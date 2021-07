Et notre preux Hubert de poursuivre :

Et nos cons géneres pètent les plombs à qui mieux mieux…je passe mes journées et mes nuits à monter des dispositifs épuisants pour les empêcher de nuire à eux-mêmes et aux autres quand ils dégoupillent et menacent de tuer tout le monde….violence, ivresse , cris, larmes….et ça finit toujours pareil, garde à vue ou hospitalisation d’office…4 cas ici entre samedi et mardi cette semaine…des gaillards de 30 40 ans qui explosent pour des histoires de couple, de cœur ou de cul, pour finir en larmes comme des gamins malheureux une fois menottés…et dans leurs regards, la détresse, la colère, le désespoir, le malheur.

Je me dis que c’est le signe que leurs âmes ne sont pas mortes…tant qu’ils souffrent moralement du néant de leur vie, c’est qu’ils peuvent encore se sauver ou être sauvé….le moindre petit village de campagne n’est pas épargné…le mal est profond et il ny a plus grand monde pour remettre les choses à l’endroit. Distinguer l’endroit de l’envers est déjà une posture suspecte en elle-même de nos jours…

Humainement il n’y a plus grand chose à faire…on croirait lire les prophéties de La Fraudais….l’opposition contrôlée nous écarte des vrais solutions, principalement spirituelles, les manifestants vont se faire casser la gueule et même si tout part en sucette, cela correspondra aussi à une des variantes de leur plan. C’est le Mauvais en face de nous…on le battra pas à coup de manifestations ou de boycott, on n’en a pas la force…..il nous connait, il pourrait nous pulvériser si le Grand Patron le laissait faire…le but c’est de nous avilir, de nous transformer en bestiaux imbéciles, et il y arrive parfaitement…Notre Seigneur agira en temps voulu…méritons nous collectivement d’être sauvés ? Méritons nous cet avant-goût de la Béatitude Éternelle qu’est la Sainte Messe Romaine, si efficace contre le mal que imbroglio nous en prive?

Demain on fera le même sort aux tradis qu’aux disciples de David Koresh, on réécrira la version Woke des Évangiles et on brûlera tout le reste!!! Quelle moche fin du monde!!

Mais en même temps, comme dirait notre Jupiter en carton-pâte, nous devrions être rassurés que tout soit perdu humainement…c’est que les choses sérieuses vont commencer, c’est que l’heure vient de s’abandonner à la Divine Providence, de s’en remettre à Sa Volonté. Leur monde d’avant pourri ne mérite pas qu’on le regrette et leur monde d’après n’aura pas lieu…

Si je vis, je fais Sa Volonté. Si je meurs, je Le rejoins !

Montjoie!!