MedicAir, affirme que « Les personnes souffrant d’allergies peuvent ressentir des symptômes comparable au Covid, ce qui peut provoquer d’énormes niveaux d’anxiété ».

Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique confirme les déclarations du Dr Connor Bryant : « Le COVID agit différemment maintenant, c’est comparable à un rhume ». « Ces nouveaux symptômes ne sont pas comparables aux symptômes classiques ».

Malgré ces déclarations, le Dr Fauci continue d’affirmer que « le variant Delta est actuellement la plus grande menace dans notre tentative d’éliminer le COVID-19 ». Il représente 20% de tous les nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis. Fauci maintient que les vaccins contre le COVID-19 peuvent protéger les gens contre le « variant Delta », ajoutant que les jeunes non vaccinés sont « plus vulnérables que jamais ».

Joe Biden continue de suivre les recommandations de Fauci :

De nombreux Américains vaccinés restent perplexes sur l’efficacité du vaccin, car on rapporte que le « variant Delta » a infecté des personnes après qu’elles aient été entièrement vaccinées. Comme l’a rapporté le Wall Street Journal, « Environ la moitié des adultes infectés lors d’une épidémie du variant Delta en Israël avaient été entièrement vaccinés avec le vaccin Pfizer Inc., ce qui a incité le gouvernement à réimposer l’obligation de porter un masque à l’intérieur et d’autres mesures pour contenir la souche hautement transmissible ».

Le 13 mai, Joe Biden a dit à l’Amérique de « se faire vacciner ou de porter un masque en attendant d’être vacciné », ce qui a incité des centaines de millions d’Américains à recevoir leur vaccin contre le COVID-19.

– « La règle est désormais simple : se faire vacciner ou porter un masque en attendant d’être vacciné. C’est à vous de choisir ».

L’Organisation mondiale de la Santé conseille désormais vivement aux personnes entièrement vaccinées de continuer à porter un masque, et de garder les gestes barrière.

Mariangela Simao, sous-directrice générale de l’OMS

« Le vaccin seul n’arrêtera pas la transmission collective »

« Les gens doivent continuer à utiliser systématiquement des masques, à se trouver dans des espaces ventilés, à se laver les mains… garder la distance physique et éviter la promiscuité. C’est extrêmement important en période épidémique, même si vous êtes vaccinés ».