Note aux dissidents Covid et anti-vaccins

Par The Saker – Le 2 juillet 2021 – Source The Saker’s Blog

Note d’introduction : J’ai vu l’aphorisme ci-dessus peint à la bombe par un inconnu sur l’un des murs de mon lycée. Bien sûr, il était écrit en français (« l’éclat des certitudes m’amène à tuer »). Ce n’est que des années plus tard que j’ai compris qu’il faisait référence aux dangers des certitudes que nous élevons souvent au rang de dogmes et de causes valables de fratricide physique et spirituel (c’est le péché que nous commettons chaque fois que nous tuons, physiquement ou spirituellement, un autre être humain). Je pense que cet aphorisme est très approprié pour discuter des questions ci-dessous.

Tout d’abord, permettez-moi de commencer par un extrait de la récente séance de questions-réponses de 4 heures avec Poutine (c’est nous qui soulignons)

La journaliste russe, Nailya Asker-zade, évoque le sujet des anti-vaccins.

Vladimir Poutine : Et pas seulement les dissidents anti-vax, il y en a suffisamment dans ce pays et ailleurs. Que se passe-t-il dans le monde ? Que disent les spécialistes ? Lorsqu'une vaste campagne de vaccination contre les principales infections est en cours, il semble que tout va bien et qu'il n'est pas nécessaire, comme certains le pensent, de se faire vacciner. "Pourquoi se faire vacciner ? Presque personne n'est malade". Mais dès que le niveau de vaccination descend à un certain seuil - bang, tout d'un coup il y a une épidémie et tout le monde se précipite pour se faire vacciner le plus vite possible. Nous devrions nous inspirer des spécialistes, et non des personnes qui ne connaissent pas grand-chose à ce sujet et qui écoutent les rumeurs. Après tout, cela se passe dans le monde entier. Vous savez, les choses que j'ai entendues : qu'il n'y a rien du tout, qu'en réalité il n'y a pas d'épidémie. Parfois, j'écoute ce que certaines personnes disent - elles semblent être des personnes adultes, éduquées. Je ne sais pas où ils vont chercher cela. Lorsque vous leur dites que cela se produit dans le monde entier, ils répondent : "Exact, les dirigeants des pays sont entrés en collusion." Ont-ils la moindre idée de ce qui se passe dans le monde, des contradictions qui gangrènent le monde d'aujourd'hui ? Comment tous les dirigeants seraient entrés en collusion et auraient conspiré entre eux ? Tout cela n'est que pure foutaise.

Maintenant que j’ai défini le contexte, j’ai une question simple pour tous les dissidents COVID et les anti-vaccins.

Poutine, Xi Jinping, l’Ayatollah Ali Khamenei, Maduro, Arce (et Morales !) et le nouveau leader de Cuba, Díaz-Canel – tous sont d’accord avec Poutine. Totalement d’accord.

Six pays très différents, six dirigeants très différents, six systèmes politiques et sociaux très différents et quatre économies totalement différentes. Pourtant, ils sont tous d’accord les uns avec les autres.

(En vérité, toute l’Amérique latine – sauf peut-être Bolsanaro – est d’accord avec ces six pays).

Voici donc ma question. Il y a quatre explications logiques à cela pour les dissidents COVID/anti-vaccins :

Poutine, Xi, Khamenei, Maduro, Arce (et Morales !) et Diaz-Canel sont tous moins bien informés que nous (les dissidents COVID/anti-vaccins) le sommes.

Poutine, Xi, Khamenei, Maduro, Arce (et Morales !) et Diaz-Canel connaissent tous la vérité, mais ils mentent tous.

Poutine, Xi, Khamenei, Maduro, Arce (et Morales !) et Diaz-Canel travaillent tous avec les adeptes du Grand Remplacement et les « puceurs » de Davos, avec Bill Gates et le CFR, etc. etc. etc. Ils veulent tous créer un gouvernement mondial unique, tuer quelques milliards de personnes et inaugurer les temps de l’Antéchrist.

NDLR : Schwab, Gates, Rockefeller, Lagarde le disent !

Ne m’embrouillez pas avec les faits, j’ai mon opinion et, bon sang, j’ai raison !!!

Quelle option choisissez-vous ?

Personnellement, c’est mon choix de faire confiance aux meilleurs dirigeants politiques de la planète, surtout lorsque leurs conclusions sont soutenues par la meilleure (tant en qualité qu’en honnêteté !) communauté scientifique de la planète. Ce choix restera le mien jusqu’à ce que quelqu’un m’apporte la preuve que tous ces dirigeants sont « de mèche avec l’Empire » ou, au contraire, que les dissidents COVID/anti-vaccins en savent plus sur la microbiologie, la virologie ou l’épidémiologie que les meilleurs scientifiques russes (et chinois, et iraniens, et cubains, et etc. etc.).

Il s’agit en fait d’un truisme, mais cette règle de logique et de bon sens semble être souvent oubliée de nos jours : comme Carl Sagan l’a fait remarquer à juste titre, « les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires ». Donc, avant de poster des absurdités telles que « Poutine et Biden sont de mèche » (« Poutine et Bennett sont de mèche » est du même genre !) ou « J’en sais tellement plus sur ce virus que les gens de l’institut Gamaleia et des centres de virologie Vektor ! ». Je vous demande de garder à l’esprit le truisme de Sagan et d’arrêter les bêtises ! (à moins que vous ne soyez un narcissique avéré et que vous croyiez absolument et sincèrement que vous en savez plus que tout le monde, y compris les professeurs et les universitaires russes ; pour vous, je ferai une exception et vous autoriserai à publier une telle affirmation).

Pour finir, je vous prie de ne pas perdre votre (et mon) temps en m’insultant, en me traitant de « gardien du dogme » ou de « fan de Poutine » (oh, je suis TRÈS fan de Poutine, c’est vrai, mais je suis aussi très critique, mes articles le prouvent). Vos collègues dissidents COVID m’ont déjà traité de tous les noms, à de nombreuses reprises, et j’ai déjà tout entendu. Bien sûr, si vous pensez sincèrement que votre opinion est la chose la plus importante de l’univers (voire au-delà), n’hésitez pas à m’insulter davantage (cela a un sens Pareto-optimal, je suppose).

Toutefois, je vous prie de ne pas m’envoyer ce que j’appelle des « lettres de divorce » à la « puisque vous n’êtes pas d’accord avec mon point de vue, je vais arrêter de lire votre blog, de publier sur votre blog ou de vous envoyer des dons ». Non pas qu’elles me dérangent, mais je trouve qu’elles font perdre du temps à tout le monde. Pourquoi ? Parce que ce blog traite de la VRAIE diversité et du VRAI pluralisme. Il ne s’agit pas d’un blog « idéologiquement pur » qui tente d’augmenter ses revenus publicitaires en s’adressant à une population spécifique. Premièrement, je n’ai pas de publicité (je dépends entièrement de la gentillesse des autres, tous les dons que je reçois sont 100% volontaires, il n’y a pas de quiproquo ici !) Et si vous êtes un bigot tellement intolérant que vous exigez absolument que toute la race humaine soit d’accord avec vous, alors je ne veux vraiment pas vous voir près de ce blog.

Partez tranquillement et enfermez-vous dans votre prison idéologique : elle sera peut-être petite et moche, mais tous vos codétenus seront aussi « purs » et « justes » que vous (ouais ! !!). Quant aux dons, j’ai remarqué que pour chaque « lettre de divorce » que je reçois, j’ai aussi plus de gens qui comprennent ce que j’essaie de faire et qui m’offrent leur soutien. Et permettez-moi d’ajouter ici qu’aucune somme d’argent ne me convaincrait de mentir ou de me soucier davantage du montant des dons que de mon intégrité personnelle. D’ailleurs, mon « truc » est simple : Je compte simplement sur Dieu pour fournir au blog, à ma famille et à moi-même tout ce dont nous avons besoin : mon aide viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre (Ps 121:2 LXX).

The Saker

PS : J’ajouterai une chose : j’ai parlé, longuement, avec de nombreux dissidents COVID/anti-vaccins. J’ai également lu une grande partie des documents qu’ils m’ont envoyés (et, croyez-moi, personne ne vous spamme autant que des fanatiques, parce qu’ils veulent VRAIMENT vous convertir à leurs croyances !) Et bien que je reste agnostique sur la plupart des aspects médicaux du COVID (la seule chose dont je suis sûr, c’est qu’il ne s’agissait pas d’une arme biologique ayant fait l’objet d’une fuite), je peux dire avec une certitude absolue : le niveau de fantaisie idéologique des dissidents COVID/anti-vaccins est au moins aussi élevé qu’il devait l’être dans le Komsomol soviétique ou la Hitlerjugend. Et oui, il est au moins aussi intolérant et bigot que les foules Homopride/BLM/Antifa. Loin d’être un triomphe pour la pensée critique et les enquêtes libres, l’univers mental de ces gens est tout droit sorti du 1984 d’Orwell. C’est une triste ironie que ces gens pensent sincèrement être à la fois « bien informés » et « libres penseurs ».

PPS : Je m’attends à ce que cela se transforme en un festival de haine habituel lorsqu’il s’agit de fanatiques. Je vous demande à tous, mes amis, de ne pas me défendre de quelque manière que ce soit. Je n’en ai vraiment plus rien à faire et je n’en attends pas moins à votre santé.

PPPS : Je vous laisse tous avec une image mignonne que j’ai vue dans un média russe (j’ai oublié lequel).

Traduction : Les cinq étapes du deuil pour les dissidents COVID, selon le modèle de Kübler-Ross: 1. Déni 2. Colère 3. marchandage 4. Dépression 5. Certificat de vaccination 2 900

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_K%C3%BCbler-Ross

Les cinq étapes du modèle sont:

Déni (denial). Exemple : « Ce n’est pas possible, ils ont dû se tromper. » Colère (anger). Exemple : « Pourquoi moi et pas un autre ? Ce n’est pas juste ! » Marchandage (bargaining). Exemple : « Laissez-moi vivre pour voir mes enfants être diplômés, se marier… », « Je ferai ce que vous voudrez, faites-moi vivre quelques années de plus. » Dépression (depression). Exemple : « Je suis si triste, pourquoi se préoccuper de quoi que ce soit ? », « Je vais mourir… Et alors ? », « Je vais bientôt mourir, alors à quoi tout cela sert-il ? » Acceptation (acceptance). Exemple : « Maintenant, je suis prêt, j’attends mon dernier souffle avec sérénité. », « Ça va aller. », « Je ne peux pas le combattre; je fais aussi bien de me préparer. »

