Burke connait bien notre histoire. Elle était souvent agitée mais ce n’était pas si grave. La France c’était encore du solide :

« C’est une chose étonnante de voir avec quelle promptitude la France, aussitôt qu’elle a eu un moment pour respirer, s’est relevée des guerres civiles les plus cruelles et les plus longues qui aient été jamais connues dans aucune nation.

Pourquoi ? Parce que, dans tous leurs massacres, ils n’avaient pas assassiné le caractère (mind) de leur pays. Une dignité, sûre d’elle-même, une noble fierté, un généreux sentiment de gloire et d’émulation, n’étaient point éteints : au contraire, ils furent excités, enflammés. Les organes de l’Etat, quoiqu’endommagés, subsistaient encore : l’on avait conservé toutes les récompenses et toutes les distinctions qui encouragent l’honneur et la vertu. »

Mais en 89 Burke sent que cette fois la France ne se relèvera pas. Il en donne les raisons, avant Chateaubriand, Tocqueville, Balzac ou Bernanos :

« Mais votre confusion actuelle, comme une paralysie, a attaqué la source de la vie elle-même. Tous ceux qui, parmi vous, étaient faits pour n’être guidés que par le principe de l’honneur, sont disgraciés et dégradés, et n’ont d’autres sentiments de la vie que le tourment des mortifications et des humiliations. Mais cette génération sera bientôt éteinte : celle de la noblesse, qui la doit suivre, ressemblera aux artisans, aux paysans, aux agioteurs, aux usuriers et aux brocanteurs, qui seront à jamais leurs égaux, et quelquefois leurs maîtres. Croyez-moi, Monsieur, ceux qui prétendent niveler, n’égalisent jamais. »

Depuis notre système oligarque-niveleur met la charrue avant les bœufs. Burke écrit plus joliment :

« Dans toutes les sociétés qui, nécessairement, sont composées de différentes classes de citoyens, il faut qu’il y en ait une qui domine : c’est pourquoi les niveleurs ne font que changer et intervertir l’ordre naturel des choses; ils surchargent l’édifice de la société, en plaçant en l’air ce que la solidité de la construction demandait de placer à la base. »

