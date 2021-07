Avec les œillères de la peur, voilà ce qu’on ne voit pas :

1) Est-ce si contagieux ? En mars 2020, on parlait de R0 à 3 pour la covid, versus 1,5-2 pour la grippe saisonnière. Avec cet indice, en 18 mois de grippe saisonnière, tout le monde aurait été contaminé 3 fois, et l’immunité collective aurait été atteinte spontanément depuis longtemps. Pour la covid, on n’est même pas sûr qu’aujourd’hui 20% de la population ait été contaminée.

2) Est-ce si dangereux ? En dessous de 75 ans, cette grippe est bien moins dangereuse que la saisonnière, sauf en association avec moins de 10 pathologies à protéger, comme l’obésité, le diabète, l’hypertension sévère, l’insuffisance respiratoire,… Hormis ces cas, aucun problème. C’est sur cette population qu’il faut mettre le paquet. La grippe saisonnière fait 10-15 décès par an chez les moins de 15 ans, contre 1 pour la covid (qui présentait plusieurs de ces pathologies). Celui qui n’a aucune de ces pathologies maintenant bien connues, a plus à craindre de la grippe saisonnière que de la covid.

3) Le blocage « bête et méchant » de tout traitement précoce empêche de voir qu’il y a nombre de traitements autres que ceux promis, dont auraient pu bénéficier nombre de patients, surtout les plus fragiles. Cette politique ne leur a donné aucune chance.

4) Le traitement miracle promis ne donne pas les résultats attendus. Peut-être ajouter quelque chose d’autre ?

Comment se fait-il que des médicaments éprouvés, quasi inoffensifs, ayant sauvé des centaines de millions de vies, deviennent tout d’un coup dangereux du jour au lendemain ? Comment se fait-il que des spécialistes, mondialement reconnus depuis des décennies, deviennent soudain des charlatans ? Comment se fait-il que les études et publications, qui hier ne posaient aucun problème, soient tout à coup mauvaises à 99% sur ce seul sujet ? Comment se fait-il que les 193 études sur l’hydroxychoroquine (66% d’efficacité sur 271 747 patients) et les 60 études sur l’ivermectine (80% d’efficacité sur 18 931 patients) auraient été faites pour la première par 2 991 médecins, pour la seconde 549 médecins, tous devenus du jour au lendemain de dangereux incompétents qu’il faut faire taire et interdire d’exercer ? Qui les jugent ? Des gens qui ne soignent pas ! Comment se fait-il que ceux qui hier fustigeaient les blocages internet de Twitter, de Facebook, de YouTube par la Chine, la Corée du Nord ou la Birmanie, fassent la même chose ? Comment se fait-il que des prix Nobel, qu’un ancien directeur de Pfizer ou que l’inventeur des vaccins à ARN, soient censurés ? Comment se fait-il que l’Etat qui, hier, accusait les médecins de se faire influencer par les laboratoires, se fasse lui-même influencer à 100% par ces laboratoires, etc. Vous pensez qu’ils sont tous devenus fou ? Cela en fait un peu trop d’un coup. Non, eux savent ce qu’ils font et pourquoi, vous vous ne le savez pas.

Alors je ne sais pas si je délire ou non. Si c’est le cas, j’aimerais bien que l’on me donne une explication cohérente sur cet enchaînement de faits depuis 18 mois, justifiant que, pour la première fois, ce ne sont pas les médecins qui traitent une maladie, mais les politiques, et en concertation dans le monde entier. Il doit bien y avoir une raison ?

