Remarques sur la nazification de la France qui bouge, vote et vaccine. NDLR : le Cac 40 à 6666. 66 millions de votants, 66.6% des voix pour le Maître. Le nombre de la Bébête rime et frime. Gaulois, tiens-toi à carreau et à QR, le Tout-Puissant t’écrase. Le putsch ploutocratique est no limite.

Chacun y va de sa petite phrase salope pour menacer la plèbe qui ne se vaccine pas. C’est qu’en face n’est-ce pas on a la France qui pète de trouille. Désolés lecteurs auto-hallucinés par les noms de Moulin, de Gaulle et des Droits de l’Homme, mais la France n’est pas ce que vous croyez. Attendez quelques semaines pour vous en rendre compte. La France libre devra se battre.

Un dramaturge écrivait :

« Aujourd’hui, les Français ont peur, cachés sous le canapé, ils vivent dans la trouille orchestrée par le Président Macron. Le trouillogène, l’anxiogène, le « poissophore », le mortifère en chef… Ils ont peur, même de leur ombre, même de l’ombre d’un virus qui a fait cent mille fois moins de morts que la grippe espagnole, et bien moins que le cancer ! »

A l’ombre de cette lâcheté répugnante, les menaces donc vont bon train. BHL traite de nazis ceux qui ne sont pas d’accord avec lui question d’habitude)…

Leçon de civisme par #Macron : que chacun se vaccine ou pas; mais qu’il en mesure les conséquences pour lui et la société; et juste pression mise ainsi sur les complotistes ; la réaction hystérique de la #fachosphere #antivax prouve, si besoin, combien le président a eu raison. — Bernard-Henri Lévy (@BHL) July 13, 2021

Mais que faire, grand maître ? Les foutre en camp ? Les envoyer en Palestine ?

ET voici qu’un catho lourdaud de Lourdes, ex et futur ministre, Adolf Douste-Blazy donc, menace d’autres positifs de camp :

Rappel : 99% de notre valeureuse classe politique roule avec Macron. Ils s’imaginent à sa place et ils mouillent.

On va leur citer Stefan Zweig. Lui évoquait un régime, le nazisme donc, qui luttait contre des gens (les juifs donc) qui refilaient leur virus (mental) à la population pure (les Allemands donc). Et cela donne :

« Les conquêtes de la technique corrompent en même temps l’âme de l’homme… »

Pour les antisystèmes qui ne se croient pas seuls (le pouvoir bluffe ! Le pouvoir bluffe ! Il y a une mère juive qui dit cela dans Holocauste), Zweig n’est guère rassurant :

« La grande masse roule toujours du côté où se trouve le centre de la gravité de la puissance du moment… »

On a déjà parlé avec Zweig de la carotte et du bâton, de la dose de monstruosité et de la pause pour rassurer les lâches et les imbéciles. On va parler de la surenchère façon Schwab, reine d’Angleterre ou BlackRock alors, sans oublier Big Pharma :

« Hitler a réussi par une constante surenchère à émousser toute notion du droit. »

Après on s’habitue. Comme dit Céline dans son meilleur pamphlet, avec un peu de vaseline et beaucoup de patience, éléphant encugule fourmi !

Interdiction de s’asseoir sur un banc, d’aller au café, etc. ?

« Hitler n’était pas depuis huit jours maître de Vienne compris un arrêté bestial interdisant aux juifs de s’asseoir sur un banc. »

On ne peut aller voir ses vieux mourir ?

« Selon les nouvelles lois il n’était pas possible de passer une nuit auprès d’une mourante. »

Après Zweig évoque le monde moderne, sa bureaucratie kafkaïenne comme on dit, sa fonction publique mondialisée, pléthorique, meurtrière et liberticide :

« Il fallait se faire photographier de droite de gauche… Il fallait présenter des certificats de santé, de vaccination, des certificats de bonne vie, des recommandations et s’il manquait une seule pièce de ce tas de paperasse on était des perdus. »

Et de conclure comme Bernanos (voyez sa splendide France contre les robots) ;

« Depuis le jour où j’ai dû vivre avec des papiers ou des passeports il m’a toujours semblait que je ne m’appartenais plus tout à fait. »

Et après Zweig parle comme Patrick McGoohan dans le prisonnier, au point qu’on peut se demander si Zweig n’a pas inspiré les nombreux scénaristes juifs réfugiés qui avaient écrit avec l’acteur les 17 épisodes de cette unique série :

« Constamment nous étions interrogés, enregistrés, numérotés, estampillés, et pour moi chacun de ces timbres sur mon passeport reste aujourd’hui comme une flétrissure, une humiliation. »

Citons le texte de la série en anglais :

I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed or numbered. My life is my own.

Ne croyons surtout pas qu’en faisant reculer Macron, nous serons tranquilles à long terme. Le combat contre les politiciens, les bureaucrates et leurs sponsors devra aller jusqu’au bout.

Sources :

https://maximetandonnet.wordpress.com/2021/07/19/faire-peur-aux-francais/

Stefan Zweig, le Monde d’hier, LdP, pp. 465-480

Nicolas Bonnal : Guénon, Bernanos et les gilets jaunes ; Céline, pacifiste enragé

https://leblogalupus.com/2021/07/17/lobligation-vaccinale-une-nouvelle-religion/