L’étendard cinglant est levé ! Beaucoup de vaccinés contraints en colère selon Florian ! Sixième confinement à Melbourne ! Ils sont au moins mille à râler ! Non-vaccinés persécutés en Allemagne. Bourla de Pfizer promet deux vaccins chaque année (Béchade). Passe sanitaire à l’entrée des hôpitaux : Ave Jupiter, ceux qui vont mourir te SAMU.

Quand un gouvernement ne vous parle plus de « liberté » (1er mot de notre devise) mais de « liberté responsable », vous savez que vous êtes en tyrannie. Qui décide ce qui est « responsable » ? Le gouvernement, et personne d’autre !#Manifs7aout https://t.co/NlCHOCT9Qj — Florian Philippot (@f_philippot) August 6, 2021

#Manifs7août : tendance claire qui se confirme ➡️ présence massive de vaccinés qui se sont récemment faits vacciner, sous contrainte, menace et chantage, et sont donc particulièrement mobilisés !

Le gouvernement va échouer à jouer la guerre vaccinés vs non-vaccinés ! #TousUnis — Florian Philippot (@f_philippot) August 6, 2021

6è confinement à Melbourne ! 6è ! Vous vous imaginez le niveau de folie et de perversité dans lequel une partie du monde a plongé ?

Notre #PassSanitaire est du même acabit : folie furieuse.

Avec les mêmes religieux en blouse blanche pour justifier tout ça à chaque fois ! https://t.co/Aj0jZCmxSD — Florian Philippot (@f_philippot) August 6, 2021

Ce matin à la radio, un hôpital qui va donc mettre en place le #PassSanitaire lundi : « Un système de triage va se mettre en place. Des agents de sécurité sont mobilisés ».

Triage…à l’hôpital…Nous entrons dans un monde diabolique ! Il va falloir se battre et se battre ! — Florian Philippot (@f_philippot) August 6, 2021

52,2 % de la population allemande, soit plus de 40 millions de personnes, est actuellement entièrement vaccinée, selon les chiffres publiés ce mercredi par l’agence de presse AFP. “Plus il y aura de personnes qui se feront vacciner maintenant, plus l’automne et l’hiver seront sûrs!”, a exhorté le ministre de la Santé, Jens Spahn.

La “règle des 3G”

En outre, le mois prochain, la “règle des 3G” (vacciné, guéri ou testé négatif) entrera en application. Si vous ne remplissez pas l’une des trois conditions, vous ne serez plus autorisé à travailler dans le secteur de l’horeca, chez le coiffeur ou dans d’autres professions de contact. Les sports ou les événements en salle et les grands événements en intérieur ou en extérieur seront aussi concernés.

Le Frankfurter Allgemeine Zeitung rapporte que l’obligation de porter un masque restera en vigueur pour les transports publics et les magasins, au moins jusqu’au printemps. Le maintien de la distance, la ventilation et d’autres mesures d’hygiène seront également maintenus dans les zones où de nombreuses personnes se rassemblent.

L’augmentation du nombre d’infections est due notamment aux personnes qui reviennent de voyages, selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui craint une nouvelle vague. Par ailleurs, les gens se comporteraient presque comme avant la pandémie avec leurs contacts.

Pas de lockdown

Cette politique plus stricte pour les millions de citoyens qui n’ont pas été vaccinés signifie qu’”un lockdown aussi drastique que lors des deuxième et troisième vagues ne sera, selon toute probabilité, plus nécessaire”, indique le Bild, citant le ministère de la Santé.

