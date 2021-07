POE ET LA SCIENCE ET LA DEMOCRATIE :

Aussi bien, pendant qu’il se pavanait et faisait le Dieu, une imbécillité enfantine s’abattait sur lui.

Comme on pouvait le prévoir depuis l’origine de la maladie, il fut bientôt infecté de systèmes et d’abstractions ; il s’empêtra dans des généralités. Entre autres idées bizarres, celle de l’égalité universelle avait gagné du terrain ; et à la face de l’Analogie et de Dieu, – en dépit de la voix haute et salutaire des lois de gradation qui pénètrent si vivement toutes choses sur la

Terre et dans le Ciel, – des efforts insensés furent faits pour établir une Démocratie universelle. Ce mal surgit nécessairement du mal premier : la Science. L’homme ne pouvait pas en même temps devenir savant et se soumettre. Cependant d’innombrables cités s’élevèrent, énormes et fumeuses. Les vertes feuilles se recroquevillèrent devant la chaude haleine des fourneaux. Le beau visage de la Nature fut déformé comme par les ravages de quelque dégoûtante maladie.

Edgar Poe, colloque de Monos et Una.

EL PAIS :

Les Animaux diminuent (El Pais)

Les mulots ( Apodemus sylvaticus ) du parc national de Doñana pèsent aujourd’hui un tiers de ce qu’ils pesaient il y a 40 ans. Les salamandres à joues grises du Nord ( Plethodon montanus ) des Appalaches (États-Unis) ont diminué de 8 % depuis 1960. Les saumons du nord de la Finlande ( Salmo salar ) sont plus petits et atteignent la maturité sexuelle plus tôt qu’il y a quatre ans. Et l’un des géants des mers, la baleine basque ( Eubalaena glacialis ), a perdu plus d’un mètre depuis les années 1980. Qu’arrive-t-il aux animaux?

Ces dernières années, les preuves se sont accumulées que la soi-disant sixième grande extinction est en cours . Le taux de disparition des espèces est 100 fois plus élevé depuis le 20e siècle. Les causes sont diverses, certaines mondiales, comme le changement climatique ou la pêche, et d’autres plus régionales, comme la déforestation des forêts tropicales. Mais toutes ou presque sont causées directement ou indirectement par l’homme. Cependant, toutes les espèces n’en souffrent pas de la même manière : des travaux récents ont montré que plus l’animal est gros, plus l’espèce est menacée.. Et il y a un autre phénomène qui se produit au sein de nombreuses populations : ce n’est plus qu’elles sont de moins en moins nombreuses, mais qu’elles sont de plus en plus petites. Ce phénomène de rétrécissement se produit dans toutes les familles du règne animal.

Le cas des souris Doñana est l’un des plus extrêmes. Sa population, comme celle des autres petits rongeurs du parc, est en déclin ces dernières années. Un article scientifique de la revue environnementale Quercus donne quelques données. En 1978, lorsque les scientifiques ont commencé à installer des pièges pour calculer les populations, ils ont capturé 300 loirs et 200 mulots. Utilisant un nombre similaire de pièges par nuit dans la même zone, ils ont répété l’échantillonnage toutes les quelques années et ont toujours observé une tendance à la baisse. Quarante ans plus tard, ils n’ont plus trouvé de loir, et seulement 27 souris. Tout aussi frappant est le fait que les rares qui restent sont passés d’une moyenne de 30 grammes à seulement 20 grammes.

Dans le parc de Doñana, en plus d’avoir moins de mulots, ils pèsent un tiers de moins

Miguel Delibes de Castro, professeur honoraire à la Station biologique de Doñana, pointe plusieurs causes possibles du nanisme des souris. « Le premier est climatique, il a à voir avec la température », dit-il. Et rappelez-vous ce que stipule la règle de Bergmann , une sorte de loi biologique selon laquelle, au sein d’une même espèce, les animaux qui vivent dans des endroits plus froids ont tendance à être plus gros que leurs congénères dans les zones plus chaudes. Doñana, comme toute la région, s’est réchauffée ces dernières décennies en raison du changement climatique. « Les souris trouveraient désormais l’optimum avec des tailles plus petites », ajoute Delibes de Castro.

Une autre possibilité est plus spécifique au parc : que l’absence de lapins pousse les prédateurs à s’attaquer aux plus gros rongeurs. Cela provoquerait une pression sélective en faveur des plus petits. Cependant, pour savoir si une telle pression a été incorporée dans la génétique des souris, il faudrait savoir s’il y a eu des variations dans la partie du génome qui a à voir avec la taille. Et c’est ce qu’ils ont observé avec le saumon atlantique à l’autre bout de l’Europe, dans le nord de la Finlande.

Le biologiste de l’Université d’Helsinki Craig Primmer étudie les changements génétiques chez le saumon depuis des années . En particulier, il a examiné les variations d’un gène, vgll3, qui semble être lié à « l’âge auquel les saumons reviennent de leur migration marine, mûrissent et se reproduisent ». Ce gène est également impliqué dans l’apparition de la puberté chez l’homme. Le rôle dans la maturation des poissons est déterminant dans la taille qu’ils peuvent atteindre.

Primmer a enquêté sur deux populations de saumon qui retournent dans deux rivières différentes pour frayer et mourir. Certaines, celles de la rivière Inarojoki, n’ont pas changé de taille moyenne depuis près de 40 ans. Ces derniers, celui de la rivière Tenojoki, ont perdu la moitié de leur poids moyen chez les mâles et 10 % chez les femelles. En étudiant leurs gènes, ils n’ont pas détecté de changements majeurs chez les saumons de la première rivière, mais dans la seconde, la fréquence de la variante génétique qui favorise une plus grande taille a été réduite de 18 % en quatre décennies.

Primmer a deux explications possibles à cette réduction : « L’une est la survie plus faible des saumons pendant leur migration marine, qui aurait un effet (négatif) plus important sur les individus qui passent plus d’années en mer, c’est-à-dire ceux dont la maturation est tardive, ce qui sont aussi les plus grands. L’autre est que cibler des individus plus gros pourrait entraîner une réduction de la taille moyenne. Dans les deux cas, il serait adaptatif (plus grande probabilité de survie pour se reproduire) si le saumon revenait de la mer plus tôt et, par conséquent, il serait plus petit en moyenne ».

La migration anticipée est l’un des impacts les plus importants du changement climatique sur de nombreuses espèces, en particulier les oiseaux. C’est ce que les ornithologues du Field Museum of Natural History (Chicago, USA) ont vérifié. Pendant des décennies, ils ont eu la macabre habitude de ramasser des oiseaux qui entrent en collision avec les gratte-ciel à proximité. Les bâtiments sont au milieu de la migration vers le sud. Et ils ont vérifié que les oiseaux se heurtent à chaque fois avant . Mais en les mesurant et en les pesant, ils ont aussi vu qu’ils pesaient de moins en moins bien que leurs ailes deviennent de plus en plus grosses.

« Une taille corporelle plus petite signifie qu’il y a un rapport surface/volume plus élevé. Cela peut aider à dissiper la chaleur et conférer un avantage sélectif dans les températures plus chaudes. »

BRIAN WEEKS, ORNITHOLOGUE À L’UNIVERSITÉ DU MICHIGAN (USA)

Ornithologue de l’Université du Michigan (USA) Brian WeeksIl expose les deux hypothèses sur ces changements : « Une taille corporelle plus petite signifie qu’il y a un rapport surface/volume plus élevé. Cela peut aider à dissiper la chaleur et conférer un avantage sélectif dans des températures plus chaudes. Ceci est lié à l’explication classique de la relation spatiale entre la taille et la température », dit-il. Par conséquent, la règle de Bergmann apparaît à nouveau, observée chez les souris Doñana. L’autre explication tient à la plasticité, avec la capacité de s’adapter à des changements plus rapides : « Dans ce cas, les individus qui grandissent dans des environnements avec des températures plus chaudes se développent plus rapidement, mais ils sont plus petits ; cela ne nécessite aucune sélection ou changement génétique.

Ces doutes dominent les certitudes sur l’universalité du rétrécissement de la vie animale et de ses causes. Jennifer Sheridan, du Carnegie Museum of Natural History (Pittsburgh, États-Unis), a publié il y a une dizaine d’années une revue sur ce que la science savait de ce qui arrivait aux animaux . Vous êtes maintenant en train de revoir les dernières études et il n’y a toujours pas de réponse claire quant au quoi et au pourquoi.

« Il est intéressant de noter que le processus de contraction ne semble pas universel et nous essayons toujours d’en savoir plus sur les modèles généraux », répond Sheridan dans un e-mail. Parmi les doutes, « on ne sait toujours pas si la réduction de taille est plus fréquente chez les ectothermes ou chez les endothermes (dans les deux il y a eu rétrécissement, mais aussi absence de changements), ou si les organismes tropicaux ou ceux des climats tempérés ont plus de probabilités de subir cet impact », ajoute-t-il. Dans leur nouvelle étude, qui n’a pas encore été publiée, ils constatent à nouveau qu’il n’y a pas d’unanimité sur le caractère universel de la dépréciation.

Il y a plus de certitudes sur les causes, même si Sheridan nous rappelle qu’il faut y aller au cas par cas : « Pour les cas où l’altération de la température est responsable, on peut dire sans risque de se tromper qu’ils sont anthropiques, car on sait que le changement climatique est en grande partie anthropique. Il existe d’autres exemples de retraits non liés au changement climatique, tels que ceux dus à la pression de la pêche, qui sont également dus à l’homme. Au-delà, jusqu’à ce que les mécanismes spécifiques soient identifiés, nous ne saurons pas dans quelle mesure tout cela est dû à des causes anthropiques. »

https://www.gutenberg.org/files/2701/2701-h/2701-h.htm