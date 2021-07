Un lecteur :

Macron perdu ? Ne prenons pas nos désirs pour des réalités. Ce n’est pas parce que les gens manifestent pour la Liberté que c’en est fini du dictateur… Les Gilets jaunes en savent quelque chose. La colère populaire dans les manifs et sur Internet, les émeutes, la répression des émeutes, l’organisation de la résistance, le repérage et la répression contre les résistants, etc., ont été prévues par le pouvoir. Je doute que tout ce cirque de la Covid-19, d’ampleur mondiale, ait été fait pour se jouer en France, l’un des fers de lance des covidistes, sur un coup de poker.

Encourager la résistance de la part de médias d’information indépendants et honnêtes exige d’eux que leurs contributeurs conservent sang-froid et perception claire de la réalité. Le bras de fer qui s’engage entre le peuple français, d’un côté, et la classe politicienne servant l’oligarchie, de l’autre, risque d’être long et éprouvant (nous n’en sommes qu’au tout début), et personne ne sait où cela nous conduira.

Le meilleur moyen de ne pas connaître de cruelles désillusions est encore de ne pas se faire d’illusion. Ce qui ne veut pas dire manquer d’ambition et de détermination, bien au contraire.

Mais nous sommes en guerre contre un virus, Macron l’a dit : pour lui, le virus c’est nous, et pour nous, c’est lui. N’ayant participé à aucune guerre, je ne suis certainement pas le mieux placé pour dire aux autres ce qu’il faut faire, pour donner des leçons, mais je crois savoir que lorsqu’on est en guerre, on doit constamment garder la tête froide et analyser froidement la situation. Afin de mener une lutte efficace.