L’Irak et sans doute plus tard, la Syrie, sont sans doute, en passe d’être évacués par les forces US. Forces US sur place qui doivent être totalement démoralisées, car rien n’est plus usant qu’un conflit continu dont on ne voit pas la fin ni le but. Biden fait ce que Trump n’avait pas réussi à faire, dont il avait simplement parlé, essayé d’appliquer, sans succès.PUBLICITÉ

Il est clair que le conflit mené au moyen orient est l’occasion d’une déroute occidentale. Ne restera bientôt plus que le Yemen et la Palestine. Une Palestine qui doit ressembler à un vrai gruyère.

Aux USA, c’est aussi la déroute. L’effondrement de la demande immobilière. Et de la demande automobile. Visiblement, les deux fronts internes et externes, s’effondrent de concert.

En Afghanistan, les talibans nouvelle mouture semblent plus préoccupés d’être acceptés par les grandes puissances régionales, qu’à se livrer à une politique expansionniste. Le cimetière des empires se porte bien.

« Ils nous ont prévenus qu’il y aurait un effondrement de la civilisation dans notre génération, et ils avaient raison ». La tentative de montée des prix, a foiré tourné court… On n’est plus dans les années 1970. Les gueux, même à crédit, c’est pas des bons clients.

Tom Luongo, lui, pense que le complexe appelé Davos, qui dirige le monde (enfin l’empire global, 15 % de la planète) est en voie de lutte contre lui-même. C’est un cas classique de lutte pour le pouvoir, qui fait se déchirer la structure. Une révolution quoi.

Les pompom girls du changement climatique le braie encore pour les inondations en Allemagne/Benelux. De fait, L’histoire enseigne que c’est une explication hippie (cheveux longs, idées courtes). Sécheresse et inondations ont toujours fait partie de l’histoire du bassin du Rhin, et du Benelux, le « plat pays », comme le chantait Brel. Pas besoin de bêler « changement climatique ». La canalisation des cours d’eaux est la cause des désastres.

Désastre moral aussi, » JC Lagarde propose de ne plus prendre en charge les soins des non-vaXinés. Dans la même logique, on continue de prendre en charge les soins des délinquants et des terroristes et clandestins ? »

Moi, je dirais dans la même logique, on ne prend plus en charge les fumeurs, les obèses (il va se sentir visé avec son double menton) et les alcoolos. Alors, celui qui est obèse, alcoolo et fumeur doit être exécuté ?

Désagrégation économique aussi en France. On parle de dépôts de bilans de clubs de foot.

Dislocation économique aussi de l’Espagne.

Le comique de service est assuré par la commission européenne et son plan de verdissement. Ils me font penser aux normands disant à Goudurix comment voler pour descendre la falaise.

