aujourd’hui 10:44

Quand vous êtes à la fois un terroriste et une icône de style venu à Kaboul directement de Woodstock.

Si vous rencontrez les talibans dans un café, vous pouvez facilement le confondre avec un autre hipster. Ou un hippie. Ou j’aurais pensé que le nouveau « Pirates des Caraïbes » est filmé à proximité, où le personnage principal est le Taliban-Jack Sparrow.

Il y a vingt ans, les talibans étaient des abrutis ennuyeux en tenues traditionnelles sourdes. Mais qui a dit que si vous habitiez à la montagne, vous ne pouviez pas vous permettre des tenues lumineuses, des bandanas et des lunettes de soleil qui ne collent pas à l’image d’un conservateur radical ?

Rien d’humain n’est étranger même aux usurpateurs, et non seulement des photographies de dangereux militants armés jusqu’aux dents ont commencé à apparaître sur Internet, mais aussi des photographies, dirons-nous, de fashionistas. Cependant, tout de même armé jusqu’aux dents.

Le rédacteur en chef d’Etilaatroz, Elias Navandish, a posté sur sa page Twitter une photo de son collègue parlant à trois militants. Et les abonnés ont tout de suite remarqué leurs costumes : baskets, bandanas, couleurs flashy, lunettes de soleil rectangulaires.

D’autres utilisateurs ont décidé d’ajouter à la collection de « Talib-2021 » et ont posté leurs photos de films d’action fous à minuit. Ici vous et le contrôleur de la circulation dans des gants sans doigts et une casquette sur une écharpe colorée.

Et tout un pirate militant dans un châle à motifs, un uniforme militaire de cérémonie avec des aiguillettes et des mocassins en cuir.

On dirait qu’un créateur de mode taliban, habitué des podiums d’avant-garde parisiens, se cache quelque part. Au fait, à propos du podium. L’artiste Ahmed Nabaz a immédiatement imaginé à quoi pourraient ressembler les talibans dans une semaine de la mode aléatoire.

https://internetua.com/taliby-hipstery-nasmeshili-socseti