AGONIE DES COMPAGNIES AERIENNES…

31 Juillet 2021 , Rédigé par Patrick REYMONDPublié dans #Energie, #transport aérien

« Même si le volume de fret montre une explosion spectaculaire, le trafic des passagers à l’international est réduit de 86,6 % comparé au niveau avant la pandémie mondiale (1,4 milliard de passagers de moins qu’en 2019) ».

Pendant ce temps là, aux USA, en plus, le kérosène manque. On manque aussi de transporteurs routiers.

« Beaucoup se préoccupent de l’avenir du transport aérien post-Covid 19 : possibilité d’un réel retour à la situation antérieure, regain du goût des voyages en avion ».

Non, ils ont enfin compris ? L’explosion du fret et l’implosion du trafic voyageur fait qu’on sacrifie le futile pour l’utile.

47,7 milliards de pertes pour les compagnies IATA, on s’en félicite ? Sans doute est ce parce que des compagnies ont disparues, et qu’elles ont réduits leurs frais fixes, donc, détruits des capacités aériennes. Un avion en pièces, ça ne coûte plus rien, et du personnel à la porte, non plus.

Donc, la réduction des déficits, dans un marché en crise, ça indique surtout une réduction forte de format.

Aux USA, les « petits » aéroports, visiblement, manque de kérosène. Rien d’étonnant. On prive d’abord de nourriture les plus petits, les moins importants, ce qui les fait crever…

Le fait que la production pétrolière ait baisser en 2019 de l’ordre de 2 millions de barils/jour (sur 102 millions), peut paraitre anodin, mais cela ne l’est pas. Parce que le marché est équilibré assez finement et des perspectives de baisse de production ne peuvent qu’impacter durablement l’activité économique.

ADP n’atteindra pas la moitié de son trafic avant covid.

En France, le bredin élyséen n’a pas compris que son passe sanitaire, c’était une dépression économique monstrueuse. Si seulement 20 % de la population désobéi et reste chez elle, la plupart des acteurs économiques n’y survivront pas sans une aide étatique… Bravo le veau.

« Parce que partout nous sommes confrontés aux « effets marginaux ». 80 % du chiffre d’affaires d’une entreprise servent à payer les charges fixes. Les bénéfices se font sur les 10 à 20 derniers pourcents au mieux. Si 20 % des clients boycottent alors les profits s’effondrent et les équilibres financiers et économiques sont rompus. Il y a suffisamment de non-vaccinés évincés de force pour faire baisser les profits de 20 %. »

N’ayant jamais travaillé, Macron ignore tout de l’économie.

20 % de perte de CA, la plupart des entreprises n’y survivent pas. A mettre en parallèle avec les 80 % de pertes pour le transport aérien. Un transport de veaux aussi. Rien ne m’énerve plus les gens qui vous parlent de « besoins de voyager ».

Ont ils simplement pensé qu’avec leurs bougisme, justement, ils multiplient les épidémies ?

De plus, le fait que les vaccins actuels proposés, soient de la merde inefficace, apparaitra de plus en plus.

Le CDC d’ailleurs, aimerait que les tests différencient grippe et covid…

Comme on voit, le transport aérien est dans une spirale de la mort…

http://www.greekcrisis.fr/2021/08/Fr0906.html

Alexandre commente notre présente asphyxie

Oui c’est l’essence même de ses mesures anti-covid, comme celles des autres pays d’ailleurs.

Si l’on examine géographiquement les répercussions de ce pass sanitaire, ce sont les « centres » qui seront asphyxiés, à savoir :

– les centres-ville devenus « hypercentres », c’est-à-dire centre commerciaux à ciel ouvert,

– les centres commerciaux en banlieue, généralement accessibles qu’en voiture.

Il existe beaucoup d’articles qui décrivent comment un Wal-Mart peut détruire un centre-ville dans une « petite » ville aux Etats-Unis, au point même de devoir fermer lui-même lorsque la destruction qu’il a engendrée est trop étendue dans la population. C’est tout notre univers de consommation et d’emploi, façonné autour de la voiture depuis même avant les années 50, qui va disparaître ; avant de devenir ministre de la production de guerre, Albert Speer avait pour mission de d’adapter Berlin à la circulation automobile.

Les mesures anti-covid sont une destruction contrôlée d’une économie qui était de toute façon promise à disparaître. De mon point de vue, il leur faut surtout briser notre esprit, donc la « résistance » qui a été correctement anticipée et continuellement mesurée, sinon boostée (rôle étrange des militaires de haut rang) doit échouer lamentablement.

Une variation de la « résistance » qui échoue a eu lieu lors des élections aux Etats-Unis, jusqu’au bout on promettait aux Etats-Uniens qui sentaient bien qu’ils avaient été floués que les procédures allaient gagner, que l’armée interviendrait, que le Texas ferait sécession, et toutes sortes de choses, jusqu’au dernier moment.

Issu de https://fr.wikipedia.org/wiki/Impuissance_apprise : L’impuissance apprise (impuissance acquise ou résignation acquise) est un sentiment d’impuissance permanente et générale qui résulte du vécu d’un animal ou d’un humain. Ce sentiment est provoqué par le fait d’être plongé, de façon durable ou répétée, dans des situations (factuellement nuisibles, mais aussi bénéfiques) en lesquelles l’individu ne peut agir et auxquelles il ne peut échapper. L’impuissance apprise se rapproche de la dépression, de l’anxiété, et du désespoir, et est corrélée à ces types de souffrances psychiques

Quoi que soit le plan de destruction de l’économie et, partant, de la population, il ne vaut que si on l’accepte. Les décisions de vaccination obligatoire, de pass sanitaire etc. sont grotesques et n’existent que pour que nous nous y résignions, nous plaçant dans une situation d’impuissance apprise.

C’est d’ailleurs le cas pour, si j’ai bien compris, la moitié des vaccinés, qui n’y étaient pas favorables mais se sont résignés.