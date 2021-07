Ecroulement général ou Grand Reset ? Patrick répond à Brandon Smith et explique le léger affaissement en cours et le nécessaire maintien de leur dollar pourri ; va falloir penser à ton jardin, Candide…

Si le dollar s’effondre, une grande partie de l’industrie manufacturière chinoise s’effondrera également, faute de marché, alors la Chine se trouverait avec un énorme problème de chômage pour une population de quelque 1,4 milliard de chinois. »

Les ZUSA ne tiennent que parce que le reste du monde est obligé de croire que leurs monceaux de dollars valent quelque chose. Parce que s’ils reconnaissaient la vérité :

– le plus gros marché mondial ne vaudrait plus rien du tout (500 à 600 milliards de déficits extérieurs),

– le stock monétaire actuel tendrait vers zéro, ou du moins, une partie importante serait totalement laminée.

Donc, on préfère croire au mythe de la croissance. Le dit mythe étant très bien résumé dans le fait que la production de logements a baissé de moitié entre 2008 et 2019 aux USA, mais que sa valeur est devenue plus importante…

On a donc de la « croissance », mais moins de tout.

Surtout, la pénurie électrique en Chine est devenue évidente, pour tous. Alors que ce n’est qu’une limite à la croissance, on parle de sécheresse, pour faire croire que cela sera provisoire.

Les mentalités sont restées bloquées au XX° siècle et au 20 premières années du XXI°. Avec des comportements tellement pétro-dépendants, qu’ils en sont ridicules. On nous sort aussi des fadaises sur l’Allemagne. Ce qui est vrai pour la Chine est son « marché » nord américain, est aussi vrai pour l’Allemagne et ses marchés…

Mentalités aussi désaxé pour le ferroviaire. Le voyageur n’a strictement aucune importance. Le fret est la seule chose importante. Et il n’y en a plus.

Pendant ce temps, les salaires ont tellement baissé aux ZUSA, les charges tellement augmenté, que travail est devenu obsolète dans les grandes agglomérations.

Bref, que du bonheur…

Réponse à Brandon Smith :

Brandon Smith a répondu ceci à une question sur la pénurie :

Because there is no decline of natural resources right now. That is a globalist narrative created to justify their obsession with control. There is artificial scarcity being created by the elites through inflation and mismanagement. Get rid of the elites and you have solved the problem.

Traduit par :

« Parce qu’il n’y a pas de déclin des ressources naturelles en ce moment. C’est un récit mondialiste créé pour justifier leur obsession du contrôle. Il y a une pénurie artificielle créée par les élites à travers l’inflation et la mauvaise gestion. Débarrassez-vous des élites et vous avez résolu le problème ».

Les USaméricains, élevés dans un état continent sont souvent effarés quand ils entendent parler de déclin de ressources naturelles. Ce n’est pas dans leur logiciel croissancistes et cornucopien. Ils pensent qu’ils trouveront toujours une solution, et ce genre de réponse me fait penser à Jack London. Débarrassez vous des parasites, tout sera résolu.

De fait, les élites parlent très peu ou même pas du tout de déclin. Ils parlent de réchauffement climatique. Dans les faits, les remèdes sont les mêmes, mais la différence sémantique est importante.

De fait, si vous avez l’argent, vous ne manquez de rien aux USA. Mais il ne voit pas que si la vie y est très cher, c’est aussi un problème de ressources.

Le chômeur, le rural menacé par la délocalisation, lui, sent très bien le choc des ressources. Le plus simple, c’est de mettre les gens au chômage en disant à tous les autres qu’ils ne sont pas bons et ne font pas d’efforts.

On dit tout, mais de manière indirecte :

– Le pays de Galles ne construira pas de nouvelles routes. Conscience écologique ? Et si la réponse était qu’on ne produit plus assez de goudron ? Que les nouvelles routes sont trop chères ?

– Fortes tensions dans le golfe persique. S’il y a encore beaucoup de pétrole, il n’y en a plus assez pour les appétits extérieurs et locaux. La population est plus importante, les besoins ont explosés, la prudence ancienne à disparue.

– J’ai vécu la crise de fin du charbon. Il y en a encore beaucoup, mais l’exploiter n’est plus économiquement rentable. Le débouché du charbon se contracte (90 % de charbon thermique en pleine régression, contre 10 % de sidérurgique). C’est beaucoup plus brutal, de surcroit aux USA. Les compagnies charbonnières se survivent.

– On se drape dans la vertu pour « sauver la planète« , pour justifier des fermetures de centrales, mais réellement, c’est une question de non rentabilité économique. Charbon trop cher pour l’exploitant, pas assez pour le mineur.

– Les quantités déjà consommées sont celles du charbon facile. Il ne l’est plus.

– Si certaines activités peuvent redémarrer après qu’une bulle de fric ait éclaté, la réalité géologique, elle, ne change pas. Que les clubs de foot gavés d’argent implosent, ils pourront repartir, en remettant les pieds sur terre. On n’arrivera pas à faire remonter les barils de pétrole, ni le charbon. A un endroit, c’est un problème de train de vie, à l’autre une contrainte physique.

Ce que je pense, c’est que la narrative mondialiste de contrôle, si elle existe, bute justement sur cette déplétion des ressources. Il existe désormais une surréalité et une réalité objective. La surréalité est celle des mondialistes, mais on voit sans cesse les limites. Ils ne pourront pas tenir éternellement. Avec l’abondance, ils avaient le contrôle facile. Sans abondance, c’est un moteur non huilé. ça grince partout.

