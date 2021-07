MESSAGE ULTRA IMPORTANT : Manifestations de samedi – La Garde Républicaine a démissionné et ne protège plus Macron – 24 juillet : nouvelles manifestations nationales contre le passe sanitaire

De source sûre (policière) : pour la sécurité de tous les manifestants (France entière) il leur est impérativement demandé de ne porter AUCUN SIGNE DISTINCTIF (cocardes, drapeaux de région ou pas, banderoles, gilets jaunes, etc …).

Il est par contre recommandé de porter du blanc : Tee-shirt et brassard, mouchoir.

La loi militaire internationale interdit l’agression des personnes arborant du blanc (dans le cas d’agression c’est la loi martiale qui s’appliquera).

On m’a demandé de partager cette information car il semblerait que le nombre de manifestants à la manifestation du 24 juillet 2021 sera supérieur à ce qu’il était le 17 juillet et cela ne va pas plaire à notre gouvernement qui essaiera par tous les moyens de discréditer les manifestants – ne leur laissons pas ce plaisir.

Donc samedi, France entière : soyons TOUS EN BLANC !

Martine Wonner “La Garde Républicaine a démissionné et ne protège plus Macron“https://www.youtube.com/embed/hJLMo-vK6Ls?feature=oembed

Voir également La Minute de Ricardo : Du rififi dans la gendarmerie et la police !

