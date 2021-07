Le Vatican salue les vaccins comme « l’une des plus grandes réussites de la science moderne »/Saint Sacrement de l’aiguille sacrée : L’église orthodoxe russe dit que c’est un péché que de refuser le vaccin ; bon dimanche aux païens et aux rabbins alors : parce que les chrétiens, on les a enterrés ! Florian a croisé Jean Castex et vous raconte.

PAR THE WOLF LE 09/07/2021 • ( 3 COMMENTAIRES )

Le Vatican souhaite déployer tous les efforts possibles pour lutter contre l’hésitation à se faire vacciner.

Une multitude d’associations médicales mondiales ont été rejointes par l’académie de bioéthique officielle de l’Église catholique pour demander la fin des « mythes et de la désinformation » qui, selon elles, entravent la lutte contre le Covid-19.

Le Conseil pontifical pour la vie (VPCL) ainsi que plusieurs groupes internationaux de médecins se sont entretenus avec des journalistes vendredi dans le cadre de ce qui a été décrit comme un « effort total » pour mettre fin à la désinformation entourant la place du vaccin dans la doctrine religieuse.

Ils ont insisté sur le fait que le mélange pharmaceutique était non seulement sûr et efficace, mais aussi éthique au regard de la foi catholique.

L’archevêque Vincenzo Paglia a fait remarquer que son académie de bioéthique et le bureau de la doctrine du Vatican ont tous deux déclaré que les vaccins Covid-19 étaient sûrs, efficaces et éthiques.

RT rapporte : Tout en reconnaissant qu’une certaine réticence à se faire vacciner dans les « communautés défavorisées » était liée à de précédents « abus de confiance dans la recherche médicale » et à une « suspicion » générale à l’égard des entreprises pharmaceutiques, la déclaration commune de vendredi a indiqué qu’une « forme plus pernicieuse » d’hésitation à se faire vacciner était alimentée par « des affirmations et des mythes infondés et trompeurs » et amplifiée sur les médias sociaux.

« Considérés comme l’une des plus grandes réalisations de la médecine moderne, les vaccins jouent un rôle essentiel dans la prévention des maladies infectieuses », ont-ils déclaré.

Les groupes ont noté que le problème devient encore plus complexe étant donné le scepticisme à l’égard des vaccins au sein de nombreux groupes religieux, et même de la communauté médicale, appelant à un front uni contre la désinformation parmi les chefs spirituels et les professionnels de santé.

Tous les acteurs concernés doivent épuiser tous leurs efforts pour lutter contre l’hésitation à se faire vacciner en envoyant un message clair sur la sécurité et la nécessité des vaccins et en contrecarrant les mythes et la désinformation sur les vaccins.

Cette déclaration fait suite à un séminaire en ligne d’une journée parrainé par la VPCL, ainsi que par l’Association médicale mondiale de France et l’Association médicale allemande.

Les groupes ont également réitéré le message du Vatican selon lequel toutes les nations devraient avoir le même accès aux vaccins, arguant que les pays riches et les pays pauvres devraient pouvoir obtenir le même niveau de soins. Pointant du doigt ce qu’ils appellent le « nationalisme vaccinal », ils ont condamné les pays riches qui s’arrachent autant de doses que possible tout en laissant les pays pauvres « désavantagés » en raison d’un manque de fonds ou d’une capacité de production insuffisante.

Cependant, certains participants à l’événement virtuel se sont plaints que les groupes concernés par la sécurité des vaccins, notamment les organisations conservatrices et catholiques, n’aient pas été invités, et ont fait remarquer qu’il n’y avait aucun sceptique parmi les intervenants. Les organisateurs ont cependant mis fin à ces inquiétudes, en « rejetant fermement » tout doute sur la sécurité des vaccins, selon l’Associated Press.

Le responsable des affaires internationales de l’Association médicale allemande, le Dr Ramin Parsa-Parsi, a tenu des propos désobligeants à l’égard des sceptiques, laissant entendre que leurs préoccupations sont en contradiction avec la science.

« Nous sommes des médecins. Nous représentons les médecins. Et nous sommes liés à la science et à la médecine fondée sur des preuves », a-t-il déclaré.

Ceux qui s’opposent à la vaccination pour des raisons religieuses ont cité l’utilisation de cellules de fœtus avortés il y a plusieurs décennies dans le développement de vaccins, y compris dans ceux destinés à combattre le Covid-19. En février, l’archidiocèse de la Nouvelle-Orléans a dénoncé le vaccin de Johnson & Johnson comme étant « moralement compromis » en raison de son utilisation de cellules fœtales. La Conférence des évêques catholiques des États-Unis, quant à elle, a donné son aval aux vaccins produits par Pfizer et Moderna, estimant que leur lien avec l’avortement était trop indirect, mais a exhorté les catholiques à éviter les vaccins d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson si possible.

La Congrégation pour la doctrine de la foi – la plus ancienne des neuf congrégations de la Curie romaine – a déclaré en décembre que, tant qu’aucune autre option n’est disponible, il est moralement acceptable de recevoir des vaccins à base de cellules prélevées sur des fœtus avortés. Et si l’Académie pontificale pour la vie a affirmé qu’il existe une « responsabilité morale » de se faire vacciner, elle n’est pas allée jusqu’à imposer le vaccin à tous les catholiques. Cette décision a été laissée au pape François, qui a dénoncé toute appréhension à l’égard des vaccins comme un « déni suicidaire ».

Cela me dégoûte au point que je ne sais même pas quoi en dire.

Combien de temps avant que l’Eglise orthodoxe Russe ne se transforme en Vatican ?

Via RT :

Ceux qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19 commettent un péché dont ils devront se repentir pour le restant de leur vie. C’est ce qu’affirme l’Eglise orthodoxe russe, dont le porte-parole a déclaré que le refus de se faire vacciner était égoïste.

S’adressant à la chaîne de télévision Russia 24, le chef du département des relations extérieures de l’Église orthodoxe russe, le métropolite Hilarion, a expliqué que ses paroissiens se repentent régulièrement auprès de lui de ne pas avoir été vaccinés. Ils se sentent coupables parce qu’ils ont transmis le virus à quelqu’un d’autre qui a fini par mourir, a-t-il affirmé.

« Ils viennent et disent : « Comment suis-je censé vivre avec ça maintenant ? ». Et c’est difficile, même pour moi, de dire comment vivre avec ça », a-t-il expliqué. « Toute votre vie, vous devez vous rattraper pour le péché que vous avez commis. »

« Le péché, c’est de penser à soi au lieu de penser aux autres », a ajouté le métropolitain. « Nous sommes responsables – chacun d’entre nous – non seulement de nous-mêmes et non seulement de nos proches, mais aussi de tous ceux qui entrent en contact avec nous. »

Ces derniers mois, l’Église s’est montrée plus virulente quant à son soutien au programme de vaccination du gouvernement. Le métropolite Hilarion a régulièrement parlé à la télévision de la nécessité de suivre les règles et de prendre des précautions pour éviter l’infection. En juin, le religieux a révélé son « attitude positive » vis-à-vis de l’initiative gouvernementale visant à imposer la vaccination obligatoire aux personnes travaillant dans le secteur des services.

« Bien sûr, il est souhaitable d’observer le principe du volontariat en ce qui concerne les vaccinations – le principe qui a été énoncé dès le début », a-t-il expliqué. « Mais il y a aussi le principe de la responsabilité des personnes pour la vie d’autres personnes ».

