Caen. 20h40. Je passe devant l’ancien tribunal où Gabin est jugé dans le film « La Horse ». Une rue débouche sur cette place majestueuse. Cette rue, c’est la « rue de la soif », nouvelle appellation de la rue Écuyère, anciennement peuplée par le petit peuple des antiquaires, exterminés par le mauvais goût et l’insensibilité des grosses foules illuminées par le plastique et l’utile. Rue de la soif car minée de bars et de terrasses. Shrapnel éthylique. Et ce fut le cas ce soir quand je suis passé aux abords de cette rue pleine de monde. Code QR et portables obligatoires, par contre. Oui mais nouvelles assurances à la biture et à la flaque de vomi. Alors tout va bien. Et les pigeons ne pâtiront pas des mesures sanitaires et auront toujours à manger. EELV. Les Afghans arrivent bientôt aussi. Mais pas les bons… Le monde d’avant est toujours là. Schwab m’a pourtant fait espérer (Franz)…

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/08/20/manifs-greves-blocages-boycott-quelle-solution-pour-sortir-de-ce-cauchemar.html

Ce qui motive les Français c’est ça : la petite vieille de 94 ans qui conduit la même bagnole depuis cinquante ans. Sept millions de vues…