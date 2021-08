EXTRAITS :

Quoi qu’il en soit, le fait que Justin Castro se réfère, en fait, à Hillary Clinton en tant que leader des États-Unis, montre ce que nous savions déjà, à savoir qu’il s’agit d’un candidat mandchou infiltré par la Mafia Khazare.

En d’autres termes, il sait que Biden est un faux et qu’il rend compte à Clinton (Rockefeller), son véritable patron.

Castro a été contraint de convoquer des élections pour le 20 septembre 2021, ostensiblement pour « exploiter » la popularité de sa réponse Covid-19.

Cependant, nos sources affirment que cet agent Rothschild/Rockefeller sera écarté.

L’autre agent Rothschild sur le point de disparaître est le président français Emanuel Macron.

« La cachette de Macron, avec un milliard de dollars parqués dans les îles Caïmans, a été saisie.

Il semble qu’il soit sur le point d’être jeté sous le bus », a déclaré une source du Mossad décrivant la situation.

L’action de plus en plus radicale en Australie est un autre signe du désespoir du gouvernement.

Le fait qu’une cérémonie invoquant Satan ait été diffusée en prime time en Australie est un signe clair que le régime est en train de perdre pied là aussi.

https://nationalfile.com/video-australian-broadcasting-corporation-airs-weird-satanic-scene-during-botched-broadcast/Les appels de plus en plus hystériques à de nouvelles répressions Covid 19 sont en fait un signe de faiblesse.

Ils échouent parce qu’ils sont basés sur des mensonges.

Ces tweets de « l’ancien agent de la CIA » Bryan Dean Wright expriment la façon dont les employés de la CIA et du Pentagone voient la situation :

« Il y a une conviction presque universelle que l’Amérique et le monde font face à l’une des périodes les plus dangereuses et imprévisibles de l’histoire moderne…..

L’Afghanistan a montré au monde entier… aux ennemis comme aux alliés… que nos moyens militaires et de renseignement sont largement inutiles parce que nous ne pouvons pas les utiliser avec succès.

La faute en revient à plusieurs présidents, aux généraux, aux espions et au Congrès.

Le peuple américain est en colère, fatigué par le COVID, et divisé.

S’il y a jamais eu un moment pour mettre de côté l’hégémonie américaine, c’est maintenant. …

Le problème existentiel est que l’Amérique a besoin d’un bon leadership pour redresser son navire, mais il n’y en a pas…

Notre banc fédéral est faible.

Biden est corrompu et vieux.

L’Impeachment est un long shot ; le VP Harris est un presse-papier impopulaire.

La législature est une cabale inutile de costumes vides…..

La peur et l’indignation traversent les anciens responsables du renseignement à propos de la débâcle en Afghanistan.

L’Amérique est sans gouvernail.

Et le monde le sait maintenant. »

https://twitter.com/BryanDeanWright/status/1427665806528221185

https://changera.blogspot.com/2021/08/fulford-le-retrait-afghan-signale-t-il.html

https://eraoflight.com/2021/08/24/benjamin-fulford-full-report-afghan-withdrawal-signals-start-of-new-anti-cabal-offensive/