LETTRE DE LECTEUR : Demain, décision des décisions: to vax or not to vax, that is not a question. Impossible de se faire vacciner au Janssen quand on a 40 ans. Donc ARN ou rien. Mon médecin (dans notre camp) propose un protocole élaboré avec d’autres vrais médecins qu’il estime efficace pour annihiler les effets secondaires du graphène et de la protéine spyke (lee). Il partage l’analyse d’Eladio F. Quant aux interactions de la 4G/5G avec les nanoparticules de graphène pour nous contrôler et faire crever. Mon adjoint débute ce protocole aujourd’hui , à 4 jours de l’injection numéro 1. Tenez bon, ne lâchez rien, au moins pour ceux qui n’ont plus le choix si ce n’est celui d’ abandonner leur travail; et non pas pour retrouver une vie « normale ».