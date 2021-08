Selon un récent sondage, une majorité de Français se disent favorables au pass sanitaire.

Selon un sondage Elabe pour Les Echos, l'Institut Montaigne et Radio Classique sur « Les Français et le pass sanitaire » paru mercredi soir, à la veille, donc de la décision du Conseil constitutionnel rendue hier, une majorité se dégage en faveur du pass sanitaire.

« Pour une majorité de Français, présenter le pass sanitaire ne présente aucun problème, quel que soit le lieu », indique l’institut de sondage. « Dans le cas où il leur serait demandé de présenter leur pass sanitaire, une majorité de Français le ferait sans problème (55% à 63% selon le cas de figure). C’est dans le cas d’un voyage en avion, train ou car que ce taux est le plus élevé, alors que c’est pour l’accès aux restaurants, bars et cafés qu’il est le plus bas. Quel que soit le cas de figure, 17% à 22% des Français déclarent qu’ils le feraient mais par contrainte. En revanche, 19% à 23% ne seraient pas prêts à présenter un pass sanitaire dans ces différentes situations ».

Concernant la proximité politique des personnes interrogées, « ce sont les personnes de plus de 65 ans (66% à 73%), les électeurs de François Fillon (66% à 74%) et d’Emmanuel Macron (80% à 85%) qui sont les plus enclins à présenter leur pass sanitaire sans contrainte. À l’inverse, ce sont les 25-34 ans (36% à 44%), les catégories populaires (46% à 53%), les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (49% à 57%) et ceux de Marine Le Pen (49% à 55%) qui le sont le moins ».

Les manifestations peu soutenues

Autre question clé du sondage : le regard des Français sur les manifestations contre le pass sanitaire. « 37% des Français approuvent la mobilisation contre le pass sanitaire, un niveau nettement inférieur au mouvement des Gilets jaunes », constate Elabe. « Quelques semaines après le début des manifestations s’opposant au pass sanitaire et à son extension, 20% des Français soutiennent et 17% ont de la sympathie pour la mobilisation. À l’inverse, 48% s’y opposent (24%) ou y sont hostiles (24%). 15% y sont indifférents », observe l’institut, qui souligne que « comparé aux autres mobilisations sociales depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, il s’agit d’un des niveaux les plus bas d’approbation. À titre d’exemple, il était de 73% au début du mouvement des « gilets jaunes » et de 60% au bout de quelques mois ».

Vaccination obligatoire plébiscitée

Enfin, dernier enseignement du sondage intéressant sur le principe de la vaccination obligatoire, un débat qui monte, porté notamment par les parlementaires socialistes. « 61% des Français sont favorables à la vaccination obligatoire pour le grand public (adultes et adolescents), dont 27% très favorables et 34% plutôt favorables. À l’inverse 39% sont opposés, dont 21% très opposés et 18% plutôt opposés », mesure Elabe. Les électeurs d’Emmanuel Macron (82%, +6) et de François Fillon (70%, -6) sont très majoritairement favorables à la vaccination obligatoire pour ces deux populations. Ceux de Jean-Luc Mélenchon (55%, +10) et de Marine Le Pen (55, +4%) sont plus partagés.

