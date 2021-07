CHARLES SANNAT

Et je reviens du futur de la vaccination obligatoire.

Un bide énorme.

Que dis-je, une Bérézina médicale, vaccinale et politique d’anthologie.

J’ai vu le futur proche.

Nous sommes en Novembre 2021. Olivier Véran vient d’annoncer sa démission. En mars 2022, nous apprendrons qu’il rejoint une grande Université américaine pour faire de l’enseignement et de la recherche.

Bref, BFMTV tourne en boucle sur le nouveau remaniement annoncé par le Secrétaire Général de l’Elysée. Alors que le garde des sots (c’est de l’humour pas une faute) a été mis en examen et que les Français n’en pouvaient plus de voir la tête du Véran d’Etat à la télé, il devenait urgent de se débarrasser de ces deux poids lourds du gouvernement devenus de vrais boulets politiques à quelques mois de l’élection présidentielle.

Il faut dire que rien ne s’était passé comme prévu.

Lorsque la décision a été prise de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, les démissions ont été massives et les services complètement désorganisés.

La résistance passive de la population a été totale, intégrale. On se souvient peu de la Foire de Tours. Première alerte pourtant passée inaperçue. Une foire réunissant en plein mois de juillet des milliers de visiteurs. Personne. Rien. Aucun visiteur et des allées vides. Il fallait un pass sanitaire. Ils ne sont pas venus. Personne. Le désert. Les exposants furieux ont fait une bronca forçant la Préfecture à revenir sur le pass sanitaire… La résistance passive, pacifique est totale.

La liberté ne se négocie pas. Ce n’est plus une question sanitaire. C’était une question de démocratie, de liberté, d’égalité, de ne pas stigmatiser tel ou tel, encore moins ce personnel que nous applaudissions à 20 heures tous en cœur. Un personnel sans masque, sans blouse, sans vaccin, sans médicaments qui a soigné au péril de sa vie. Incroyable dérive.

Mais quand ça veut pas ça veut pas comme on dit sur les terrains de foot.

Après le variant Delta, il y en a eu une tripotée d’autres sur lesquels les vaccins n’étaient pas franchement efficaces. Et puis, surtout, progressivement, d’Angleterre comme d’Israël, des nouvelles sont arrivées montrant que tout cela était assez relatif et pas si efficace. En Israël dès le mois de juin/juillet les autorités étaient très inquiètes des chaînes de contamination (massives) qui ne concernaient que des gens vaccinés qui s’infectaient entres eux. La Malaisie, elle, au même moment cessait la vaccination des adolescents.

Et puis en y regardant de plus près, aucun pays, aucun, n’avait rendu la vaccination obligatoire pour sa population à part le Tadjikistan très connu et reconnu dans le monde pour sa démocratie ouverte et tolérante et son respect rigoureux des droits de l’homme (pour ceux qui n’ont pas d’humour et ne savent pas lire entre les lignes c’est de l’humour).

A force de voir des vaccinés à l’hôpital faire des formes graves du genre mortel, et face aux faits où il n’y avait pas de différence entre la mortalité des vaccinés et des non-vaccinés, le problème étant plus l’âge du capitaine malade que le statut de vacciné ou pas, il est apparu assez rapidement au cours de l’été 2021 et puis plus sensiblement à la rentrée que nos anciens continuaient à mourir même vaccinés et que nos jeunes continuaient à faire des formes légères même non-vaccinés.

Après des mois de mensonges et de propagande contre-productive et face aux faits, c’est un Véran totalement cramé politiquement et scientifiquement qui venait de remettre sa démission au président de la République.

C’est ainsi que Véran et quelques directeurs d’ARS promettant l’apocalypse Covid, rejoignirent Agnès Buzyn au panthéon des ministres honnis par la population.

Voilà à peu près ce que j’ai vu dans mes Poules de Cristal.

J’ai vu aussi l’importance de se hâter lentement.

Que ceux qui veulent se vacciner se vaccinent car c’est un choix tellement personnel, presque intime. Chacun son rapport à la maladie, au virus, à la peur. Chacun son contexte de vie et ses craintes éminemment respectables.

Que ceux qui ne veulent pas se vacciner n’aient pas peur.

J’ai vu notre futur.

Cela ne durera pas.

Nous vivons un moment paroxystique de propagande étatique.

J’ai vu dans mes Poules de Cristal que tout ceci n’était qu’un bluff de la part d’un gouvernement qui avait reçu des rapports très inquiétants sur les violences qui seraient consécutives à une vaccination obligatoire notamment pour les enfants. On ne parlait pas de quelques tags sur un centre de vaccination.

Une obligation, entraînerait une insurrection massive.

L’idée du gouvernement était donc de mettre une pression terrible sur les gens en termes de communication avec un tel langage de peur que cela serait de nature, espérait-il, de pousser les gens vers la vaccination volontaire.

Cela ne fonctionna pas, et Véran y laissa sa chemise, une si belle chemise qu’il avait baissée dans une pose étudiée pour sa première injection sous les caméras, son torse légèrement dénudé. L’épaule saillante. Le muscle luisant, presque… excitant.

Voilà ce que j’ai vu dans mes Poules de Cristal.

Gardez précieusement cet article. Nous en reparlerons dans quelques mois et vous voudrez vous aussi acheter mes Poules de Cristal.

Il faut que je me procure un coq pour pouvoir vendre des poussins des Poules de Cristal, car la demande sera forte dès la démission de Véran annoncée en novembre 2021 !!!!

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.

Préparez-vous !

Charles SANNAT

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/foire-de-tours-le-pass-sanitaire-exige-pour-acceder-a-l-evenement-qui-fete-ses-100-ans-2164171.html

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/07/limmunite-collective-post-injection.html