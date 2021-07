C’est notre tour de France de l’insoumission (mais pas celle de Mélenchon, qui a interdit à ses troupes de manifester), avec une première vidéo de France Bleu, qui ne voit qu’une centaine de personnes dans ce défilé. Autant dire que la désinformation va battre son plein, ces prochains temps.

Après le chiffre jaune, le chiffre antivax ? Anti-dictature ? Anti-Macron ?

La convergence des luttes, elle est là ! Et la gauche n’y participe pas… Gilets jaunes, antivax, défenseurs de la liberté, tous marchent contre l’ignominie du pouvoir visible actuel.

« Liberté, liberté ! »

Dans les grandes villes, mais aussi dans les petites, comme Saint-Girons :

Le rassemblement devant le Conseil d’État à Paris :

Une énorme claque dans la gueule de ce pouvoir qui essaye de fracturer le pays, et une démonstration de force de la résistance française à la dictature mondialiste incarnée par Macron et ses sponsors.

Rappel : en 2017, pour se faire élire, Macron déclarait : ce sera « moi ou le chaos ». Nous avons eu Macron… et le chaos.

La démocratie, on l’a compris, ne tient pas sans pression du peuple, car le pouvoir profite de toute faiblesse, de toute distraction, et la pandémie fabriquée en est une. L’objectif du pouvoir est totalitaire, c’est donc aux gens de faire contrepoids pour sauver des espaces de libertés. Il y a la lutte des classes, il y a aussi la lutte constante pour défendre la démocratie et les libertés, qui sinon disparaissent à la moindre occasion.

Il y a encore les élections, mais elles sont truquées, ou à tout le moins trucables, surtout avec le vote numérique qui se profile. Il y a toujours la rue, mais la rue ne suffit pas, on l’a vu avec les Gilets jaunes, tabassés par le pouvoir pendant presque deux ans. Il faudra donc un combo « élections, rue et éducation politique » via les réseaux sociaux encore debout, pas ceux qui ont été mis à genoux par le pouvoir profond. La stratégie est là, les soldats sont là, la motivation est là.

Reste à trouver la volonté collective, qui ne viendra que par la confiance que le peuple français a en lui et doit retrouver. Ce n’est pas un hasard si les gouvernements successifs, inféodés à la Banque et aux réseaux de pouvoir occultes, font tout pour briser l’esprit de la nation, cette fierté d’être français. Voilà pourquoi il faut être patriotes, optimistes et combatifs.

C’est parti pour un tour !

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Enorme-mobilisation-contre-la-dictature-sanitaire-partout-en-France-64850.html

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Gabriel-Attal-insulte-et-menace-le-peuple-C-est-soit-la-vaccination-generale-soit-le-tsunami-viral-64853.html

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/07/gb-israel-malte-usa-les-vaccins-covid.html?showComment=1626629787659#c162447919322023715