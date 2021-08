Le but de cet article est de fournir une transcription d’une explication très informative de ce qui se cache réellement derrière l’agenda COVID-19. Elle est racontée par le Dr Vladimir Zelenko devant un panel de Juifs orthodoxes en Israël via une visioconférence. Il appelle cet agenda comme il est, ce qui est incroyable. Beaucoup sentent que quelque chose est néfaste dans la course folle pour injecter les 7 milliards de personnes sur la planète. Le docteur évalue à juste titre qu’il y a un « choc des deux systèmes » qui a atteint son paroxysme. Ce qui est unique, c’est que le Docteur a mis la perspective actuelle du COVID-19 en termes bibliques. Est-ce que tout cela fait partie du prochain cycle de Shemitah ? Le présent cycle doit entrer dans la 7e année du cycle de 7 ans.

Le « Clash » (ou Great Reset) va arriver au point que toutes les personnes non vaccinées seront forcées de se rendre dans des camps COVID. Cela a tout simplement du sens à partir de leur plan. Les médias préparent le public, blâmant les non-vaccinés alors que les personnes vaccinées commencent à mourir des effets secondaires d’avoir pris les vaccins COVID-19.

Le Dr Zelenko a un lien incroyable avec les dirigeants mondiaux, donc sa perspicacité et son point de vue sont extrêmement importants car il n’est pas seulement un médecin et un scientifique, mais aussi celui qui évalue à juste titre les courants politiques sous-jacents de ce qui se passe. Il atteste clairement que ce plan mondial COVID-19 est une « conspiration », et ce n’est plus une « théorie ». Il commence par la Science qui est faussement utilisée et perpétrée, puis explique la Science qui devrait être utilisée.

Il entre dans les chiffres et les données qui sont alarmants et qui sont supprimés de la diffusion aux masses. Il est catégoriquement opposé à ce que les enfants et les femmes enceintes prennent les injections COVID-19 et parle des conséquences horribles des propres statistiques de rapport VAERS du CDC. Sa conclusion est que les injections de COVID-19 sont dangereuses, ne fonctionnent pas et ne sont pas nécessaires. Il déclare carrément qu’ils sont un « Tir mortel empoisonné ». Il est le médecin célèbre pour ses protocoles d’administration d’interventions thérapeutiques précoces, qui peuvent réduire les hospitalisations et les décès de 85 %. C’est ce qu’on appelle le protocole Zelenko.

Le Dr Zelenko affirme que les nazis qui ont entrepris cette quête génocidaire, sont les mêmes personnes et esprit qui font la même chose actuellement. La différence maintenant, c’est que ce n’est pas seulement avec Israël mais le monde entier. Ce n’est vraiment pas différent car à l’époque, les nazis utilisaient IBM comme le « Google » du jour pour croiser les Juifs avec leurs comptes bancaires par exemple. C’est ce que font Amazon, Facebook et Google pour « acheter et vendre » en ligne tout en synchronisant les comptes pour plus de « commodité ».

Le docteur a ensuite décrit les trois facettes principales de la façon dont la vraie science évalue les risques, ce que l’OMS/CDC/FDA n’a pas réussi à faire. Il avertit à juste titre Israël par le biais du Panel rabbinique que toute la nation est « l’expérience ». Il cite les principaux experts mondiaux comme le Dr Montagnier, le Dr Malone, le Dr Cahill, le Dr Bright, etc. Pourtant, ceux-ci sont censurés pour avoir propagé la « désinformation » selon l’OMS/CDC/FDA. Zelenko expose les gouvernements et les agences mondiales comme étant corrompus dans la façon dont, par exemple, le gain de fonction avec l’implication de Fauci est un indicateur clair d’un programme eugéniste pour éliminer l’humanité.

Il l’a clairement crié : « Vos gouvernements essaient de vous tuer ». Le Dr Zelenko, comme tant d’autres, a tout mis en jeu, ce que l’humanité reconnaîtra et remerciera un jour. Bien qu’actuellement, comme d’autres qui s’opposent au récit scientifique officiel, il reçoit des menaces de mort. Il essaie d’utiliser la raison et la logique pour trouver cet avertissement et ce message désastreux. Mais même le Panel avait des réserves car la Déception est si intense. Il semble qu’Israël n’ait pas autorisé la population à recevoir des traitements et pourtant, avec l’aide du Dr Zelenko, deux des membres du panel ont directement bénéficié de ses protocoles pour lesquels ils l’ont personnellement remercié.

Les questions en conclusion avaient un ton sombre. « Pourquoi tous les autres Juifs d’Israël ne peuvent-ils pas recevoir le même traitement COVID ? » Parce que c’est le Plan de ne pas le faire. Dans Zacharie, la plupart ou les 3/4 des Juifs d’Israël ne survivront pas au prochain Holocauste génocidaire. Actuellement, il n’y a que 7 millions de Juifs vivant en Israël. Il n’est pas étonnant que, par exemple, on pense que le milieu de la période de tribulation de 7 ans commence le temps des troubles de Jacob. C’est à ce moment-là que ce leader mondial — que les Juifs accepteront comme le Messie — sera « démasqué ». Ce faux Messie juif exigera un culte et une vénération absolus. Le plan est maintenant d’inclure le monde entier dans les mêmes protocoles d’extinction, ou « solution finale ». Ce qui suit est une comparaison du génocide à venir et du grand abattage de l’humanité.

Les traitements préventifs du Dr Zelenko auraient sauvé et ont sauvé des vies. Mais ce n’est pas le Plan. Mais il corrobore les chiffres et les données d’autres experts mondiaux qui suggèrent un modèle selon lequel les injections de COVID-19 causeront un nombre beaucoup plus élevé de décès qu’en ne les donnant pas. Vers la fin de la conférence, le Docteur définit essentiellement cette farce actuelle de COVID-19 comme une « guerre mondiale » et qu’elle a des racines et des origines “Spirituelles” dans la Bible, celle de la Voie de Caïn. Il voit ces demi-dieux qui cherchent à gouverner le monde et décident qui vivra et mourra en tant que despotes et tyrans. Le Docteur a appelé les Rabbins à se convaincre que le COVID-19 est une Conspiration, et non pas une Théorie. On pouvait voir la consternation et l’hésitation du Panel alors qu’ils se débattaient avec l’évaluation du Docteur.

La psychologie du récit scientifique officiel était plutôt crue par le groupe d’experts. Il semble qu’il continuera d’être suivi malgré l’avertissement du Docteur. Les Juifs ne peuvent pas comprendre pourquoi un gouvernement israélien ferait cela à son propre peuple. N’est-ce pas ce qui s’est produit lors de la prise de contrôle de l’Allemagne pré-nazie au cours de laquelle de nombreux Juifs ont averti les Juifs des dangers imminents du nazisme ? La plupart des Juifs ont rejeté des notions telles que « conspiration » et « théorie », pour ensuite être conduits à leur mort et à leur destruction.

Le Docteur a affirmé à juste titre qu’il s’agit d’une question d’argent, de manipulation et de menaces à la vie et aux familles des chefs de gouvernement. C’est admirable de voir un tel docteur « dire les choses telles qu’elles sont ». Veuillez trouver ci-dessous la transcription de la visioconférence entre le Dr Vladimir Zelenko et le panel de Juifs orthodoxes en Israël.

Visioconférence entre le Dr Vladimir Zelenko et le panel de Juifs orthodoxes :

Modérateur du panel : Introduction

Le docteur Vladimir Zelenko est un médecin de famille agréé depuis plus de 20 ans. Il a été décrit par les patients comme un « membre de la famille » pour des milliers de familles. Et il est conseiller médical auprès du Volunteer Ambulance Corps… à New York.

Le docteur Zelenko a développé son désormais célèbre protocole Zelenko qui a sauvé d’innombrables vies dans le monde. Alors, bienvenue au Dr Zelenko et merci de vous joindre à nous. Et j’aime que vous commentiez notre sujet, s’il vous plaît.

Dr Zelenko

Merci beaucoup de m’avoir invité. Pouvez-vous m’entendre ?Modérateur du panel

Oui, fort et clair.

Dr Zelenko

Alors, je vais juste vous faire part rapidement de mon expérience. Mon équipe a traité directement, avec succès, 6.000 patients. J’ai formé des centaines de médecins, qui forment maintenant leurs étudiants. Et en tant que groupe cumulatif, ont traité avec succès des millions de patients. Le président Trump était un de mes patients. Rudy Giuliani était un patient. R. Haim Kanefsky a été mon patient. M. Nitzan, votre ministre de la Santé d’Israël l’année dernière était mon patient. Je suis juste en train de vous dire quelles personnes m’ont contacté pour des soins, y compris le président Bolsonaro du Brésil.

Maintenant, mon expérience m’a donné une perspective très unique dans l’approche de COVID-19. Ce qui maintient essentiellement les gens hors de l’hôpital. J’aime décrire… en ce qui concerne les enfants ? La seule raison pour laquelle vous voudriez traiter un enfant, c’est seulement si vous croyez au « sacrifice de l’enfant ». … Sinon, il n’y a pas de nécessité. Laissez-moi vous expliquer, chaque fois que vous évaluez une thérapeutique, vous devez l’examiner sous trois angles. 1. Est-ce sûr ? 2. Est-ce que ça marche ? 3. Et en avez-vous besoin ? Ce n’est pas parce que vous avez une capacité que vous devez l’utiliser.

Il doit y avoir une nécessité médicale. Il doit y avoir un besoin. Vous regardez le CDC, les statistiques pour les enfants de moins de 18 ans sont en bonne santé, le taux de survie est de 99,998% de taux de survie sans traitement. Tout comme le Dr Yeadon dit, le virus de la grippe est plus dangereux pour les enfants que COVID-19. Et il a estimé que pour 1 million, 100 enfants mourraient de la vaccination.

Je pense que le nombre serait nettement plus élevé. Et je vais en expliquer la raison. Donc, si vous avez un démographique qui n’a « aucun risque » de mourir d’une maladie, pourquoi lui injecterez-vous un « Tir mortel empoisonné » ? Voyons maintenant si cette chose fonctionne. Il y a deux pays dans le monde qui sont les plus vaccinés… Les citoyens d’Israël avec un taux de vaccination de 85 %. Et une nation insulaire de l’océan Indien appelée Seychelles. Aussi, plus de 80% de vaccination.

Les deux pays connaissent une épidémie de variante Delta. Permettez-moi de vous poser une question ? Si vous avez vacciné la majorité de votre population, pourquoi avez-vous toujours une épidémie ? C’est le numéro 1. Le numéro 2, c’est pourquoi donneriez-vous même un 3ème injection du même « truc », qui n’a pas fonctionné les deux premières fois ? C’est si ça marche ou pas. Et parlons sécurité. Maintenant, c’est le vrai problème. Il y a 3 niveaux de sécurité ou « Mort » que vous devez examiner.

L’un est aigu, subaigu et à long terme. Aigu ? Je définirai [Aigu] à partir du moment de l’injection jusqu’à 3 mois. Le risque numéro 1 des injections [COVID-19] est la formation de caillots, comme l’a dit le Dr Yeadon. Selon le Salk Institute… Oh, et au fait, tout ce que je dis, je le défendrai avec de la documentation. Et s’il vous plaît, ne me croyez pas sur parole. Vous devez faire votre Due Diligence (vérifications nécessaires). Et je peux vous fournir la preuve de tout ce que je dis.

Selon le Salk Institute, lorsqu’une personne reçoit une injection de ces « choses », le corps devient une usine de production de pointes, fabriquant des milliards de pointes [protéines], qui migrent vers l’endothélium, qui est la paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Il s’agit essentiellement de « Petites Épines » à l’intérieur de votre voie vasculaire. Lorsque les vaisseaux sanguins le traversent, ils sont endommagés, ils provoquent des caillots sanguins.

Si cela se produit, c’est une crise cardiaque. Si cela se produit dans le cerveau, c’est comme un AVC. Ainsi, nous voyons la cause numéro 1 de décès, à court terme, les caillots sanguins et la plupart d’entre eux se produisent dans les 3-4 premiers jours. Environ 40% se produisent dans les 3-4 premiers jours suivant l’injection de ce Tir mortel empoisonné. Maintenant, l’autre problème est qu’il provoque une inflammation de la myocardite dans le cœur des enfants,

Je veux dire dans le cœur des jeunes adultes. Et le 3ème problème, qui est le plus troublant, c’est que selon l’article du New England Journal of Medicine, leurs données préliminaires, le taux de fausses couches au 1er trimestre ; Si une femme se fait vacciner au cours de son 1er trimestre, le taux de fausse couche passe de 10 % à 80 %. Je veux que vous compreniez ce que je viens de dire. Le taux de fausses couches au 1er trimestre des femmes enceintes lorsqu’elles se font vacciner augmente d’un facteur 8. Ce sont des données préliminaires.

Cela peut changer avec le temps. Mais je ne fais que vous dire ce qu’il en est aujourd’hui. C’est le « plus petit » des problèmes. Le 2ème problème est le problème de la mort subaiguë, qui est le suivant. Que les études animales qui ont été faites avec ces vaccins ont montré que tous les animaux ont bien réagi en générant des anticorps. Lorsqu’ils ont été confrontés au virus contre lequel ils étaient immunisés, un grand pourcentage d’entre eux sont morts. Et quand cela a fait l’objet d’une enquête, il a été découvert que leur système immunitaire les avait tués.

Cela s’appelle quelque chose, l’amélioration dépendante des anticorps, ou l’amorçage pathogène, ou l’amélioration immunitaire paradoxale. Mais le fait est que beaucoup de ces animaux sont morts. Ainsi, vous pouvez faire valoir que les êtres humains sont peut-être différents. Ma réponse est : « Peut-être ». Cependant, ces études n’ont PAS été faites.

VOUS ÊTES L’ÉTUDE en ce moment. Le PDG de Pfizer a déclaré : « Israël est le plus grand laboratoire du monde ». Donc, ces études à long terme à exclure… Dr. Luc Montagnier, qui a remporté le prix Nobel de médecine pour la découverte du VIH, a déclaré que « c’est le plus grand risque pour l’humanité et le plus grand risque de génocide dans l’histoire de l’humanité. »

Ainsi, le Risque d’EIM chez l’Homme qui surviendrait plus tard n’a pas été écarté. Ma question est donc : « Pourquoi devrais-je vacciner quelqu’un avec une substance potentiellement destructrice et mortelle sans l’exclure d’abord ? » Et le 3ème Composant ici est les Conséquences à Long Terme. Il existe des preuves incontestables que cela affecte la fertilité. Il endommage les fonctions ovariennes et réduit le nombre de spermatozoïdes. Numéro 1. Numéro 2, il a augmenté le nombre de maladies auto-immunes.

Qui sait avec le temps si cela va réduire la durée de vie. Et la semaine dernière, un article est sorti qui montre que cela augmente le risque de cancer. Quoi qu’il en soit, vous voulez le regarder, que ce soit dans le cadre aigu, où il provoque des caillots sanguins, une inflammation du cœur et des fausses couches. Dans le cadre subaigu à moyen terme, où cela peut entraîner une réaction immunitaire pathologique désastreuse. Ou à long terme, cela provoque-t-il une augmentation des maladies auto-immunes, du cancer et de l’infertilité ?

Dangers des conséquences du COVID-19

1. Phase aiguë : environ 3 à 4 jours

provoque des caillots sanguins, une inflammation du cœur et des fausses couches

2. Phase subaiguë : environ 3 à 4 mois

Augmentation du nombre de maladies auto-immunes

3. Longue -Phase à terme : ~3-4 ans

Maladie auto-immune et cancer et infertilité

Maintenant, c’est une grande préoccupation. En fait, je vais le dire de cette façon. À mon avis, le gouvernement israélien actuel est la réincarnation (Guilgoul) de Joseph Mengele. Ils ont permis l’expérimentation humaine sur leur propre peuple. Et je vais vous dire, j’espère que ce [Panel] est un peu différent. Peut être pas.

Mais je sais, j’ai finalement compris… [Référence à une citation/déclaration d’autorité rabbinique en hébreu]. Que, « Si vous voyez des problèmes dans le peuple juif, vous devriez regarder le leadership rabbinique ». Car si la Tête est décédée, qu’attendez-vous du corps ? Donc, je supplie ce [Panel] de placer l’intérêt d’Israël au-dessus de la Politique, et de tout ce qui peut modifier vos opinions.

J’ai reçu des menaces de mort, des menaces de mort quotidiennes. J’ai risqué ma vie, ma carrière, ma vie financière, ma réputation, presque ma famille. Tout juste pour s’asseoir ici et vous dire ce que je dis. Alors, je vais juste le résumer. Que, IL N’Y A PAS BESOIN DE CE VACCIN [COVID-19]. Et qu’en fait, il n’y a besoin de personne. Les enfants, je vous l’ai déjà dit. Ils ont 99,98 % d’amélioration.

Les jeunes adultes de 18 à 45 ans s’améliorent à 99,95%. C’est selon le CDC, même concept. Quelqu’un qui a déjà le COVID-19 et a des anticorps, une immunité induite naturelle, est un « milliard » de fois plus efficace que l’immunité induite artificiellement par le biais des vaccins. Alors, pourquoi devrais-je vacciner quelqu’un avec un TIR MORTEL EMPOISONNÉ qui produit des anticorps inférieurs alors que j’ai déjà des anticorps sains ?

Et puis, si vous regardez la population à haut risque qui a un taux de mortalité de 7,5%. Ainsi, mes données, qui font de moi la 1ère personne au monde à les avoir publiées dans une revue à comité de lecture qui est devenue la base de plus de 200 autres études, et qui ont corroboré mes observations ; que si vous traitez les personnes dans le bon délai, vous réduisez le taux de mortalité de 85 %. Ainsi, sur 600 000 Américains, nous aurions pu empêcher 510 000 d’aller à l’hôpital et de mourir. Et au fait, j’ai remis cette information à Bibi Netanyahu directement entre ses mains par le biais d’un [mot/porteur hébreu] en avril 2020. Et j’ai également informé chaque membre de votre ministère de la Santé.

Donc, ma question pour vous est la suivante : si je peux réduire le taux de pénurie de 7,5% à moins d’un demi pour cent, POURQUOI UTILISERAIS-JE UN TIR MORTEL EMPOISONNÉ qui ne fonctionne pas et qui a des effets secondaires énormes et horribles ? Et je vais faire une autre expérience mentale avec vous. Si tout le monde sur la planète attrapait le COVID et ne se faisait pas traiter, le taux de ténèbres serait globalement inférieur à un demi pour cent.

Maintenant, je ne préconise pas cela. C’est beaucoup de gens. C’est 35 millions qui mourraient. Cependant, si nous suivons les conseils des dirigeants mondiaux entre guillemets comme Bill Gates l’a dit l’année dernière, « 7 milliards de personnes doivent être vaccinées », le taux de mortalité serait de 2 milliards. Alors, RÉVEILLEZ-VOUS !

Scénario de comparaison du taux de mortalité en proportion

1. Si vous écoutez et suivez le « Récit scientifique officiel » de l’OMS/CDC/Fauci

Taux de mortalité à 0,05 % pour 7 milliards d’habitants = 2 milliards de morts

2. Si vous écoutez et suivez le Dr Zelenko et d’autres avec les protocoles de traitement précoce

Taux de mortalité à 0,01 % pour 7 milliards d’habitants = 35 millions de morts ou moins

C’est la troisième guerre mondiale. C’est un niveau de malversation et de malveillance que nous n’avons pas vu dans… probablement dans l’histoire de l’Humanité. Donc, je suis contre le Sacrifice d’enfant. … Et je crois que DIEU [YHVH] teste chaque Être Humain ici. Et il y a le « Test ». Allez-vous vous prosterner devant Moi [DIEU], Hachem. Allez-vous demander Ma Protection ?

Allez-vous prendre vos peurs et me demander de vous aider ? Ou allez-vous courir vers… [mots hébreux] aux vaccins de votre gouvernement, des despotes et des tyrans ?… Comme des sociopathes qui veulent être des divinités. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Ces gens ne sont pas différents de Pharaon. Ils pensent qu’ils sont « Dieu ». Et vous allez vous prosterner devant eux ?

Si vous allez « vous prosterner devant eux », d’accord. Laissez-les vous protéger. Voyez comment cela va fonctionner pour vous. J’ai vu la « peur » pousser les gens à faire des choses irrationnelles, qui n’ont pas de sens et ils vont sacrifier leurs propres enfants. Et oui. Votre ministère de la Santé VOUS MENT. Vos statistiques sont absolument faussées. Si vous voulez voir quelque chose de réel ?

Allez sur un site Web appelé www.WorldMeters.Info. Allez en Israël. Et vous pouvez le voir, le 20 décembre 2020. Il y a un énorme pic dans la courbe de la mort en Israël. Et que s’est-il passé en Israël le 20 décembre ? La vaccination nationale a commencé. Et ce sont des chiffres rapportés par le gouvernement israélien. Ils sont trop stupides pour le cacher. IL Y A “0” JUSTIFICATION. Zéro justification de l’utilisation de ce TIR MORTEL EMPOISONNÉ. À moins que vous ne vouliez sacrifier vos bébés.

Je pense que j’ai fini.

Modérateur du panel

Après cela, nous ne pourrons plus jamais voir des choses comme ça. Merci pour votre temps. Très précis et très clair. Nous l’apprécions Docteur.

Dr Zelenko

Vous avez des questions ?

Modérateur de panel

Beaucoup de questions ! Juste pour résumer. 2 milliards ? S’évanouirait-il si on utilisait 7 milliards, le coup ? D’après ce que le docteur a dit. Correct?

Dr Zelenko

Non, pas d’après ce que j’ai dit, mais ce que disent les experts mondiaux. Que si vous regardez le Dr Malone, qui a inventé la technologie de l’ARNm, il a les brevets originaux pour le vaccin, il dit : « N’utilisez pas ça ». Le gouvernement vous ment. Les effets secondaires sont horribles.

Le Dr Cahill d’Irlande a déclaré qu’elle pense que d’ici deux ans, 90% des personnes vaccinées seront mortes. Lorsqu’on a posé cette question au Dr Michael Yeadon…, il a dit qu’il n’irait pas aussi loin. Alors je ne sais pas. Ce n’est peut-être pas 90 %.

Quel est le pourcentage ? 2 ans ? C’est peut-être 3 ans. Et le Dr Montagnier, lauréat du prix Nobel pour la découverte du VIH, a déclaré : « C’est le plus grand risque de génocide dans l’histoire de l’humanité ».

Modérateur du panel

Donc, si 7 millions ont été reçus en Israël, n’est-ce pas ? C’est le nombre ?

Membre du panel

3 millions.

Modérateur de panel

3 millions. Donc 3 millions. Si on prend le pourcentage par 3 millions, on devrait en voir 500 000 ?

Dr Zelenko

Au fil du temps.

Membre du panel

Dr Zelenko, vous avez mentionné des études qui ont certainement été publiées, … qui sont certainement une cause des problèmes de fertilité, du nombre de spermatozoïdes, et maintenant récemment une étude de recherche sur le cancer qui dit que cela cause le cancer ? Le gouvernement les montrerait-il ? Pourquoi le gouvernement retient-il ces choses ? On voit ça tout le temps, sortir, les etudes.

« Il n’y a pas de problèmes d’infertilité ». Bluffer. « Il n’y a pas de problèmes du nombre des spermatozoïdes ». Bluffer. « Pas de cancer ». Bluffer. Tout ce que vous avez dit, nous sommes contrecarrés non seulement par le gouvernement, mais par la plupart de l’industrie médicale. Ils nous disent que toutes ces études faites que la vaccination est dangereuse sont toutes fausses et folles.

Dr Zelenko

Puis-je répondre maintenant ? Chaque personne que vous venez de mentionner, si vous additionnez le nombre total de patients qu’elle a traités pour COVID ? Cela équivaudrait à « 0 ». Et j’ai traité plus de 6000 patients. Donc, vous devez savoir à qui vous parlez. Et je n’ai pas de “Nechias” sauf la perte de ma Vie.

Maintenant, ce que je vais vous dire est le suivant. Oui, il y a eu un effort très coordonné [de rétention] des informations vitales. Des médicaments comme l’hydroxychloroquine et l’ivermectine, qui sont les médicaments les plus sûrs de l’histoire de la médecine, ont été supprimés. Et vous ne pouvez même pas les obtenir en Israël.

Les médecins qui osent dire quelque chose contre les Récits sont déformés. Y compris les experts mondiaux. Le Dr Malone, par exemple, qui a développé le vaccin à ARNm a dit quelque chose contre le récit, a été retiré de toutes les plateformes médiatiques. Peux-tu me dire pourquoi ? Et puis, pouvez-vous me dire pourquoi il y a une suppression de la connaissance des Effets Secondaires sur ce Tir mortel empoisonné ? Alors dites-moi pourquoi y a-t-il cette coercition incroyable, la pression psychologique. Et maintenant, utiliser la Force pour obliger les gens à se faire injecter ? Vous devriez répondre à cette question. Pas moi. Il y a ici un effort coordonné. Et Israël montre la voie.

Membre du panel

Simplement, les données VAERS aux États-Unis ne montrent pas vraiment les chiffres que vous dites non plus.

Dr Zelenko

Ok. Maintenant, vous l’avez commencé. Les données VAERS montrent à ce jour [4 août 2021], 11 000 morts et 450 000 événements indésirables. Tout d’abord. N’EST-CE PAS SUFFISANT ? Quel est votre seuil de mort ?

Membre du panel

1.

Dr Zelenko

Ok. Le VAERS l’admet déjà. Il y a un lanceur d’alerte du CDC qui vient de dire : « Ce n’est pas 11 000, mais c’est 45 000 ». Ce n’est pas suffisant ? Et puis, il y a une étude de Harvard de 2009 qui dit que seulement 1% des événements réels sont signalés. Maintenant, je peux faire valoir que peut-être les « éruptions cutanées » sont signalées à un taux beaucoup plus faible que la mort.

Donc, pour le bénéfice du doute, disons que 20% des décès sont signalés. Et je suis très généreux. Donc, si vous prenez 45 000 selon le lanceur d’alerte, ou même si vous prenez 11 000 à ce qu’ils admettent, alors le nombre est soit 50 000, soit 200 000. Tu choisis. Et puis il y a 2 autres problèmes avec VAERS.

J’ai eu des collègues qui ont perdu des patients à cause du vaccin et qui ont essayé de déposer un rapport. Le système rejette leurs rapports. Sans raison. Et l’autre problème ; et j’ai également la preuve que les rapports qui étaient des fichiers sont maintenant supprimés du système et que vous ne pouvez même pas les trouver.

Donc même si vous… au fait, ce n’est PAS une théorie du complot. C’est un complot. Pas une théorie. Vous savez, si il y a 18 mois je vous avais dit que COVID-19 était une arme biologique, vous diriez : « Je suis un théoricien du complot ». Vous savez, Noé dans la Bible était un théoricien du complot. Jusqu’à ce qu’il pleuve. Donc en ce moment, c’est [COVID-19] est une arme biologique artificielle, c’est une conspiration mais pas une théorie.

Tout le monde s’accorde à dire que ce [COVID-19] est fabriqué artificiellement. Je sais quand il a été fabriqué exactement et je connais les numéros de brevet associés aux modifications. En 1999, le Dr Ralph Barrett, de l’Université de Caroline du Nord, a modifié un virus Corona de chauve-souris sur une protéine de surface afin d’infecter les êtres humains. Ensuite, cette recherche est devenue illégale en Amérique, et elle a ensuite été envoyée à Wuhan par les dollars américains des contribuables et par Fauci.

Où cette recherche s’est poursuivie jusqu’à ce qu’ils trouvent un moyen de modifier ce virus pour le rendre extrêmement destructeur [gain de fonction] dans les poumons humains et provoquer des caillots sanguins. Ainsi, ils ont pris un virus naturel et ont lentement apporté deux changements au fil du temps ; cela leur a pris 22 ans. 20 ans à modifier pour infecter les humains. Et quand il infecte les humains, pour détruire les tissus.

Maintenant, personne ne dit que je suis un théoricien du complot. Les gens disent que c’est un complot. C’est une CONSPIRATION POUR COMMETTRE LE GÉNOCIDE. Il est si difficile pour le peuple juif de croire qu’il pourrait y avoir un groupe de personnes prêt à détruire ? C’est une Guerre contre DIEU [YHVH]. Il y a deux façons de regarder la Vie. Soit vous regardez un Être Humain qui est fait à l’Image de DIEU. Si vous êtes créé à l’image de DIEU, cela signifie que la vie a la sainteté.

Si la vie a la sainteté, alors vous avez les droits de l’homme. Et si vous avez des droits de l’homme, ce n’est pas mon affaire ou votre affaire de décider combien de personnes devraient être sur la planète. Et qui devrait vivre ou mourir. d’accord ? L’autre « Système », appelons-le le Système Eugéniste de Darwin, mais il remonte à Caïn. Mais ce Système dit essentiellement qui est au sommet de la Hiérarchie de Vie. Ceux qui ont la plus grande prestation de survie. Cela conduira inévitablement à trois catégories de personnes.

L’Übermensch (surhomme), le Mensch (être humain) et l’Untermensch (sous-homme). Si vous avez postulé il y a 80 ans, les nazis, ou les descendants des dieux aryens, pensaient que c’était dans leur prérogative, leur droit de voir qui vit ou meurt. Ainsi, les Menschen, qui étaient les Anglo-Saxons, pouvaient vivre et être des Esclaves. Et les Untermenschen, les Juifs, les Slaves, les Handicapés, les Tsiganes, les Prisonniers politiques, ceux-là devaient devenir poussière.

Donc, cela ressemble à un conte de fées mais cela a tué 200 millions de personnes. Et c’est exactement la même chose maintenant, sauf que ce n’est pas antisémite. En ce moment, c’est complètement différent. Il existe un groupe de personnes qui croient qu’elles ont évolué vers un niveau de conscience plus élevé, et que leur « nouvelle » intelligence et perspicacité leur permet de déterminer ces choses. Je ne pense pas qu’ils aient « évolué ». Je pense qu’ils ont délégué des païens. Je pense qu’ils deviennent la … la Torah les appelle ; Baal-Peor… Molech. Il n’y a aucune différence avec eux.

Membre du panel

Je comprends. Mais ne parlons pas… le CDC, M. Biden dirige également un programme de vaccination. Disons que je suis contre le programme, vous pouvez crier tout ce que vous voulez ici, mais l’Amérique compte plus de 200 millions d’habitants. Je suis désolé, c’est tout ce que je vous demande.

Dr Zelenko

Ok, laissez-moi vous parler du CDC. Le président Trump a pris un décret stipulant que chaque Américain devrait avoir accès à l’hydroxychloroquine. Cet ordre est allé au Secrétaire à la santé et aux services sociaux, Alex Azar. Et cela s’est finalement retrouvé au CDC par le Dr Rick Bright. Ce que le Dr Rick Bright a fait au lieu d’utiliser la législation sur le droit à un procès qui aurait permis à tous les Américains d’accéder à ce médicament.

Et chaque être humain dans le monde ; parce que la plus grosse plainte que j’ai reçue d’Israël était : « Eh bien, votre CDC, la FDA ne l’approuve pas ». Surtout le gouvernement israélien parce que ce sont des marionnettes [du mot hébreu] – quoi que fassent les Américains. Donc, si les Américains ne sont pas disposés à le faire, Israël n’était pas disposé à le faire. Alors qu’ont-ils fait ? Ils ont créé une autorisation d’utilisation d’urgence qui est limitée aux seuls patients hospitalisés. Le couper efficacement dans le cadre de la consultation externe à la maison.

Cela a été documenté par le Dr Rick Bright lui-même dans un documentaire intitulé « Totally Under Control ». Ce ne sont pas mes mots ; ce sont ses mots. Et de plus, ils ont ensuite retiré l’autorisation d’utilisation d’urgence pour l’hydroxychloroquine. Ils ont utilisé l’étude Lancet qui montre que l’hydroxychloroquine tue les gens. Le problème avec cette étude, c’est qu’il s’agissait de fraude.

Et Lancet a dû retirer l’étude car elle était basée sur des données qui n’existaient pas. Mais le CDC et la FDA ont utilisé cette étude après son retrait pour révoquer l’autorisation d’utilisation d’urgence. Et la raison en est qu’un médicament a une autorisation d’utilisation d’urgence, les autres médicaments ne le peuvent pas.

Puis trois semaines plus tard, le Remdesivir fabriqué par Gilead Pharmaceuticals a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence et un contrat de 3 milliards de dollars. Et le Remdesivir n’a montré aucun avantage. Il a réduit l’hospitalisation de 5 jours mais il n’a montré aucune prestation de survie. De plus, 3 200 dollars par patient, plus une intraveineuse.

Les médicaments que j’utilisais coûtaient 20 cents la pilule, à la maison. Ils réduisaient les hospitalisations et les décès de 84 %. Cela signifie que cela réduirait les parts de marché du Remdesivir de 84%. Ainsi, le CDC n’est PAS une autorité pour moi. Vous savez, selon le NIH, en ce moment, vous n’êtes pas censé traiter le COVID à moins que vous ne soyez à l’hôpital. Et votre oxygène est inférieur à 92%.

C’EST LE CONSEIL ET LA RECOMMANDATION D’UN GOUVERNEMENT QUI VEUT QUE VOUS MOUREZ. Après 18 mois et des dizaines d’études, qui ont montré qu’un bénéfice moyen de 85% de la guérison et d’éviter l’hospitalisation et la mort, et vous avez un gouvernement et des agences qui font toujours ces recommandations ? Ils ont complètement perdu toute crédibilité. Oui, nos gouvernements sont corrompus.

Oui, nos gouvernements ont conspiré. Vous savez, si j’organisais ça, je viendrais voir un leader mondial. Je venais à Bibi ou à Bennett et je dirais : « Écoutez, voici 500 millions de dollars. Je vais le mettre dans un compte que personne ne trace à froid. Écoutez-nous simplement. Si vous ne le faites pas, nous allons tuer votre famille ».

D’ailleurs, si vous regardez historiquement, 20% des Juifs ont quitté l’Egypte, disent-ils… Et puis il y a eu… ceux qui sont morts, je ne connais pas le pourcentage. Ainsi, seulement 1 juif sur 10 a quitté l’Égypte et est arrivé en Israël. Cela signifie que 10% de notre peuple est capable de faire la transition psychologique de l’esclavage à la pensée rédemptrice.

C’est ici qu’est le problème. C’est la collision de deux Systèmes qui ne peuvent coexister. Conscience centrée sur DIEU contre le [mot hébreu] « contrairement opposé ». Rien de nouveau n’est sous le soleil. Ce sont toutes les mêmes choses. C’est juste que le champ de bataille est le COVID-19.

Membre du panel

Je tiens à vous remercier Docteur. Je tiens à vous remercier personnellement car j’ai utilisé votre protocole. J’ai pu l’obtenir ici et l’utiliser.

Dr Zelenko

Je suis content que tu ailles mieux. J’espère juste que tous les autres juifs pourraient être comme vous.

Modérateur du panel

Je veux le deuxième, car nous sommes dans le même bateau. Cela a fonctionné au maximum. Merci docteur.

Dr Zelenko

Pourquoi tous les autres Juifs de la Terre d'Israël ne peuvent-ils pas avoir le même traitement ?

Ci-dessus, l’entrevue avec Rudy Giuliani durant laquelle le Dr Vladimir Zelenko explique le succès du traitement.

À propos du Dr Vladimir Zelenko

Vladimir (Zev) Zelenko (né en 1973) est un médecin de famille ukraino-américain connu pour la promotion d’un cocktail de trois médicaments d’hydroxychloroquine, de sulfate de zinc et d’azithromycine dans le cadre d’un traitement expérimental ambulatoire pour COVID-19 qu’il a promu comme le Protocole Zelenko.

Le 23 mars 2020, Zelenko a publié une lettre ouverte au président américain Donald Trump dans laquelle il a affirmé avoir traité avec succès des centaines de ses patients COVID-19 avec une cure de 5 jours de son protocole. Le protocole de traitement de Zelenko a rapidement gagné en notoriété avec plusieurs personnalités des médias et divers responsables de l’administration Trump, dont Rudy Giuliani, Sean Hannity et le chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, malgré les messages de mise en garde des experts de la santé.

Maintenant, le Dr Zelenko fournit des mises à jour sur le traitement après avoir traité avec succès 699 patients COVID-19 à New York. Dans une interview exclusive avec l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, le Dr Vladmir Zelenko partage les résultats de sa dernière étude, qui a montré que sur ses 699 patients traités, aucun patient n’est décédé, aucun patient intubé et quatre hospitalisations.

Le Dr Zelenko a déclaré que l’ensemble du traitement ne coûte que 20 $ sur une période de 5 jours avec un succès à 100 %. Il définit le succès comme « ne pas mourir ». Le Dr Zelenko a publié pour la première fois son message vidéo sur Facebook, appelant le président Trump à « conseiller au pays qu’il devrait prendre ce médicament ».

Il existe de nombreuses autres réussites concernant l’hydroxychloroquine à travers le pays. Le Dr William Grace, oncologue à l’hôpital Lenox Hill de New York, a déclaré qu’il n’y avait eu aucun décès dans leur hôpital à cause de l’hydroxychloroquine. « Grâce à l’hydroxychloroquine, nous n’avons pas eu de décès dans notre hôpital », a déclaré le Dr Grace.

En outre, une étude menée par le National Institute of Health (NIH) a également confirmé certaines des conclusions du Dr Zelenko. L’étude du NIH a montré que la supplémentation en zinc diminue la morbidité des infections des voies respiratoires inférieures chez les patients pédiatriques dans les pays en développement. Une deuxième étude également menée par le NIH intitulée : « In Vitro Antiviral Activity and Projection of Optimized Dosing Design of Hydroxychloroquine for the Treatment of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) », a aussi montré que l’hydroxychloroquine était plus puissante pour tuer le virus in vitro (dans le tube à essai et non dans le corps).

