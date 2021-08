Le vaccin Pfizer est une calamité. Un médecin témoigne : sueur, cœur, odeur, insomnie, angoisses durant treize jours (lire ici). 18 millions de couillons vont en prendre une troisième dose puis une quatrième puis la dixième annoncée par Bourla. Demain texte sur Huxley et le contrôle chimique de la surpopulation.

La baisse d'efficacité rapide des #vaccins ARN contre le Covid, si elle est avérée, devrait logiquement plaider pour leurs retraits et non pour des doses multiples de rappel, si la science existe encore bien entendu.#Covid19fr #covid19 https://t.co/fOq2dkpYin — Art de la guerre (@GuerreArt) August 25, 2021

Une proche médecin à Caen, m’a persuadé que le vaccin était inoffensif, alors j’ai pensé qu’il s’agissait peut-être d’un placebo privé de tout effet biologique.

Je suis donc allé me faire vacciner sans la moindre appréhension le lundi 2 août.

Dès la première nuit je me suis senti très mal, réveil à 3h du matin trempé de sueur, oppression, cœur rapide et extrasystoles fréquentes. Et il y avait sur moi une odeur insupportable.

Le lendemain, j’avais du mal à monter les deux étages pour rejoindre ma chambre, avec toujours cette odeur corporelle bizarre, très pénible, et j’étais un peu oppressé.

Cela a duré une dizaine de jours, réveils chaque nuit en sueur, odeur insupportable, indescriptible, un peu comme si j’avais partagé mon lit avec un animal sauvage (je n’ai pas d’autre comparaison!).

Ces effets ont pratiquement disparu autour du 15 août.



Je ne suis pas étonné qu’il y ait des dégâts et même des morts, je suppose que cette protéine spike est toxique, et qu’elle change la signature olfactive des individus, l’odeur corporelle. Les effets que j’ai ressentis ne sont pas ceux d’un vaccin, mais d’une molécule toxique, en quantité variable selon les individus, l’heure d’injection et autres paramètres divers.

Si j’exerçais encore en médecine générale, je pratiquerais chez mes patients vaccinés un contrôle biologique au bout de 2 ou 3 jours pour rechercher de tels effets toxiques:

– Créatinine : impact sur la fonction rénale,

– CRP : test d’inflammation,

– Transaminases : test d’inflammation hépatique,

– gGT : test rétention hépatique,

– Enzymes musculaires : atteinte musculaire (mitochondriale ?)

– d-dimères et coagulation

C’est un minimum, au plus simple. Il faudrait aussi surveiller la fonction respiratoire et le système cardio-vasculaire (baisse de la pO2 ou survenue de troubles du rythme).

Mes symptômes et mon sens clinique me disent que cette injection a un impact morbide qui n’a rien à voir avec le système immunitaire.