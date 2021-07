Un autre lecteur sur les mystères de Macron et de sa belle-famille : En effet, il y a autour de Macron des mystères aptes à nourrir de folles hypothèses : Ses parents ne sont apparus que le jour de l’investiture. Depuis plus de nouvelles, alors que ceux de Sarkozy ou de Hollande ont été interviewés à plus d’une reprise après l’élection de leur rejeton. Des journalistes ont enquêté pour retrouver le premier mari de Trogneux, sans le moindre résultat. Elle prétend l’avoir enterré tout récemment. Aucune photo du petit Macron antérieure à ses 13 ou 14 ans, alors qu’il en existe de tous ses prédécesseurs en couche-culotte, y compris de Pompidou et De Gaulle. Toutes les photos de Macron ado sont en noir et blanc à une époque où on n’utilisait plus que des pellicules couleurs. Une seule (en couleur) en compagnie de ses parents, sur laquelle il est largement pubère. Doit-on supposer qu’il est pudique sur sa vie de famille ou qu’il n’est rien de plus qu’une créature de laboratoire dont Trogneux serait le Frankenstein ?

L’article 68 ne va pas nous aider

Le président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours. La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.

Bon, c’est pas gagné, vu l’assemblée de tocards soumis qui peuplent le cénacle. Pour info, lorsqu’il a fallu défendre les libertés des Français, 60 % des députés ne se sont pas déplacés, c’est dire leur implication dans la vie démocratique du pays et leur amour des Français.