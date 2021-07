Cet animal semi-nocturne se nourrit d’insectes, de mollusques, d’œufs, de fruits et de baies. L’hiver, l’hibernation du hérisson se fait sous des tas de feuilles mortes et de branchages. L’humain francophone lui hiberne dans sa télé et se nourrit de vaccins dont voici la décomposition :

INGREDIENTS VACCINS – On ne peut pas prendre une décision éclairée sans être éduqué.

Voici juste QUELQUES ingrédients de vaccins.

Ils sont injectés à vos enfants ;

Formaldehyde/Formalin – Poison systématique hautement toxique et cancérigène.

Betapropiolactone – Produit chimique toxique et cancérigène. Peut causer la mort ou des blessures permanentes après une très courte exposition à de petites quantités. Produit chimique corrosif.

Hexadecyltrimethylammonium bromure – Peut causer des dommages au foie, au système cardiovasculaire et au système nerveux central. Peut causer des effets sur la reproduction et des malformations congénitales.

Aluminum hydroxyde, phosphate d’aluminium et sels d’aluminium – Neurotoxine. Risque d’inflammation/gonflement du cerveau à long terme, de troubles neurologiques, de maladies auto-immunes, d’Alzheimer, de démence et d’autisme. Elle pénètre dans le cerveau où elle persiste indéfiniment.

Thimerosal (mercure) – Neurotoxine. Induit des dommages cellulaires, réduit l’activité d’oxydo-réduction, la dégénérescence cellulaire et la mort cellulaire. Lié aux troubles neurologiques, à la maladie d’Alzheimer, à la démence et à l’autisme.

Polysorbate 80 & 20 – Elle franchit la barrière hémato-encéphalique et transporte avec elle l’aluminium, le thimérosal et les virus, ce qui lui permet de pénétrer dans le cerveau.

Glutaraldehyde – Produit chimique toxique utilisé comme désinfectant pour les équipements médicaux sensibles à la chaleur.

Fetal Sérum bovin – Récolté sur des fœtus de bovins (vaches) prélevés sur des vaches enceintes avant l’abattage.

Human Fibroblastes diploïdes – Cellules fœtales avortées. L’ADN étranger a la capacité d’interagir avec le nôtre.

African Green Monkey Kidney Cells – Peut être porteur du virus SV-40 cancérigène qui a déjà contaminé environ 30 millions d’Américains.

Acetone – Peuvent causer des dommages aux reins, au foie et aux nerfs.

E.Coli – Oui, vous avez bien lu.

DNA du Circovirus porcin (porc) de type 1

Human cultures de cellules pulmonaires e

mbryonnaires (provenant de fœtus avortés)

Et comme, je suis, bien évidemment, une » complotiste », je vous suggère de le faire VOUS-MÊMES !!

Et vous saurez que ‘il est INTERDIT de dire la composition des vaccins sur Facebook…encore censurée

Source : NS2017

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/zoologie-herisson-accueillir-son-jardin-938/