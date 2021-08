La prière orthodoxe est un puits inépuisable de la richesse spirituelle et de la beauté poétique. Ces textes sacrés ont été formés déjà à l’époque des pères de l’église et plusieurs d’entre eux ont plus de 1500 ans.

Les évêques, les anachorètes, les chanteurs, les moines, les rois, les hommes et les femmes du passé byzantin, égyptien, syrien, crétois, créaient dans une inspiration dévouée de beaux cantiques et des prières ardentes qui les approchaient du ciel.

L’église orthodoxe garde précieusement cet héritage spirituel dont une des plus vieilles prières (O Jésus Christ, douce lumière… voyez les vêpres) date du IIIème siècle.

Dans ce livre nous avons uni les textes des prières du matin, du jour, du soir, les prières principales des offices, les tropaires (le tropaire est une forme brève des hymnes dans laquelle l’hymnographe a concentré l’idée principale de la fête) différents pour les fêtes et pour les saints, les prières qui nous préparent pour la communion et celles qu’on récite après celle-ci.

La perle poétique et ancienne – l’acathiste à la Très-Sainte Vierge est présentée dans les suppléments. De même nous proposons aux pieux lecteurs les textes sacrés et émouvants de la Semaine Sante orthodoxe, car il n’est pas facile de les entendre dans leur intégrité. De plus ce trésor unique de l’ancienne poésie jadis, à l’époque de l’église primitive, préparait les catéchumènes pour le baptême et la communion. Et enfin nous rajoutons les psaumes dans leur présentation grecque, car Saint Paul nous dit dans l’épitre aux Ephésiens 5 :19 : « entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ».

Ce livre est le fruit des prières familiales de plusieurs années où en s’adressant au Seigneur nous avons rassemblé les textes orthodoxes pour les occasions différentes.

Nous espérons que notre travail sera utile aux fidèles chrétiens francophones pour leurs prières familiales et liturgiques et à tous ceux qui cherchent à concevoir la foi de la chrétienté d’antan.

Tetyana

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9isis