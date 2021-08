Témoignage du Dr Hertoghe (endocrinologue belge), victime du vaccin Moderna : AVC puis… Mon apparence a vieilli de 5 à 10 ans en 5 mois. Ma condition physique s’est progressivement détériorée tout au long des cinq mois après vaccin… je suis régulièrement, comme médecin, sollicité par des patients qui présentent des effets secondaires importants après vaccin anti-Covid de Pfizer, Astra-Zeneca, Sinovac, (thromboses, myocardite, colites sévères, cellulite inflammatoire des membres inférieurs, etc.). Parmi mes patients se trouvent les directeurs du plus grand hôpital privé d’Asie (un million et demi de consultations par an) qui disent être impressionnés par le nombre important de patients admis aux urgences et présentant des effets secondaires majeurs…

Témoignage sur des effets négatifs importants du vaccin Moderna : accident vasculaire cérébral dans le cervelet

En février 2021, j’ai reçu une injection du vaccin Moderna en fin d’après-midi. Quatre jours et demi après l’injection de vaccin, tôt matin, pendant six heures, j’ai, à l’âge de 63 ans, eu des troubles importants de la parole (dysarthrie) constatés par au moins une vingtaine de personnes. Le surlendemain, un accident vasculaire cérébral (AVC, une zone de nécrose) dans le cervelet a été visualisé à la résonnance magnétique (IRM), compatible avec mes troubles de dysarthrie (…).

Après cet AVC :

– J’ai rapidement récupéré ma parole, mon intellect et ai (très) bon moral

– Physiquement, par contre,

Mon apparence a vieilli de 5 à 10 ans en 5 mois

Ma condition physique s’est progressivement détériorée tout au long des cinq mois après vaccin : fatigue chronique nécessitant un repos nocturne prolongé (8 à 9 heures) et deux siestes prolongées durant le jour (1 ½ à 2 heures/jour au total), performances sportives fort abaissées (Au jogging je cours nettement plus lentement. J’ai besoin de m’arrêter tous les 2 ou 3 km alors qu’avant je courrais facilement 12 km à bon rythme).

– J’ai eu beaucoup de difficulté à rapporter mon cas auprès des instances (les 8 applications – 4 différentes pour le patient, 4 pour le médecin – du site de l’agence fédérale belge des médicaments ne fonctionnaient pas). Ce n’est qu’après avoir insisté plus de 20 minutes au téléphone au centre Lepage (où j’ai reçu le premier vaccin et où personne ne semblait savoir comment rapporter des effets secondaires) que l’on a pu me donner un lien qui marchait pour faire un rapport.

– Je connais de nombreuses personnes qui ont eu des effets secondaires du vaccin, mais qui n’ont jamais rapporté ces problèmes aux instances gouvernementales.

– Actuellement, je suis régulièrement, comme médecin, sollicité par des patients qui présentent des effets secondaires importants après vaccin anti-Covid de Pfizer, Astra-Zeneca, Sinovac, etc. (thromboses, myocardite, colites sévères, cellulite inflammatoire des membres inférieurs, etc.). Parmi mes patients se trouvent les directeurs du plus grand hôpital privé d’Asie (un million et demi de consultations par an) qui disent être impressionnés par le nombre important de patients admis aux urgences et présentant des effets secondaires majeurs (hémorragies catastrophiques, paralysies faciales et des membres inférieurs et supérieurs, accidents vasculaires cérébraux, diarrhées impressionnantes, décès, etc.). Inutile de dire qu’ils refusent de se faire injecter quitte à devoir rester au pays, eux qui voyageaient beaucoup pour affaires avant le Covid ! Depuis deux semaines, je commence à récupérer mon apparence et mon énergie précédentes et j’ai bon espoir de continuer sur cette courbe ascendante.

Conclusion de médecin : le vaccin anti-Covid Moderna, comme probablement les autres vaccins anti-Covid, est encore dans une phase expérimentale et présente pour certains des risques non négligeables d’effets secondaires trop importants, dont certains peuvent être irréversibles comme l’AVC chez moi. Une part importante de patients ne devraient pas être injectés par ce vaccin.

Je tiens ici à témoigner comme médecin et patient d’un effet négatif du vaccin dont d’après moi, la fréquence de survenue d’effets majeurs dangereux est largement sous-estimée, peut-être à cause d’un manque de vérification et parce que la plupart des cas d’intolérance ne sont simplement pas répertoriés. Je tiens à affirmer qu’à mon avis tant le monde politique que le corps médical et pharmaceutique font tout leur possible pour endiguer ce grand problème de covid. Tant les personnes pro- que les anti-vaccins Covid et tous les autres sont des gens bien. Cependant, les décideurs ont peut-être été trop vite, se sont trop précipités à essayer de vacciner tout le monde et cette vaccination précipitée engendre d’autres problèmes potentiellement de longue durée, graves et inquiétants. Un débat serein médical et un requestionnement sur l’opportunité et la sécurité de ces vaccins sont à mon avis urgemment souhaitables.

Sincèrement,

Dr Thierry Hertoghe

