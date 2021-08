https://dailyexpose.co.uk/2021/07/08/uk-government-report-states-all-uk-airports-must-close-within-the-next-10-years-beef-and-lamb-is-to-be-banned-and-construction-of-new-buildings-must-cease-in-the-name-of-climate-change/

http://lachute.over-blog.com/2021/08/niouzes-energetiques-15/08/2021.html

QUENTIN COMMENTE :

Tout se confirme :

-Le covid est un canular.

-Le réchauffement climatique est un canular.

-Le vaccin ne fonctionne pas et chercher des traitements est interdit.

-Le pass-sanitaire est le papa du pass carbone (toutes les pompes à essence ont maintenant un lecteur optique à QR code, hasard ?)

-Nous sommes en décroissance forcée.

-Les tocards qui nous gouvernent feront tout pour rester en haut de la pyramide qui s’effondre.

-Toutes les idéologies promues par l’élite visent la dépopulation (féminisme, LGBTQA++, antiracisme).

-Les petits-bourgeois gentilhommes que nous sommes tous ne captent rien.

-La « vie d’avant » ne reviendra jamais.

-La courbe de population colle à la courbe d’énergie fossile, les deux baisseront en même temps, tango mortel.

-La voiture est morte, ne pas en acheter ou mettre quelques centaines d’euro au mieux, tout en sachant que c’est bientôt le vélo pour tous, on ne se fera même pas écraser par les totos électriques.

-Le tourisme est mort, c’est une excellente nouvelle, les réseaux sociaux vont-ils y survivre ?

-Internet n’a pas d’avenir, transhumanisme, intelligence artificielle ou big data non plus.

-L’avenir c’est le potager, le pote âgé sera mort (LOL blaguons un peu).

-La couture est un beau projet professionnel pour les jeunes instagrammeuses.

-L’insécurité sera notre quotidien, fini les femmes fortes et indépendantes.

-Les bars seront reconvertis en foyers collectifs.

-Les salles de sport seront fermées, bécher le jardin c’est mieux et indispensable.

-Les cinémas seront un souvenir d’enfance.

-Bienvenu dans l’âge de l’effort, l’âge du loisir est terminé.

-Les obèses à la Lechybre seront tout mince.

-Le multiculturalisme est un luxe, il n’existera plus.

-Le réel a toujours le mot de la fin.

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/08/tombeau-des-empires-40.html

Tocqueville :

« Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d’eux est comme étranger à la destinée de tous les autres. Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir; il travaille volontiers à leur bonheur mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?

https://lesakerfrancophone.fr/neo-colonialisme-occidental-et-fascisme-vert