Ils seraient cons de nous dire la vérité.

On entretient pas les forêts, elles brûlent, réchauffement climatique.

On construit partout, on est inondé, réchauffement climatique.

J’ai pris 10 kg en bouffant des kebabs, réchauffement climatique.

Ma femme ne mouille plus, réchauffement climatique. C’est la pensée magique 2.0″. Et si on bande plus ? Même réponse ?

Plus la crise énergétique se creuse, plus le réchauffisme bouillonne.

Plus la crise énergétique se creuse, plus la pandémie coronavirale bouillonne.

Hasard ? Impossible. Plus sûrement effet de propagande et alibi.

Wyoming, on attend un rebond de la production charbonnière. Un 6 % bienvenu. En même temps, la production de l’année dernière avait baissé de 22 % par rapport à 2019. ça laisse une baisse de 17 % sur deux ans.

Par contre, on s’aperçoit aussi que la production de gaz, elle, se porte mal ; « les prix du gaz plus haut aident le charbon plus qu’espéré ». Bon, la tonne de charbon de powder river, se vend toujours aussi mal à moins de 12 $ la tonne. Le Wyoming, c’est toujours le trou du cul du monde, et les transports ruinent l’exploitation minière.

On voit d’ailleurs qu’en dehors du Wyoming, pour les USA, le charbon, c’est râpé. Pour la production de gaz, elle a augmenté sur la dernière décennie, dans le monde, de 20 %. La moitié de ce « progrès », venait du gaz de schiste US.

Les 80 % des réserves US de charbon exploitables, Powder basin et Uinta basin, ne sont pas, en réalité 200 milliards de tonnes mais 30. Et encore, on en exploitera, au mieux que 15. Le plus vraisemblable, c’est de finir les tailles existantes, soit 6 milliards de tonnes. Mais même cela nécessitera beaucoup de chance. Le reste ? 50 milliards de tonnes ? Sans doute en pire état.

Chine, même problème, mais le régime se débat visiblement dans des problèmes insolubles. L’ajout de capacités électriques thermiques au charbon n’est pas rationnel. Leur niveau d’utilisation est en effet, si bas, qu’elles sont inutiles. Le manque et le déclin des gisements anciens se voit compenser par l’ajout de nouvelles et des réouvertures de mines fermées. Mais la Chine est sur la crête, et vouloir freiner la baisse la conduit à être plus abrupte plus tard.

le seul progrès dans la production électrique, c’est le renouvelable, et tout le reste est de la littérature. Charbon, gaz, sont dans une situation difficile. La seule explication plausible est un stress sur les prix, causé par une pénurie, certes pas encore visible globalement parlant, mais des acteurs de plus en plus nombreux n’arrivent pas à s’approvisionner. La multiplication d’ailleurs, des centrales thermiques en Chine est un élément du problème. Ces centrales ont besoin de stocks, et se concurrencent férocement sur les approvisionnements.

il est à noter que l’utilisation du charbon dans les centrales thermiques a baissé dès 2019.

Révélation : au Venezuela, les pécheurs, faute de carburant, redécouvrent la voile, ou diminuent la taille de leurs moteurs, passant les consommations de 20 litres à 4 pour une sortie. Le prix ? Il est passé de un centimes le litre à deux dollars.

Pour les territoires ultramarins qu’on nous présente comme « ravagés » par le covid, il est clair que le problème de ces territoires, ce n’est pas le covid, ce sont les liaisons aériennes qui le leur amène, avec leurs connards de bougistes.

