M. Biden a livré plus de 500 millions de doses de vaccins Covid outre – mer en Juin , tout en même temps en prétendant que les Etats – Unis étaient sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 70% de la vaccination par Juillet 4 e . Inutile de dire que cela n’est jamais arrivé. L’administrateur de Biden affirme maintenant que la population américaine est désormais vaccinée à 67%, et si cela était réellement vrai, il serait alors très proche de respecter les directives originales d’Anthony Fauci pour l’immunité collective. Alors pourquoi tout ce battage médiatique frénétique sur les personnes non vaccinées ?

Premièrement, Fauci a continuellement déplacé les objectifs de l’immunité collective au point qu’il dit maintenant au public d’ignorer complètement l’immunité collective et que la seule option est de faire vacciner TOUT LE MONDE. Beaucoup d’entre nous dans les médias de la liberté ont dit que c’était exactement ce qu’il ferait, et il s’est avéré incroyablement prévisible. Deuxièmement, les chiffres de vaccination des CDC semblent être gonflés afin de créer un consensus fabriqué.

Tout en affirmant un taux de vaccination global de 67%, les statistiques du CDC indiquent un maximum d’environ 184 millions d’Américains avec au moins une dose, puis indiquent 160 millions de personnes avec une double dose. Pourtant, selon la carte de données de la Mayo Clinic , seuls quatre États ont un taux de vaccination de 67% ou plus, tous dans le nord-est. Même la Californie et New York sont bien en deçà de 67 %, et la grande majorité des États se situent à environ 50 % ou moins.

Franchement, je ne crois pas du tout aux chiffres des vaccins du CDC. De nouveaux chiffres de dosage plongent à travers les États-Unis selon les responsables de l’État; toute personne qui n’a pas été piquée maintenant ne sera pas piquée à moins d’y être forcée. Il n’y a pas de longues files d’attente pour les vaccins. Pas de temps d’attente. Le CDC a même supprimé le temps d’attente entre les doses. Et pourtant, CVS et Walgreens ont jeté des doses expirées par centaines de milliers.

Si nous regardons les statistiques du CDC pour la vaccination complète, nous sommes plus proches de 51% de la population totale des États-Unis, ce qui correspond plus précisément aux statistiques de l’État de la Mayo Clinic. Rien n’indique que ce pourcentage augmentera de sitôt au-delà de la barre des 51%, si les statistiques sont exactes.

Cela signifie qu’au moins la moitié de la population américaine est au mépris du programme. C’est probablement pourquoi Fauci et Biden sont devenus plus agressifs dans leur programme de vaccination le mois dernier. S’ils obtenaient les taux de vax de près de 70% qu’ils prétendent, alors ils ne piétineraient pas avec indignation contre les personnes non vaccinées. Les statistiques montrent qu’un nombre ÉNORME d’Américains refusent de prendre le jab – Nous sommes une vaste armée là-bas, et c’est une bonne chose.

Pourquoi? Parce qu’il n’y a tout simplement aucune raison de prendre le vaccin expérimental à ARNm.

FAIT : Covid-19 a un IFR (Infection Fatality Rate) médian de 0,26 % ou moins.

https://www.naturalnews.com/2021-07-16-health-ranger-exposes-planned-takedown-of-america-ending-in-military-martial-law.html