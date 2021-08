Tarbes : un chirurgien qualifie la vaccination de « génocide » !

Lors d’une manifestation anti-pass sanitaire samedi 21 août à Tarbes, un chirurgien orthopédique de l’hôpital de la ville, Arnaud Huboud-Peron, s’est exprimé publiquement, face à 800 manifestants, devant le centre hospitalier, au sujet de la vaccination. Il l’a qualifiée de « génocide » et a appelé à refuser les injections.

« Cette injection n’est pas un vaccin, c’est une thérapie génique. Cette injection est responsable de complications qu’on appelle effets indésirables mais ce sont en fait des complications. Ce qui se passe actuellement est dramatique car à l’hôpital, depuis le 20 août, deux jeunes de 17 et 20 ans ont des myocardites, deux jours après leur vaccination » a ainsi déclaré le praticien de l’hôpital de Tarbes.

Le chirurgien a par ailleurs appelé à ne pas se faire vacciner, prônant des solutions alternatives comme l’hydroxychloroquine, l’azithromycine, les vitamines C et D ou encore le Zinc, indiquant que ceux qui y avaient recours n’étaient pas hospitalisés !

