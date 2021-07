Les personnes qui, en France, participent à des activités quotidiennes normales sans être titulaires d’un pass sanitaire sont passibles de 6 mois de prison, tandis que les propriétaires d’entreprises qui ne vérifient pas leur statut sont passibles d’un an de prison et d’une amende de 45 000 euros.

Ces nouvelles sanctions draconiennes font partie d’une tentative désespérée du gouvernement du président Emmanuel Macron de forcer les citoyens à se faire vacciner contre le COVID, dans un contexte de troubles civils généralisés en France.

🇫🇷 FLASH – Un conseiller ministériel : "on va mettre en place un #confinement de fait pour les personnes qui ne se sont pas fait vacciner en limitant l’accès à tout un tas d’endroits. […] Donc ça va être primauté aux #vaccinés et vie de merde pour les non vaccinés". (Libé) — Mediavenir (@Mediavenir) July 22, 2021

M. Macron a annoncé en début de semaine que les personnes incapables de prouver qu’elles sont vaccinées ou que le test COVID est négatif (à leurs propres frais) ne pourront plus faire de shopping, aller au restaurant, se rendre à l’hôpital et utiliser les transports publics à partir du 1er août.

« Les personnes incapables de présenter un laissez-passer sanitaire valide risquent jusqu’à six mois de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 € (8 500 £), selon le projet de texte de loi, tandis que les propriétaires d’ »établissements accueillant du public » qui ne vérifient pas les laissez-passer de leurs clients pourraient aller en prison pendant un an et être frappés d’une amende de 45 000 € », rapporte le Guardian.

Les sanctions représentent la mesure la plus autoritaire pour forcer le respect des vaccins en Occident, et dépassent probablement beaucoup de dictatures réelles dans d’autres parties du monde.

https://qactus.fr/2021/07/24/lembouteillage-maritime-mondial-cause-une-penurie-de-produits/

https://www.zerohedge.com/covid-19/cnn-segregate-unvaccinated-make-them-pay-tests-every-day

http://www.greekcrisis.fr/2021/07/Fr0905.html#db