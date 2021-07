28 % des électeurs prêts à voter pour Marion Maréchal ?

14 juillet 2021

Un sondage IFOP commandé par le think tank conservateur Cercle Audace l’affirme, en tout cas. Réalisé en mars 2021 mais publié cette semaine suite à une fuite, celui-ci met en exergue la très forte notoriété dont jouit l’ancienne députée du Front national Marion Maréchal. Retirée de la vie politique depuis 2017, l’ex-élue de Vaucluse consacre désormais son temps à faire vivre l’ISSEP, l’école supérieure qu’elle a créée.

Que dit le sondage ?

Il démontre, d’abord, que la nièce de Marine Le Pen n’a pas quitté l’esprit des Français puisque le sondage en question la crédite d’une notoriété supérieure à 90 % ; de quoi faire pâlir d’envie bien des personnalités politiques. On remarquera, aussi, que l’électorat potentiel de Marion Maréchal est tout autant rural qu’urbain avec, respectivement, 94 % de notoriété chez les premiers et 89 % chez les seconds. Sa popularité non plus n’est pas en reste : avec 41 % d’opinions positives sur l’ensemble de la population française, Marion fait mieux que sa tante Marine Le Pen, dont la cote de popularité stagne à 30 %. Là encore, les données du sondage IFOP témoignent d’une répartition assez proche entre les professions supérieures et les classes populaires (respectivement 34 et 51 %) ainsi qu’entre l’agglomération parisienne et la province (respectivement 30 et 43 %).

Plus étonnant encore, la directrice de l’ISSEP semble séduire une part non négligeable de l’électorat de gauche, notamment celui de Jean-Luc Mélenchon et de son parti La France insoumise. En effet, 32 % des électeurs insoumis sondés ont répondu « Bonne » à la question « Avez-vous une bonne opinion ou une mauvaise opinion de Marion Maréchal ? »

« Ce sondage met en lumière la capacité qu’a Marion Maréchal à fédérer un électorat populaire, depuis longtemps acquis au Rassemblement national, avec un électorat plus urbain et intellectualisé », explique, enthousiaste, Édouard Husson. L’intellectuel, proche du Cercle Audace mais aussi intervenant à l’ISSEP, proche également de Marion Maréchal, affirme que cette donnée est justement ce qui fait défaut à cette droite « hors les murs ».

Néanmoins, barricadée derrière sa volonté de ne pas franchir le pas, Marion Maréchal reste cantonnée à un rôle d’observateur métapolitique. Un retrait qui a, de fait, créé un espace pour Éric Zemmour. S’il n’est toujours pas officiellement candidat – il se murmure, dans son entourage, que ce n’est qu’une question de temps -, on peut toutefois considérer à première vue que ce sondage fragilise sa candidature ; Zemmour plafonne en effet à 18 % d’intentions de vote, 10 points de moins que Marion Maréchal. Or, pour son entourage, il « démontre au contraire qu’il existe une vraie demande de la part de cet électorat de droite ». Des propos que semble approuver François de Voyer, le directeur du Cercle Audace, lui aussi proche ami de Marion Maréchal : « Je ne pense pas que ce sondage fragilise Zemmour, au contraire, il démontre bien qu’il existe une attente politique vis-à-vis de cette droite “hors les murs” qui se situe aux confins des LR et du RN. L’entourage d’Éric Zemmour ou de Marine Le Pen devrait accueillir favorablement ce genre d’études : cela montre la vitalité des idées de droite. »

Ce sondage a toutefois de quoi inquiéter l’entourage de Marine Le Pen à la recherche de sérénité après la déconvenue des élections régionales et départementales et un congrès catalan aux allures de thérapie d’auto-rassurement. Un constat que partage Voyer : « Ce sondage démontre en tout cas que Marine Le Pen n’est pas la seule et unique alternative à Emmanuel Macron. Beaucoup d’électeurs partagent le constat du RN mais il existe un frein important pour une certaine frange « gaulliste » qui ne se résout pas à voter pour ce parti. Marion Maréchal et les idées qu’elle défend devraient davantage être une source d’inspiration pour les cadres du front : qu’ils s’implantent plutôt que de couper des têtes ». Ambiance…

Marion Maréchal Le Pen est la petite-fille du leader nationaliste français Jean-Marie Le Pen. Elue l’an dernier – à 22 ans – à la chambre des députés, elle a fermement défendu ses convictions et ses valeurs familiales traditionnelles lors de la longue lutte qui a opposé un gouvernement socialiste français en difficulté à des mouvements chrétiens et conservateurs motivés. Illustrant sa dynastie démocrate et paradoxale, elle a répondu aux questions de Tatiana Popova et de Pravda.ru.

« Mademoiselle Le Pen, vous êtes la plus jeune députée française. Vous avez également fait preuve d’une forte réticence au soi-disant mariage pour tous. Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs les détails de votre position ? Et comment expliquez-vous le réaction excessive du gouvernement français? »

« La science et l’agenda transhumain continuent de défier et de repousser toute éthique ; vous avez entendu parler des bébés Google, achetés sur Internet, conçus en Amérique, et dont les « mères » délocalisées reposent quelque part en Inde, où les produits humains peuvent être achetés et livrés . Pensez-vous qu’une conscience chrétienne ou humaniste puisse encore intervenir dans ces circonstances ? »

« La réalité est qu’aujourd’hui nous arrivons à l’apogée du nihilisme moderne dans lequel l’homme n’est finalement plus qu’une marchandise. Dans ce règne du libre-échange, la conception du « progrès » est calquée sur le développement social du progrès technique. L’étrange raisonnement de l’analogie nous amène à considérer que les sociétés humaines, comme les avancées technologiques, ne peuvent évoluer que vers un plus grand progrès social et donc vers de plus en plus de bien. et la maternité de substitution pour les hommes au nom de « l’égalité ». Le corps humain et la personnalité deviennent ainsi un produit consommable au nom du progrès et de l’égalité. Les vraies féministes devraient se rebeller contre un tel mépris des femmes. «

« Toujours pour nos lecteurs, pouvez-vous nous donner une idée de votre parcours intellectuel et même familial (votre relation avec votre grand-père, par exemple) ? Quel est votre modèle du passé, s’il en existe un ? Votre grande figure historique ? »

« Je suis issu d’une célèbre famille politique française dont la figure historique Jean-Marie Le Pen, pendant de nombreuses années, a déchaîné les passions pour défendre seul le courant national, méprisé et rejeté par nos élites au nom de la lutte contre la « haine nationaliste » et » l’extrémisme. » Ma vie personnelle m’a appris depuis l’adversité et c’est pourquoi, aujourd’hui, l’arène politique ne me fait pas peur. J’ai grandi dans l’amour de mon pays et j’assume chaque erreur et chaque accomplissement. Napoléon a dit cela de Jeanne d’Arc à Robespierre, il a pris tout le monde ! Je ne prône pas un conservatisme suffisant mais un traditionalisme intelligent car une nation qui oublie son passé oublie aussi ses erreurs et peut se renouveler. Ma nation a plus de 1000 ans et ce serait bien de commencer réduisant son histoire à la révolution de 1789.Il y a beaucoup de personnages historiques que je vénère, et Jeanne d’Arc est définitivement l’une de mes préférées : pensez à cette guerre portée par une bergère habitée par la Providence pour sauver le pays des occupants anglo-saxons… »

« Il est d’usage de se plaindre de la jeune génération depuis au moins cinquante ou soixante ans. Comment voyez-vous votre génération – maintenant que le FN est à 26% en France ? La jeunesse ordinaire est-elle sans éducation, aliénée par la technologie, les téléphones intelligents et enlevée mentalement par les médias ? Ou est-il plutôt rebelle et prêt à soutenir votre prise de pouvoir en France ?

jeunesse ne craignant ni le jugement moralisateur de nos élites ni leur répression irrationnelle. Tout cela est très encourageant pour l’avenir et me donne beaucoup d’espoir, car avec eux, j’ai vu que nous serions capables de construire la France de demain. »

« Quels sont les facteurs qui pourraient pousser votre parti au pouvoir dans les années à venir – sans doute décisifs ? Êtes-vous prêts alors vous, même sans gros moyens de parti ? »

« Une des raisons de notre succès électoral est que les Français admettent maintenant que ce que nous disons depuis des années est vrai. Je dis souvent que nous avons eu raison trop tôt. Les Français ont maintenant compris que le Front national est le seul mouvement qui peut apporter des volontaires et les solutions que la situation demande ! Je pense que c’est l’effondrement de l’élite, fascinée par le pouvoir et l’argent, qui amène toujours plus de Français à voter pour nous. Nos adversaires ont échoué partout, sur tout, et tout le temps avec une vraie et brillante constance ! Mes compatriotes en ont marre de cette foire à zéro. Nous avons moins de moyens financiers que les autres, mais nous faisons de la politique différemment et nous avons maintenu la culture militante, nous sommes donc désormais bien plus efficaces que nos adversaires PS et UMP. »

« Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un problème surprenant en France, en Europe de l’Ouest, en Occident dans son ensemble, les élites hostiles. Les députés n’aiment pas les gens qu’ils représentent, les bureaucrates ne les servent plus, les journalistes et les médias grand public les méprisent. analysez-vous ce problème des élites hostiles ? »

« J’adore votre concept d’« élite hostile » ! Cela résume très bien ce que nous vivons aujourd’hui. La population est en effet devenue la variable d’ajustement de la guerre politique pour plus de pouvoir. Le lemme des hommes politiques européens d’aujourd’hui est « pas pour servir le peuple mais pour se servir soi-même ». Ces élites se battent et s’admirent à la fois, chacune voulant ce que l’autre a. Nous sommes dans une immédiateté satisfaisante et un désir frénétique sans retenue. Les gens sont impliqués dans des questions d’affaires et pas du tout d’idéologie. Trotskistes et maoïstes des années 70 sont devenus les rois de la com’ et des gourous médiatiques de la mondialisation, les grands prêtres de l’économie financière. L’hostilité des élites vient du fait qu’elles ne poursuivent plus la même objectifs et les mêmes espoirs de leurs peuples. Pire encore,ces derniers parce qu’ils s’accrochent à leurs modes de vie, nos racines nationales deviennent un obstacle à la volonté de puissance d’une mondialisation maniaque.

« Dans l’un de vos récents discours, vous avez évoqué le fait que le parti communiste a voulu défendre la classe ouvrière française contre l’immigration. Pourquoi ce parti a-t-il renoncé à sa mission et comment le Front national est-il devenu le premier parti col bleu de France ?

« Souvenez-vous de 1979. L’affaire du « Bulldozer de Vitry » a été le chant du cygne du communisme en France. Le Parti communiste français, qui jusqu’ici avait dénoncé l’immigration de masse comme « l’armée de réserve du capital » a cédé à l’appât du pouvoir avec le arrivée de François Mitterrand en 1981. Le PCF est aujourd’hui progressivement marginalisé pour devenir le porte-parole des « luttes » c’est-à-dire de toutes les luttes des minorités, des minorités sans papiers, sans papier. Le peuple a tourné le dos au PCF, mais au lieu de se remettre en question, le « parti » a décidé de défendre tout ce qui n’est pas le peuple. Le Front National défend véritablement les plus vulnérables car les plus exposés à l’insécurité, au démantèlement et à la folie de la mondialisation. C’est, à mon avis, la raison de notre succès auprès des masses,

« L’Europe est un projet qui a d’abord été attirant, puis effrayant – quand vous étiez enfant, et qui finit par tourner au vinaigre et au ridicule. Pouvez-vous sortir la France du piège européen ? Et dans quelle condition, sinon éviter d’autres troubles plus intérieurs ? »

L’idée initiale était d’assurer la paix et de permettre aux nations européennes de partager leurs ressources et leur expertise. L’Union européenne et sa commission n’ont rien à voir avec l’idée fondatrice. On va vers une structure fédérale quand celle du général de Gaulle était confédérale. Certains disent que c’est la même chose. Mais non, ça n’a rien à voir ! La confédération est une union de pays indépendants ou le projet de la commission actuelle est de transférer autant que possible compétences, compréhension et souveraineté à un groupe sans légitimité populaire.

« Dans le même ordre d’idées, comment maîtriser l’immigration qui n’est plus un problème français (que M. Le Pen a soulevé dans les années 70) mais mondial ? Quelles sont vos propositions pour concilier la liberté de circulation et la préservation des Les nations? »

Surtout, il faut sortir immédiatement de l’espace Schengen. Il faut arrêter les pompes à vide qui profitent à l’immigration mondiale, réserver notre modèle social à nos ressortissants. Il faut arrêter de faire des Français sans conditions ; la loi du sol crée des situations d’immigration insoutenables, notamment dans nos départements et territoires d’outre-mer. Nous devons durcir les conditions d’octroi et de révocation de la nationalité française. Un étranger qui arrive en France doit subvenir à ses propres besoins car la France avec son énorme dette n’a plus les moyens de le soigner, le nourrir, et le loger, souvent aux dépens de son ressortissant… Et bien sûr pour cela, il est nécessaire pour faire respecter la loi en donnant à la police les moyens de remplir sa mission.

« Dans la lutte contre le mondialisme et le politiquement correct, Vladimir Poutine est souvent la cible de groupes médiatiques occidentaux agressifs. Rêvez-vous comme le général de Gaulle et votre grand-père d’une Europe boréale de l’Atlantique à l’Oural et au-delà ?

« Il est clair que nous avons beaucoup en commun et beaucoup à partager avec la Russie. Ce qui est sûr, c’est que nous avons les moyens et les ressources pour offrir une alternative au mondialisme. Nos objectifs contrastent avec celui de l’histoire diplomatique de l’Angleterre et de l’Allemagne. L’Angleterre pousse à le « grand ouvert », comme disait Churchill, et l’Allemagne colle toujours l’idée de Mittel-Europa. Les deux points de vue sont tout à fait contraires aux intérêts de la France. D’autres pensent que nous pourrions être relégués à ce qu’ils considèrent comme la deuxième division de L’Europe et appellent avec dédain le Club Méditerranée (France, Italie, Espagne, Grèce…) La vieille Europe est certes très compliquée mais je suis convaincu que la France et la Russie ont un intérêt commun à tendre la main car elles respectent toutes deux la tradition du grand harmonies et non-ingérence. »

« Quelle est votre position sur le conflit syrien et le soi-disant printemps arabe ?

« Nous sommes dans le sillage de l’Union européenne, qui elle-même prend ses ordres de Washington. Nous avons renoncé à notre propre vision géostratégique. Le résultat est la montée de mouvements islamistes plus radicaux. La Libye et la Syrie sont la preuve de l’écart flagrant entre l’émotion et la raison. Ni Kadhafi ni Assad ne sont de grands démocrates et je ne les défends pas, mais nous devons faire la prospective. Ce que nous disent les faits ? Les conflits libyen et syrien ont montré que l’éclatement d’un Etat fort crée les conditions affrontements religieux et avec en toile de fond la montée des groupes djihadistes. Pendant ce temps, les pays de l’Union européenne continuent de pousser à une explosion au Maghreb et au Machrek. C’est, à mon sens, un coupable aveuglement idéologique. Je crois sincèrement qu’à partir de erreur d’observation, nous sommes maintenant dans l’irrationnel. »

« Vous êtes très jeune et toujours célibataire dans votre parlement. Dans le contexte français morose, restez-vous très longtemps en politique et à quelles conditions ? »

« Vous ne choisissez pas de faire de la politique, ce sont les électeurs qui choisissent ! Cependant, je ne suis pas de ceux qui se contentent d’être spectateurs de leur temps, alors je pense toujours à travailler d’une manière ou d’une autre pour mon pays. Il y a de nombreuses façons de faire de la politique, et je ne saurais vous dire quelle pourrait être la mienne après mon mandat en tant que membre. Je n’ai pas de projet de carrière donc je vais là où ma contribution peut être la plus utile.

Marion Le Pen interviewée par Tatiana Popova

