« Est ce que vous savez combien il y a eu de mort du Covid de moins de 50 ans ? : 1193, est-ce que vous avez combien de morts de moins de 20 ans ? : 15 ! « C’est très intéressant ces chiffres là ça prouve qu’en vérité les jeunes ne sont absolument pas concernés par le covid quels que soient ses variants. Il faut arrêter de raconter n’importe quoi il faut comprendre que les morts viennent, on le dit depuis un an, viennent justement de la réanimation. »

« C’est pour ça que ce sont les gens âgés qu’on devrait vacciner, ça tombe bien ils sont déjà vaccinés. Les autres ne risque quasiment rien pourquoi les vacciner ? »

« On a diabolisé Raoult » : Éric Zemmour balance tout sur la situation sanitaire et la vaccination !

« On a diabolisé Raoult » : Eric Zemmour balance tout sur la situation sanitaire et la vaccination. Cette vidéo est extraite de l’émission « Face à l’info » du mardi 6 juillet 2021.

« Est ce que vous savez combien il y a eu de mort du Covid de moins de 50 ans ? : 1193, est-ce que vous avez combien de morts de moins de 20 ans ? : 15 ! « C’est très intéressant ces chiffres là ça prouve qu’en vérité les jeunes ne sont absolument pas concernés par le covid quels que soient ses variants. Il faut arrêter de raconter n’importe quoi il faut comprendre que les morts viennent, on le dit depuis un an, viennent justement de la réanimation. »

« C’est pour ça que ce sont les gens âgés qu’on devrait vacciner, ça tombe bien ils sont déjà vaccinés. Les autres ne risque quasiment rien pourquoi les vacciner ? »

« Depuis un an on s’est calqué sur un régime totalitaire sanguinaire qui est la chine, on se pose jamais de questions je voulais déjà dit ici je pense que si la chine n’avait pas confiné personne n’aurait osé confiné. On a enfermé toute la population. On n’avait pas vu ça même pendant la guerre ! »

« Je suis convaincu aujourd’hui qu’on pouvait éviter ce confinement, qu’on pouvait simplement d’abord essayer de se soigner. On a diabolisé les médecins Raoult en tête, qui voulaient soigner, je dis pas qu’ils avaient la panacée je ne dis pas qu’ils avaient raison je n’en sais rien je me permettrai pas mais je dis pourquoi diaboliser ? pourquoi refuser une discussion rationnelle c’est quand même la médecine, c’est soigner ! »

LIEN COMPLIQUE :

https://www.youtube.com/embed/hy40D2pS3J8https://www.youtube.com/watch?v=hy40D2pS3J8

Diffusé par :

https://lesmoutonsrebelles.com/on-a-diabolise-raoult-eric-zemmour-balance-tout-sur-la-situation-sanitaire-et-la-vaccination-video/

https://changera.blogspot.com/

HERVE RYSSEN : voyez la vingtième minute.

https://archive.org/details/Ryssen_sur_Zemmour_Octobre_2018

MAIS AUSSI…

https://fr.sputniknews.com/france/202107091045855477-lelysee-attend-beaucoup-de-zemmour-pour-la-presidentielle-selon-le-point/