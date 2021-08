Je n’ai plus peur. Pourquoi ? Par Mirko, lecteur de Liliane. Il nous explique pourquoi.

Ils n’auront jamais suffisamment d’énergie électrique pour tous ces IoT et IoB très gourmands en énergie, bourrés d’obsolescence programmée et qu’il faut renouveler souvent (un smartphone = env. 2 ans). Et en plus toxiques, donc les gens ne vont pas les supporter longtemps sans désagréments, troubles, douleurs et maladies.

Un document extrêmement intéressant et fouillé : https://recit.be/5G/5G_la_nouvelle_utopie.pdf

Tous ces gadgets coûtent cher, et nous sommes de plus en plus appauvris. Qui paiera ? Quand on n’a tout juste assez d’argent pour manger et payer son loyer, on ne va pas truffer son logement d’un tas de gadgets débiles. Et on ne va souvent même plus chez un médecin.

Pas assez d’énergie, sauf par dépeuplement massif (le génocide en cours peut-être pour cela aussi).

Les temps sont mûrs pour une médecine qui retourne à la nature loin des molécules synthétiques, au respect de l’intégrité physique, et la fin de la dissection de la personne humaine en un tas de pièces changeables comme une vulgaire automobile, comme si l’être humain n’était qu’un assemblage de cellules et un cerveau…

Plus confiance dans les bonhommes et bonnes femmes en blouse blanche.

Comment Amazon et autres vendeurs de gadgets feront encore du chiffre d’affaires quand il n’y aura plus de clients en raison de l’appauvrissement et de la diminution de la population ?

Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis.

Je relis la Genèse et le récit de la tour de Babel (Genèse 11). La Bible nous explique clairement que les hommes qui se prennent pour Dieu ne peuvent terminer leur folie.

