Vera Sharav est une survivante de l’Holocauste et militante médicale d’origine roumaine. Elle a consacré sa vie à défendre les droits des sujets de recherche médicale aux États-Unis.

Au cours de sa carrière, elle a fait pression avec succès sur les National Institutes of Mental Health pour qu’ils réécrivent leurs protocoles pour des dizaines d’études psychiatriques afin de mieux protéger les patients. Elle a réussi à faire pression sur les organismes américains de réglementation des médicaments pour qu’ils soient ouverts sur les risques de donner des antidépresseurs aux adolescents.

Elle a exposé des expériences illégales qui testaient des médicaments anti-VIH sur des tout-petits dans le système de placement familial de New York. Elle a également empêché le gouvernement de mener des recherches qui auraient payé 970 $ aux familles à faible revenu de Floride pour tester les réactions de leurs enfants lorsqu’ils sont exposés à certains pesticides domestiques.

Aujourd’hui, Sharav utilise son expérience dans l’activisme médical pour combattre quiconque n’accorde pas la priorité aux droits et à la protection des patients médicaux. Ses adversaires comprennent des chercheurs universitaires, des cadres pharmaceutiques, des régulateurs de médicaments et toutes sortes d’autres soi-disant autorités.

Maintenant, Sharav porte son attention sur le respect des droits des personnes pendant la pandémie de COVID-19. (Connexes: Deuxième Holocauste? Les camps de covid du CDC n’ont pas l’intention de permettre aux personnes en bonne santé de partir .)

Un survivant de l’Holocauste voit des parallèles avec l’Allemagne nazie et les politiques de santé publique d’aujourd’hui

Sherav est récemment apparu sur le podcast de l’auteur Trish Wood, « Trish Wood is Critical ». Wood a amené Sherav au podcast pour discuter des préoccupations du premier concernant la direction terrifiante des mesures de santé publique.

Selon Wood, elle peut voir de nombreux parallèles entre le récit utilisé pour justifier les mesures COVID-19 telles que les blocages et le récit utilisé par les nazis en Allemagne pour justifier l’assujettissement d’autres personnes.

Sharav était d’accord avec Wood et a dit qu’il était logique de voir les similitudes entre alors et maintenant. Wood et Sharav sont particulièrement préoccupés par le nombre de médecins et d’autres professionnels de la santé d’aujourd’hui et de l’Allemagne nazie qui ont contribué à nuire à de nombreuses personnes.

Plus précisément, Sharav a souligné comment les médecins pendant la période précédant la prise de contrôle de l’Allemagne par les Nazis ont été utilisés pour justifier l’eugénisme en utilisant l’idée darwinienne de « survie du plus fort ».

« Au début du [20e] siècle, l’ensemble de l’établissement universitaire était imprégné d’eugénisme, issu de Darwin », a déclaré Sharav. « Ce qui se passe avec une politique de santé publique, c’est que les responsables de la santé publique décident qui vivra et qui mourra. » Elle a expliqué que ce genre de mentalité – que le gouvernement devrait décider qui vit et meurt – a finalement conduit à l’Holocauste.

Elle s’inquiète que ce genre de mentalité soit encore omniprésente aujourd’hui. « Je suis arrivée à la conclusion que lorsque les médecins s’alignent sur le gouvernement – [et] les entreprises d’ailleurs – ils rejettent leur responsabilité morale et professionnelle envers le patient individuel », a-t-elle expliqué.

Sharav a déclaré qu’il était « absurde » pour ces médecins de suggérer que la bonne chose à faire est de sacrifier les droits des individus à la poursuite d’un soi-disant plus grand bien. Elle a mentionné cela en référence à l’acceptation générale des blocages.

« En tant que fonctionnaires, ils parlent du plus grand bien. Qui a le pouvoir de décider quel est le plus grand bien ? dit Charav. « Si les individus sont opprimés ou relégués au rang de citoyens de troisième classe… de quel type de société s’agit-il ? »

Sharav a déclaré qu’elle pensait que la société moderne était sur le point de devenir plus nazie. Les gouvernements du monde entier ont utilisé la pandémie et la peur d’être infecté comme une arme majeure. Elle a soutenu que cela a empêché les gens de penser de manière critique. Au lieu de cela, les gens apprennent à se méfier des autres et à s’isoler de leurs communautés.

Au lieu de penser de manière critique, on apprend aux gens à faire aveuglément confiance aux responsables de la santé publique et aux soi-disant experts.

« Hitler alors, en tant que dirigeants maintenant, s’en remettait aux responsables de la santé », a déclaré Sharav. « On nous dit constamment: » nous suivons la science « . » Elle a averti que cela finirait par conduire au « renversement complet de la civilisation humaine ».

https://www.naturalnews.com/2021-08-22-holocaust-survivor-covid-measures-similar-nazi-germany.html

http://www.greekcrisis.fr/2021/08/Fr0910.html#db