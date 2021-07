*

Le discours présidentiel de ce lundi 12 juillet 2021 est clair, c’est un appel à la guerre contre le peuple français. Macron n’a pas hésité à annoncer le programme proposé par l’oligarchie et le discours des Mondialistes pour asservir les peuples. La dictature est en marche et la France est en tête, exécutant les ordres de la Cabale ! Les acquis sociaux seront bafoués et la tyrannie sanitaire accentuée.

Dans un article paru sur le site de France-soir, l’artiste Francis Lalanne avait lancé un « appel à la mobilisation générale du peuple français contre la tyrannie« , estimant que « le gouvernement est en train de commettre insidieusement un coup d’État au nom de la Covid« . Dans une longue tribune, le chanteur avait déclaré :

« Le chef de l’État et son gouvernement s’essuient les pieds sur le Droit républicain comme sur un paillasson ». Francis Lalanne dénonce « la criminalisation permanente des individus« , la « pérennisation » de l’état « d’urgence sanitaire », les privations de libertés … Il se base sur plusieurs textes fondateurs, comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Constitution, pour considérer que « la République est […] frappée de caducité ; annulée par l’exercice totalitaire du pouvoir que pratique l’Exécutif » et qu’il est par conséquent « du droit constitutionnel du peuple français, donc de son devoir, de ‘résister à l’oppression’ par une désobéissance civique ».

Juste après le discours présidentiel, François Asselineau (UPR) a Tweeté :

« Toute l’allocution de #Macron20h est une provocation. Elle confirme mes propos mystérieux des 4 décembre et 3 juin. L’oligarchie qui « tient » Macron lui a donné son ultime feuille de route avant qu’il ne soit exfiltré de l’Élysée en 2022 comme prévu.

Ce qui est ahurissant avec #Macron20h, c’est que tout, absolument tout ce qu’il dit, est le contraire exact de la vérité ».

Violation du Code de Nuremberg, de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu en 2002, précisant « qu’en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales » (Arrêt SALVETTI c/Italie – CEDH Décision du 9 juillet 2002 ; n° 42197/98)

https://www.lci.fr/sante/coronavirus-covid-19-vaccination-17-000-rendez-vous-pris-toutes-les-minutes-sur-doctolib-annonce-la-plateforme-2191308.html