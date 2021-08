Publié le 10 août 2021 par Olivier Demeulenaere

– « Quel que soit l’angle où vous regardez, le contexte aigu où il provoque des caillots de sang, l’inflammation du coeur et les fausses couches à mi-parcours, le subaigu où il peut entraîner une réaction immunitaire pathologique désastreuse, ou le long terme, où il provoque une augmentation des maladies auto-immunes, le cancer et l’infertilité… c’est un très gros problème ».

–« Il n’y a aucune justification à utiliser ce poison mortel, sauf à vouloir sacrifier des êtres humains ».

– « Ils se prennent pour Dieu ».

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

Le Dr Vladimir Zelenko est connu à New York pour avoir trouvé un traitement préventif très efficace contre le covid19. Il a publié de nombreuses études et a soigné des milliers de personnes avec succès. Il explique ici devant un tribunal rabbinique – Beth din – pourquoi la vaccination actuelle anti Covid est une hérésie scientifique beaucoup plus dangereuse pour la santé publique que ce qu’affirme la Doxa !

Il revient dans cette vidéo sur les chiffres de la pharmacovigilance aux États-Unis avec une mortalité catastrophique des plus jeunes et une multiplication par 8 des fausses couches chez les femmes enceintes !!! Il explique que même si la planète entière avait le Covid, il y aurait au maximum 35 millions de décès ; par contre, si on vaccinait 7 milliards d’individus, comme préconisé par Bill Gates, il y aurait près de 2 milliards de morts ! Il rappelle également que la mortalité a explosé en Israël à partir de fin décembre, date du début de la vaccination.

Le Dr Vladimir Zelenko parle de génocide planétaire et il sera compliqué de l’accuser d’antisémitisme d’autant que ces propos sont tenus face à des rabbins !

https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2/dr-zelenko:a

Source : Le Libre Penseur, le 10 août 2021

https://odysee.com/@Eldespertardelaconciencia:6/Michael-Levitt-Cuarentena-es-un-error:2

https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2/dr-zelenko:a

Minaude, j'ai été… j'en ai gardé une vigilance inflammable sur tout ce qui est intrusion. Or ce chantage au vaccin est un viol du peuple ; une atteinte à son intégrité physique et psychique. Sorcellerie de l'Etat profond. L'Internationale ne sera pas le genre transhumain. — Véronique Lévy (@VroniqueLvy2) August 8, 2021

https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/257532-vaccination-covid-6666-de-la-population-francaise-primo-vaccinee