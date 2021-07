Le marchand, tout effrayé de ce que devant ses yeux il voyait périr et noyer ses moutons, s’efforçait de les en empêcher et de les retenir autant qu’il le pouvait. Mais c’était en vain. Tous à la file sautaient dans la mer, et périssaient. Finalement, il en prit un grand et fort par la toison sur le tillac (1) du navire, pensant ainsi le retenir, et conséquemment sauver le reste aussi. Le mouton fut si puissant qu’il emporta dans la mer avec lui le marchand qui se noya, de la même façon que les moutons de Polyphème le Cyclope borgne emportèrent Ulysse et ses compagnons hors de la caverne. Les autres bergers et gardiens en firent autant, les prenant les uns par les cornes, les autres par les pattes, les derniers par la toison. Tous furent pareillement emportés et noyés misérablement en mer.

RÉACTION IMMÉDIATE – Alors que le chef d’État venait notamment d’annoncer l’extension de la liste où le pass sanitaire allait devenir obligatoire, les plateformes de réservations ont fait face à un afflux de demandes.

MM – Publié hier à 20h54, mis à jour à 07h15

Les annonces d’Emmanuel Macron de ce lundi 12 juillet semblent déjà porter leurs fruits. Quelques minutes après la fin de l’allocution présidentielle, les sites de réservations Doctolib et Vite Ma Dose, qui permettent notamment de prendre rendez-vous pour se faire injecter le vaccin, ont été pris d’assaut.

TOUTE L’INFO SURCOVID-19 : LE DÉFI DE LA VACCINATION

Si dans un premier temps, Doctolib précisait faire face à « 17.000 prises de rendez-vous toutes les minutes », elle a cumulé jusqu’à « 20.000 rendez-vous pris » chaque minute. Au lendemain de l’allocution, c’est 926.000 rendez-vous pour une première dose qui avait été pris rien que sur la plateforme, un record selon Doctolib.

« Vous êtes nombreux à essayer de prendre rendez-vous », a d’abord publié le site, sur Twitter. Et d’ajouter : « En raison d’un grand nombre de connexions simultanées, nous vous invitons à patienter dans la file d’attente ».

Plus de 600.000 créneaux disponibles sur Vite Ma Dose

De son côté, la plateforme Vite Ma Dose, créée par Guillaume Rozier, reste pour le moment accessible, même si elle fait également face à un afflux inédit de demandes. Sur Twitter, ce dernier a indiqué ce lundi soir que « plus de 13.000 visiteurs par minute tentent de trouver un rendez-vous sur le site », et précise que « 600.000 créneaux de vaccination » y sont disponibles.

https://www.lci.fr/sante/coronavirus-covid-19-vaccination-17-000-rendez-vous-pris-toutes-les-minutes-sur-doctolib-annonce-la-plateforme-2191308.html