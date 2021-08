Mais que le pouvoir protecteur de l’État se trouve, comme il arrive parfois, éludé ou paralysé, on voit éclater au grand jour les appétits insatiables, la sordide avarice, la fausseté secrète, la méchanceté, la perfidie des hommes, et alors, nous reculons, nous jetons les hauts cris, comme si nous nous heurtions à un monstre encore inconnu pourtant sans la contrainte des lois, sans le besoin qu’on a de l’honneur et de la considération toutes ces passions triompheraient chaque jour. Il faut lire les causes célèbres, l’histoire des temps d’anarchie pour savoir ce qu’il y a au fond de l’homme, ce que vaut sa moralité. Ces milliers d’êtres qui sont là sous nos yeux, s’obligeant mutuellement à respecter la paix, au fond ce sont autant de tigres et de loups, qu’une forte muselière empêche seule de mordre. Supposez la force publique supprimée, la muselière enlevée, vous reculeriez d’effroi devant le spectacle qui s’offrirait à vos yeux, et que chacun imagine aisément; n’est-ce pas avouer combien vous faites peu de fond sur la religion, la conscience, la morale naturelle, quel qu’en soit le fondement ?

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75241r.texteImage