L’EPIDEMIE QUI N’EXISTAIT PAS (OU TRES PEU)

22 Juillet 2021

On allait tous mourir, enfin 400 000 personnes, 500 000 suivant le président de la république.

Et puis, sur le site Worldometer, on s’aperçoit que ces centaines de milliers de morts, sont, en fait, une centaine, 111 000 à l’heure actuelle, donc, sur deux ans, 64 632 en 2020 mais faisons comme le docteur Semmelweiss, le statisticien sur l’année 2020.

Le nombre de décès (global) attendu était de 630 000, en augmentation prévue par rapport à 2019, suite au vieillissement des générations. Il a été de 654 016. On voit déjà le problème pointer à l’horizon.

Il existe DEJA, une évidente surévaluation. Une surévaluation aggravée par le fait que 2019 avait été une année de basse mortalité, et les évaluations réalistes tablent plutôt sur une fourchette allant de 24 000 à 10 000.

Il existe un « effet moisson », concernant les épidémies classiques d’hiver, avec deux années relativement basse, suivie d’une plus haute.

J’irais donc, même plus loin, il y a eu, certainement, début 2020, convergence de la grippe et du covid, et sans doute, certaines personnes âgées sont elles mortes des deux. En plus des autres pathologies. Comme on n’avait pas de tests au départ et qu’il n’y avait pas lieu de tester les déjà morts, je vous laisse en conclure ce que vous voudrez.PUBLICITÉ

Moralité, l’espérance de vie à la naissance est passé de 82.1 en 2019 à 82.19, donc, un bon cru en cela, et les moins de 65 ans ont vu baisser leur mortalité.

Si une mort est toujours un drame pour les parents, une mort à 85 ans, âge médian, fait plutôt parti des choses aberrantes aux temps historiques. En effet, jamais la mort de vieillards d’un tel âge ne serait apparue comme autrement que normale… Et même exceptionnellement bonne.

Moralité ?

Président Jefferson : « Je regarde vraiment avec compassion le grand corps de mes concitoyens qui, lisant des journaux, vivent et meurent avec la conviction qu’ils ont su quelque chose de ce qui se passait dans le monde à leur époque ».

Je dois reconnaitre que Jefferson avait vraiment la clâââsssse pour traiter ses concitoyens de cons. Pour l’époque actuelle, remplacer presse par télé.

Il avait enfoncé le clou : “Les petites annonces contiennent toute la vérité que l’on puisse trouver dans un journal.” rajout perso : « Et encore… »

« La plupart des gens qui suivent uniquement les médias traditionnels ignorent complètement la vérité ! »

Personnellement, ma prof de droit politique dans les années 1980 nous avait recommandé d’arrêter d’être con, et de chercher l’information comme des grands (sans internet c’était plus compliqué). Mais une fraction non négligeable des étudiants préféraient la douilletterie et le confort de la connerie.

La vérité, c’est l’effondrement du système de santé, joint au fait suivant :

Tous ceux qui parlent d’énergie dans le sens de l’alarme, notent un très sévère blocage économique précédent la pandémie. Celle-ci n’est qu’une virose banale, objet d’une attaque hystérique du pouvoir pour garder le contrôle.

Pour les vaccins, ce que j’en pense ? Il y aura un peu de casse (il y en a toujours), mais il n’y a rien à attendre d’eux, sauf les classiques générés comme les anti-grippaux. Le plus probable, c’est que l’arn messager est un nanard, et qu’il ne fera rien, parce que l’arn messager, ça fait des décennies qu’on en parle. Et qu’on n’a jamais rien vu venir… En plus s’il est en phase III, est ce qu’il n’est pas sensé y avoir un groupe témoin, qui s’est vu injecté un placebo ???

Bon, on va quand rire quand on va comprendre la vérité.

Conclusion : Le covid est une virose banale, habilement utilisée.

