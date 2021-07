Le pouvoir bobo et socialo cherche à fasciser ses opposants. Or sur le vaccin obligatoire et l’Apartheid sanitaire : « les Israéliens récalcitrants aux vaccins mettent l’étoile jaune ». Un peu de Stefan Zweig ? Epuration du tiers-monde antivaccin : deux chefs d’Etat africains liquidés sinon (Tanzanie, Burundi) cette année ; plus Haïti, plus Madagascar…

PARTAGER SUR:FacebookTwitterLinked InEmail

par Francesca de Villasmundo.

La technique est connue : afin de ne pas répondre au fond du problème du pass sanitaire liberticide, de ne pas s’interroger sur la privation de libertés fondamentales, la bien-pensance covidienne qui trône sur les plateaux télé détourne l’attention sur la scandaleuse étoile jaune portée par les résistants à la vaccination forcée avec des produits géniques expérimentaux que veut imposer le petiot Macron. Et crie à l’antisémitisme, ce qui n’a rien à voir pourtant avec le problème des injections anti-covid. Et fait ainsi l’amalgame entre les anti-passe sanitaire et l’antisémitisme, afin de diaboliser les premiers.

Pourtant à y regarder de plus près ce sont les Israéliens eux-mêmes, vivant dans l’État hébreux, qui ont ressorti, lors des manifestations pro-liberté à Tel-Aviv, en février dernier, l’étoile jaune pour témoigner de leur opposition au passeport vert, le premier nom donné au passe sanitaire.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Favic_sy&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1364675519535607821&lang=fr&origin=https%3A%2F%2Freseauinternational.net%2Fles-israeliens-recalcitrants-aux-vaccins-mettent-letoile-jaune%2F&sessionId=9e91b8ac990bfe6d10282224fb690229cd7c7a98&siteScreenName=avic_sy&theme=light&widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&width=550px

Question au grand rabbin de France Haïm Korsia qui « évoque des amalgames dangereux » sur Europe 1 : ces Israéliens seraient-ils donc minés par un antisémitisme primaire quand ils comparent le passe sanitaire actuel, qui interdit aux non-vaccinés restaurants, cinémas, trains, emplois, aux mesures d’interdictions similaires édictés par le régime nazi en Allemagne contre les juifs ?

N’y-a-t-il pas là pas un même principe de ségrégation envers les juifs hier, les non-vaccinés aujourd’hui ?

Il y a des comparaisons qui en disent plus qu’un long discours…

