Davai (dernière chronique de Laurence)



Mon séjour à Kourmych tire déjà à sa fin. Je me suis encore baignée dans la Kourmychka. Je voulais y aller hier soir, mais j’ai entendu de loin des cris et du rap et j’ai rebrousse chemin, j’ai une horreur pathologique du bruit et de la musique de merde. Ce matin, silence surnaturel, juste le vent, et personne, juste l’espace et quatre hérons, je n’en avais jamais vu de si près. Je pouvais entendre le bruit feutré de leurs ailes. J’ai dessine la « belle église », la seule qui soit encore entière à Kourmych. Il y en avait une quatrième, du XIV siècle, et celle-ci a été dynamitee par les communistes. À noter ce que mon évêque, monseigneur Theoctyste, a remarqué chez nous, à Pereslavl, s’il y a deux monuments à ruiner, ce sera toujours le plus ancien qui y passera en premier. Le crétin nuisible déteste viscéralement le moyen âge, qui va avec la religion, la paysannerie et la tradition, en un mot avec le cosmos. Chez nous en France, c’est notre Dame qui a brûlé, et pas Versailles.

D’après Genia, si toute cette région est à ce point magnifique et intacte, avec toute une faune préservée, c’est que c’est le parc de loisir des huiles de Nijni Novgorod. Peut-être faut-il désormais aller vivre dans les régions sinistrées, comme Tchernobyl, ou bien la où les féodaux mafieux s’organisent leurs petits paradis, s’ils tolèrent encore quelques sous-hommes dans les ruines de ce qui fut.

J’ai fait un petit récital à Genia et à Sacha, Genia me trouve plus russe que les Russes. Nous étions allés tous trois voir Alexandre, qui fait du bois sculpté. Sa maison est perchée sur un coteau, avec une vue superbe sur l’horizon déployé et les coupoles de la « belle église » mais son intérieur est comme d’habitude d’un kitsch total. Il est extrêmement gentil. Un couple est arrivé, des gens de Nijni. Profondément méfiants envers toute l’affaire Covid, sa propagande et ses vaccins. Ils meditent le retour à la terre dans leur maison de campagne.

L’émission de Yann Sotty sur moi est sortie. La voici pour mes amis français.

https://fr.sputniknews.com/international/202104261045521878-elle-a-quitte-la-provence-et-fui-la-dictature-sanitaire-pour-vivre-en-russie/