🇮🇱 FLASH – Israël va imposer un #PassSanitaire aux enfants de plus de 3 ans dans le cadre de nouvelles restrictions annoncées par les autorités. (gouvernement) #COVID19 #coronavirus — Mediavenir (@Mediavenir) August 11, 2021

Israël : #PasseSanitaire pour les enfants à partir de 3 ans ! On sombre dans l’horreur totale.

Ne suivons pas ce modèle, ressaisissons-nous collectivement, vite ! ⤵️ https://t.co/wJ3jujnd6q — Florian Philippot (@f_philippot) August 11, 2021

Dr ZELENKO

https://odysee.com/@Lourdes:6/6d9b5f:c

Au sujet de la bataille covidienne :

Si nous évacuons le biais cognitif « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil – comme nous », et nous en tenons aux faits, toutes les actions de la pourriture qui gouverne les états européens ont eu pour effet de :

– Tuer un maximum de vieux.

– Détruire l’économie.

– Briser le lien social.

– Prolonger indéfiniment l’épidémie et empêcher l’apparition d’une immunité collective.

– Créer un maximum de chômage, de misère, de souffrances.

– Effacer toutes les libertés constitutionnelles fondamentales.

– Dresser le peuple par la terreur et le transformer en bétail.

Des âmes généreuses ou naïves s’imaginent que ce ne serait là que pure maladresse, imputable à la bêtise ministérielle jointe à une ignorance crasse de nos zélites.

Mais même dans Bibi Fricotin on n’aurait pas osé écrire des trucs aussi gros.

Les complotistes ont hélas raison, un génocide planifié depuis assez longtemps est en cours contre les autochtones européens, bien organisé, et abondamment financé pour corrompre les gouvernements, les médias, la justice et le système de santé.

Si nous replaçons cet épisode de guerre sanitaire dans un contexte plus large incluant d’autres actions contre notre nation comme :

– La destruction de l’école et de la culture autochtone.

– La réécriture de son histoire.

– La destruction de son patrimoine culturel.

– La braderie de sa grande industrie.

– La destruction de son tissu de PME.

– La suppression de ses souverainetés nationales vitales (législative, monétaire, militaire, juridique).

On reconnaît alors un schéma de guerre hybride totale proposée et décrite par Zbig il y a déjà 30 ans, destinée à détruire une nation sans avoir recours aux forces armées, et pour bien moins cher que le coût d’une intervention militaire.

En tous cas, si ce n’est pas ça, c’est drôlement bien imité.

Bientôt j’écrirai un billet sur les tenants et aboutissants de cette opération, mais il me faut un peu de temps pour le rédiger.

Mon pronostic, mais je peux me tromper, est qu’en 2030, le continent européen sera peuplé presque exclusivement de néandertaliens mélanodermes qui, après avoir complètement pillé leurs pays hôtes, seront revenus à l’état de nature où les avait trouvés le Dr Livingstone : pas de langage écrit, pas de gamme musicale, pas d’architecture, pas de métallurgie.

Les historiens appellent cela l’âge de pierre.

Préparez vous très, très bien, dans tous les sens du terme, et préparez vous à vous battre tout seuls, ou barrez vous en Russie tant que vous le pouvez encore.

Bon courage,

Jean Claude

#Metz On appelle ça un #PassApero ✊ Ça pique nique tranquille à la place St Louis ce soir à 18h30, ils font la concurrence au bar à coté ac son #PassSanitaire il sert que 5 clients! pic.twitter.com/2HDosUmYSq — LE GÉNÉRAL Officiel 🗨 (@LE_GENERALOFF_) August 10, 2021

