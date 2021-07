This is the New World Order. This is the New World Order. This is the New World Order. L’Australie annonce le 1er jour du Nouvel Ordre Mondial grâce aux virus et aux mesures. Répétez, dit le maître. Et arrêtons de taper sur le Turkménistan ou la Chine, les petits gars ! Ecroulement rapide des économies en perspective. Prépare-toi, lectrice, prépare-toi, lecteur.

Que les incrédules aillent s’acheter un cerveau, que les ignorants ferment leurs gueules et que les éveillés se préparent à la guerre.

L’époque de ceux qui doutaient et hésitaient est révolue car nous sommes désormais entre le marteau et l’enclume et le piège se referme.

Encore une victoire pour la Cabale !https://www.youtube.com/embed/cyel-V7W4nk

source : https://mediazone.zonefr.com

https://profidecatholica.com/aiguille-de-pin/

Encore une chutzpah de Zemmour : les mesures de Macron, c’est l’influence de la Chine !

« On a confiné parce qu’un régime totalitaire, la Chine, l’a fait… Je trouve ça révélateur de l’hégémonie culturelle que commence à prendre ce pays… Le XXIe siècle va être celui de l’imitation de la Chine. Et après, on va nous parler de libertés… »

Qui ?! Dis-nous Éric :

Larry Fink, PDG de BlackRock (la plus grosse société de gestion d’actifs du monde, qu’on retrouve actionnaire de la plupart des géants pharmaceutiques et des grands médias), c’est la Chine ?

Albert Bourla, PDG de Pfizer, c’est la Chine ?

Serge Weinberg, PDG de Sanofi, qui « après avoir fait la connaissance d’Emmanuel Macron à la commission Attali, l’a aidé à entrer chez Rothschild, dont il était à l’époque administrateur », c’est la Chine ?

Jérôme Salomon, directeur général de la Santé et « fils spirituel » de Bernard Kouchner, créateur du Conseil scientifique de l’Élysée (à la tête duquel on retrouve le fantomatique Jean-François Delfraissy, homme de main d’Yves Lévy), c’est la Chine ?

Donald Rumsfeld, homme de main du Pentagone conseillé par Paul Wolfowitz et promulgateur du principe du confinement obligatoire des populations saines, c’est la Chine ?

Bill Gates, militant pour la vaccination de sept milliards d’individus, mécène du projet ID2020 (qui vise le puçage par implants permettant la mise en circulation de certificats numériques) et obligé de Jeffrey Epstein, c’est la Chine ?

Grégoire Chertok, « tuteur » d’Emmanuel Macron chez Rothschild et coordinateur officieux du Président au niveau économico-médiatique, c’est la Chine ?

Kevin Sneader et depuis cette année Robert Sternfels, les responsables internationaux de McKinsey & Company, multinationale américaine du conseil qui a chapeauté la campagne électorale d’Emmanuel Macron et qui gère les « questions logistiques de la campagne de vaccination contre le covid-19 » pour le compte du gouvernement (coûtant au passage des millions d’euros au contribuable), c’est la Chine ?

Klaus Schwab et le forum de Davos, qui est contrôlé par Maurice Lévy (Publicis Groupe) et David Solomon (Goldman Sachs), c’est la Chine ?

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Encore-une-chutzpah-de-Zemmour-les-mesures-de-Macron-c-est-l-influence-de-la-Chine-64812.html

http://lachute.over-blog.com/2021/07/effondrement.html