Le quinquennat d’Emmanuel Macron aura été un véritable chemin de croix pour une très grande majorité de Français : levée de bouclier à travers le mouvement des gilets jaunes, grèves, une économie ne décollant pas donnant l’impression que la start-up nation était plutôt une start-down nation, gestion très laborieuse pour ne pas dire amateuriste des différentes crises, trahison de la parole donnée, propos insultant et méprisant à l’égard des Français, dépréciation hors norme de la fonction présidentielle, concentration exorbitante des pouvoirs entre les mains du Président, un État de droit en lambeaux (confinement pendant des mois, pass vaccinal, obligation vaccinale, refus de toute thérapie).

En donnant un petit 10 % à la LREM aux élections régionales, les électeurs ont offert un enterrement de première classe à la macronnie.

Malheureusement, les six prochains mois risquent bien d’être à l’image de la présidence d’Emmanuel Macron : un désastre et un calvaire pour les Français.

De nombreux transits planétaires vont en effet s’enchainer sur les points sensibles du thème de la France républicaine et cela jusqu’en avril mai 2022, moment où le cycle de la France Jupiter-Neptune va se renouveler. Un tournant très important aura alors lieu à ce moment-là.

Mais avant de s’intéresser à la présidentielle de 2022, revenons dans un premier temps sur les 10 prochains mois.

Si le plus gros de la crise covid semble dernière nous, il n’en reste pas moins que l’indice cycle va continuer (plus bas que jamais) jusqu’à l’hiver 2021. Autrement dit, une nouvelle vague (retour du covid) et de vives tensions politiques (réforme des retraites, vaccination obligatoire) sont fortement probables.

Pire une nouvelle vague finirait de faire effondrer la politique sanitaire d’Emmanuel Macron axé sur le tout vaccinal. Un vaccin dont les effets secondaires déjà très importants (des centaines morts suite à la vaccinations et des dizaines de milliers de Français ayant connu de graves effets) et dont l’effet de protection ne serait pas au rendez-vous (ce qui semble déjà le cas avec le variant indien et bientôt le variant californien) ne pourrait que décrédibiliser l’action du Président un peu plus encore.

Les premiers transits négatifs semblent commencer même avant l’automne (du 17 au 31 juillet 2021) : probablement un nouveau tour de vice sécuritaire et sanitaire.

Puis durant les trois premières semaines de septembre, la politique du chef de l’Etat sera vivement critiquée.

Le mois de novembre sera marqué par un climat très contestataire donnant l’impression de grèves ou du moins de contrestations importantes.

A partir de décembre et jusqu’en janvier 2022, la situation semble même empirer : Mars transitant négativement l’axe UR-PL du thème de la France républicaine. Puis une opposition céleste Mars-Lune noire se produira alors sur la Lune de la France. La révolte ne fera pas que gronder…

Le mois de mars 2022 pourra aussi être marqué par quelques tensions.Viendra alors les mois d’avril et mai 2022 marqués par la conjonction Jupiter-Neptune qui aura lieu au moment de l’élection présidentielle. Une telle conjonction n’avait pas eu lieu au moment d’une présidentielle depuis 1958… c’est dire l’importance de ce moment dans la destinée de la France.

Au cours de ces mois d’avril et mai 2022, le thème de la France républicaine sera marqué par de puissants transits négatifs suggérant là encore un moment clef de l’histoire de France :

– la conjonction Jupiter-Neptune sera exactement sur le Nœud Sud de la France

– Saturne passera exactement sur l’axe Pluton-Uranus du thème de la France

– la Lune noire passera en carré au Nœud Nord et au Soleil de la France

Par ailleurs, si l’élection présidentielle se tient bien aux dates prévues, nous aurons :

– pour le 10 avril 2022 : une conjonction exacte Mars-Saturne sur l’axe Pluton-Uranus

– pour le 24 avril 2022 : une conjonction exacte Lune-Saturne sur l’axe Pluton-Uranus

Ces deux dates seront donc marquées par de grandes tensions. Des émeutes sont bien sûr possibles suites aux résultats de ces élections, résultats qui produiront un important changement dans le destin de la France.

De ce point de vue, il est non seulement évident qu’Emmanuel Macron ne sera pas réélu Président de la République, mais aussi qu’accèdera au pouvoir une personnalité politique sortant du rang qu’elle soit d’ailleurs d’extrême gauche (Mélenchon), d’extrême droite (Marine Le Pen) ou tout simplement très loin des partis traditionnels (Zemmour) ou ayant un programme atypique.

Les Français vont donc opter pour un changement radical.

