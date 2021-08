LUCIEN CERISE

Je reviens un instant sur le financement des Patriotes.

Le secrétaire du Val-de-Marne m’a appris récemment qu’il y avait eu dans ce département 40 nouvelles adhésions aux Patriotes en moins de deux jours, entre l’avis favorable au « passe sanitaire » du Conseil constitutionnel rendu jeudi et la manifestation d’hier. Sachant que les nouveaux adhérents font généralement en plus un don de soutien au moment de l’adhésion pour marquer le coup, cela vous donne une idée de la courbe de progression de ce parti au niveau national – dont les moyens restent malgré tout assez modestes (du genre, la sono empruntée à un militant qui bosse comme ingénieur du son et le camion loué à prix d’ami chez un sympathisant, etc.).

Le pouvoir a donc pris des contre-mesures : j’ai croisé Vincent Vauclin à la manif d’hier qui m’a parlé d’une nouvelle loi qui rendrait impossible le paiement en ligne des cotisations et des versements de dons pour les petits partis politiques, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas beaucoup de députés ou représentants, ce qui va concerner son propre parti, ainsi que l’UPR, les Patriotes, etc.

Il y avait déjà eu des magouilles similaires contre le FN en 2014-2015 pour rendre impossible matériellement les adhésions en ligne, mais grâce aux avocats du parti, le pouvoir avait dû abandonner.

