BelgiqueLudovic Jimenez

Abonnés Publié le 28-07-21 à 06h37 – Mis à jour le 28-07-21 à 07h06

1

Jean-Michel Dogné, membre de la Task Force vaccination, explique pourquoi se faire vacciner présente un double avantage pour les 16-17 ans.

Ce mardi, la Belgique figurait à la 4e place du classement européen en ce qui concerne la vaccination, avec la Flandre qui caracole à près de 90 % de vaccinations en première dose, selon les données rapportées par Sciensano.

Et au niveau des ados âgés entre 16 et 17 ans, la vaccination rencontre un certain succès. « Au sud du pays, dans cette tranche d’âge, un jeune sur deux a déjà pris rendez-vous ou reçu sa première dose, tandis qu’on approche les 20 % d’adolescents de 12 à 15 ans ayant fait la même démarche, sachant que ces derniers ont reçu leur invitation la semaine passée. On remarque une bonne réponse des ados chez qui l’adhésion au vaccin est assez remarquable. On est proche des 50 % de première dose dans cette population (45 % en Wallonie chez les 16-17 ans) et c’est une très bonne nouvelle au moment où le variant Delta circule beaucoup », indique Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie de l’Université de Namur et membre de la Task Force vaccination.

(…)

https://leblogalupus.com/2020/04/04/un-lecteur-et-la-soumission-suicidaire-de-la-masse-ebaubie-par-la-tele-et-ses-statistiques-truquees-dapres-le-test-dobeissance-du-psychologue-stanley-milgram-toute-population-mondiale-est-con/

Un lecteur et la soumission suicidaire de la masse ébaubie par la télé et ses statistiques truquées : « D’après le test d’obéissance du psychologue Stanley Milgram, toute population mondiale est constituée de 65 à 67% d’obéissants à n’importe quelle autorité : religions, gouvernements, partis politiques, groupes de personnes…, entre 23 à 25% de moins obéissants, et de seulement environ 10 % de réfractaires à toute autorité. Ces 65 à 67% de lobotomisés consentants n’ont élu depuis cinq décennies que des vendus à divers groupes de pression et pays. Et au bout d’une cinquantaine d’années de destruction de la France et d’autres pays, nous sommes maintenant arrivés juste au bord du précipice. Nous sommes arrivés à l’ultime stade du pourrissement généralisé qui précède la guerre civile, la famine, la souffrance, la mort… » Courage, rions avec I comme Icare !

https://www.leparisien.fr/oise-60/crise-sanitaire-dans-loise-comment-le-bassin-creillois-est-il-devenu-le-territoire-le-moins-vaccine-de-france-23-07-2021-42FNRZ72P5HFLF62NEVPIJDPXQ.php