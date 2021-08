Les pays de l’UE s’accordent sur un certificat de vaccination européen – Sitra étudie si les terminaux de paiement pourraient être une solution

« Des conditions exceptionnelles nécessitent des solutions exceptionnelles, du courage pour franchir les frontières sectorielles et la capacité de s’engager dans un nouveau type de coopération », déclare Antti Kivelä, directeur de la capacité de renouvellement chez Sitra.

Kuva : Topias Doyen, Sitra

Le Sitra étudie actuellement la possibilité de piloter l’utilisation de terminaux de paiement pour vérifier les informations des personnes sur le coronavirus. Les dirigeants de l’UE sont récemment parvenus au sommet de l’Union européenne sur le développement d’un certificat de vaccin européen – éventuellement numérique. On espère que le certificat facilitera l’assouplissement des restrictions de voyage et l’ouverture des sociétés à mesure que le déploiement des vaccins se poursuit. Cependant, on ne sait toujours pas comment un passeport de vaccination serait mis en œuvre dans la pratique, ou quelle technologie serait utilisée pour cela.

« À mesure que la couverture vaccinale augmentera, les voyages deviendront possibles et les sociétés commenceront à s’ouvrir », a déclaré Antti Kivelä , directeur de Capacity for Renewal chez Sitra. « Ensuite, nous aurons besoin d’informations : êtes-vous vacciné, êtes-vous porteur du virus, êtes-vous immunisé parce que vous avez eu le virus ? L’information est nécessaire aux frontières internationales, sur les transports, lors d’événements publics et par de nombreux services pour empêcher la propagation du coronavirus. »

Une pandémie mondiale exige des solutions mondiales qui peuvent être mises en œuvre rapidement

Kivelä dit que Sitra évalue actuellement l’utilisation du système de paiement et de carte de crédit pour partager le statut de coronavirus d’une personne à l’échelle mondiale. Le système fonctionnerait ainsi : les clients présentent leur carte bancaire ou de crédit au terminal de paiement d’un prestataire de services, comme ils le feraient lors d’un petit achat. Le terminal de paiement indique si le statut du coronavirus est en règle. Le terminal ne révèle pas plus en détail les informations sur le patient. Le système fonctionne exclusivement au nom de l’individu et sous les instructions et le contrôle de la personne qui demande ses propres informations sur les vaccins. Des discussions sur le test du modèle ont eu lieu, entre autres, avec une société internationale de traitement des paiements.

« Nous avons déjà examiné la fonctionnalité technique et juridique de la solution, et des discussions sont en cours sur un éventuel pilotage à la fois en Finlande et dans le monde », déclare Kivelä. « Des conditions exceptionnelles nécessitent des solutions exceptionnelles, le courage de franchir les frontières sectorielles et la capacité de s’engager dans de nouveaux types de coopération pour le bien public. En raison de la nature de la pandémie, les solutions doivent également être mondiales. Le système de carte de paiement fonctionne déjà à l’échelle mondiale et toute l’infrastructure, ainsi que les cartes, sont prêtes. »

Au cours de l’année écoulée, Sitra a également lancé et financé des projets pilotes liés à la gestion des épidémies à Vaasa et dans le district social et sanitaire de Carélie du Sud (Eksote). Une application mobile « en chaîne » développée pour le traçage du coronavirus a été testée à Vaasa et, en Carélie du Sud, les appels automatisés ont été l’une des méthodes testées dans le cadre de la gestion de l’épidémie.

